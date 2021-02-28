Сотрудник хочет вычет: что делать работодателю

Работники обычно «плавают» в теме вычетов. Теоретически все знают, что их можно получать на работе, но сама технология процесса не ясна. Поэтому со всеми вопросами работники бегут в бухгалтерию работодателя — уж там-то точно помогут. Напомним, что должен знать работодатель о вычетах.

Кто может претендовать на вычет

Получить вычет у работодателя может резидент РФ. Главное, чтобы в году обращения у него был доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13 %.

Поэтому иностранный работник, который пробыл в России больше 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев, вправе заявить вычет.

Какие вычеты работник может получить у работодателя

Сотрудник, который работает по трудовому договору, может получить у работодателя:

стандартный вычет (ст. 218 НК РФ);

социальный вычет (ст. 219 НК РФ);

имущественный вычет (ст. 220 НК РФ).

Обратите внимание: Налоговый кодекс под работодателем подразумевает именно сторону трудового договора. Отношения между сторонами гражданско-правового договора: заказчиком и исполнителем — под действие ст. 219, 220 не попадают. Несмотря на то, что вознаграждение обычного физлица по договору ГПХ также облагается НДФЛ.

Стандартный вычет можно заявить по договору ГПХ. Заказчик предоставляет такой вычет в периоде действия договора.

Стандартный вычет

Бывает двух видов:

1. Вычет на самого работника в размере:

3 000 руб. — для чернобыльцев (подп. 1 п. 1. ст. 218 НК РФ);

500 руб. — для инвалидов, ветеранов и других граждан, которые перечислены в подп. 2 п. 1 ст. 218 НК РФ.

Вычет предоставляют ежемесячно. Ограничений по сумме доход нет. Если работник имеет право на оба вычета — предоставляют наибольший по сумме.

2. Вычет на детей работника, в размере:

1 400 руб. — на 1-го и 2-го ребенка;

3 000 руб. — на 3-го и последующих детей;

6 000 руб. — на ребенка-инвалида его приемным родителям (попечителям, опекунам);

12 000 руб. — на ребенка-инвалида его родителям.

Вычеты предоставляют ежемесячно на детей до 18 лет. Но если ребенок — студент очного отделения, право на вычет сохраняется до достижения ребенком 24 лет.

Детские вычеты суммируются. Например, родитель двоих детей, один из которых — инвалид, ежемесячно будет получать вычет в размере: 14 800 руб. (1 400 руб. 1 400 руб. 12 000 руб.).

Если один из родителей откажется от вычета (напишет заявление) — второй будет получать вычет в двойном размере.

На детские вычеты есть ограничение: они предоставляются до тех пор, пока доход работника с начала года не превысит 350 тыс. руб.

Социальный вычет

Этот вычет работник может получить по следующим видам расходов:

1. В размере фактических расходов, но не больше 120 тыс. руб. в год в общей сумме по всем перечисленным видам:

на свое обучение, а также обучение брата или сестры;

на лечение и лекарства для самого себя или близких родственников;

на формирование накопительной пенсии,

на негосударственное или добровольное пенсионное страхование, страхование жизни.

2. В размере фактических расходов, но не больше 50 тыс. руб. за год, на обучение каждого ребенка. Заявлять вычет могут оба родителя. Главное, чтобы общая сумма на обучение одного ребенка, заявленная обоими родителями, не превысила лимит.

Социальные вычеты нельзя перенести на будущий год. Если работник, например, потратил на свое обучение 200 тыс. руб. за год — он сможет заявить к вычету только 120 тыс. руб. Остаток сгорит.

Вычет на НПФ, добровольное пенсионное страхование и накопительную пенсию можно заявить работодателю только тогда, когда именно работодатель и перечисляет средства на эти цели с зарплаты работника.

Имущественный вычет

Также бывает двух видов:

1. В размере фактических расходов, но не больше 2 миллиона рублей на покупку или строительство недвижимости.

2. В размере фактических расходов, но не больше 3 миллиона рублей на проценты по ипотеке.

Работник, который купил жилье в кредит после 01.01.2014, может использовать оба вычета. Они применяются независимо друг от друга.

Имущественный вычет не сгорает, а может переноситься из года в год неограниченное число раз.

Как оформить стандартный вычет

Работник должен подать работодателю заявление в свободной форме и приложить к нему копии подтверждающих документов. Например: копию свидетельства о рождении ребенка.

Больше работнику никуда обращаться не нужно.

Как оформить социальный и имущественный вычеты

Для получения этих вычетов работнику придется сходить в налоговую инспекцию.

Сначала работник подает работодателю заявление о предоставлении сведений о доходах. Этот документ понадобится для обращения в ИФНС. Ведь работник запрашивает вычет в текущем году, и у налоговиков еще нет данных о его доходе.

Бухгалтерия должна оформить справку в течение трех дней.

Дальше работник действует самостоятельно. Он пишет заявление в налоговую, прикладывает к нему подтверждающие документы (чеки, квитанции, договоры, акты) и справку о доходах.

Инспекция проверяет документы, и если все в порядке — в течение месяца выдает заявителю уведомление о подтверждении права на вычет.

Затем работник идет к работодателю и передает ему два документа:

1. Уведомление из налоговой.

2. Заявление в свободной форме с просьбой предоставить вычет. Главное указать в тексте вид вычета и сумму.

Бухгалтеру запрашивать и проверять подтверждающие документы уже не нужно. Это не его забота, эту работу уже выполнила инспекция.

Для справки: на каждый вида вычета у налоговиков свое уведомление:

социальный вычет — форма из письма ФНС от 16.01.2017 № БС-4-11/500@;

имущественный вычет — форма из приказа ФНС от 14.01.2015 № ММВ-7-11/3@.

Важно: часто выбрать за год весь имущественный вычет невозможно — слишком большая сумма. Работник может выбирать эту сумму на протяжении нескольких лет. Но уведомление действует только в году выдачи. Поэтому, если работник планирует получать вычет на работе и в следующем году — он должен получить новое уведомление.

К повторному уведомлению работник снова прикладывает личное заявление с указанием суммы остатка вычета.

Также работник должен получить повторное уведомление, если у работодателя прошла реорганизация. Суть в том, что в уведомлении налоговики указывают название работодателя, его ИНН и КПП. Поэтому в случае смены реквизитов, уведомление придется переоформить.

На вычет по расходам на негосударственное и добровольное пенсионное страхование, и формирование накопительной пенсии получать уведомление не нужно.

С какой даты предоставлять вычеты

Социальный вычет всегда «стартует» с месяца, в котором работник подал заявление и уведомление из ФНС.

Пример: Зарплата работника — 80 000 руб. Он оплатил лечение жены в размере 100 000 руб. в январе, а в марте подал уведомление и заявление работодателю. В марте бухгалтер выдаст работнику на руки весь оклад в полном размере. В апреле работник получит на руки 72 200 руб. (80 000 — ((80 000 руб. — 20 000 руб.) * 13 %)).

Стандартный вычет предоставляют следующим образом:

1. С месяца, в котором возникло право на вычет.

Пример: в марте у работника родился первый ребенок. В этом же месяце работник подал заявление и приложил копию свидетельства о рождении. Бухгалтерия начнет учитывать вычет с зарплаты за март.

2. С месяца, когда работник был принят на работу.

Пример: работника приняли в середине года. У него есть несовершеннолетние дети, и он подал заявление на вычет при приеме на работу. Бухгалтерия будет рассчитывать работнику зарплату с учетом вычета с месяца приема на работу. Доход нарастающим итогом бухгалтер определит с учетом справки о доходах от предыдущего работодателя.

3. С начала года.

Если работник трудится с начала года, но заявление подал позже, бухгалтеру нужно предоставить вычет с января.

Пример: работника приняли с начала года. У него двое детей, но подать заявление сразу работник забыл, и написал его только в марте. Его зарплата — 90 тыс. руб. Бухгалтер удержит НДФЛ в марте с учетом вычета с начала года. За март работник получит: 79 392 руб. (90 000 руб. — (90 000 руб. — 2 800 руб. * 3 мес.) * 13 %).

Имущественный вычет предоставляют с начала года, при условии, что работник уже трудился у работодателя. Дата получения уведомления роли не играет.

Пример: работник принес уведомление и заявление на вычет в марте. Но работает он в организации уже давно. Бухгалтеру придется вернуть работнику НДФЛ с января.

Работник принес сразу два уведомления

Да, такое тоже бывает. Работник может в одном и том же году, например, пройти лечение, оплатить обучение и купить квартиру.

В этом случае сначала бухгалтеру нужно закрыть социальный вычет, так как он не переносится на следующий год. А имущественный можно многократно переносить, поэтому работник ничего не потеряет. Он просто получит новое уведомление и продолжит получать вычет в следующем году.