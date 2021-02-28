Как заполнить уведомление о заключении/расторжении договора с иностранным работником?

Случается, что работодатели пренебрегают правильным заполнением уведомлений о заключении/расторжении трудовых договоров с иностранным работником. Полагая, что одна маленькая ошибка не повлечет за собой штрафы, ведь уведомление подано в срок.

Но это неверное мнение, потому что одна единственная ошибка оборачивается тем, что в МВД не принимают уведомление!

Если работодатель не подаст правильное уведомление о заключении/расторжении договора в течение трех рабочих дней со дня заключения договора, то его оштрафуют на сумму до 1 000 000 рублей или же приостановят работу организации на срок от 14 до 90 дней (п. 3. ст. 18.15 КоАП РФ).

Мы, как специалисты в миграционном учете, понимаем, что соблюдение всех правил, касающихся заполнения уведомления — сложная задача, именно поэтому мы стараемся облегчить вам работу — мы записали для вас мастер-класс (видео-инструкцию) по заполнению уведомления.

На мастер-классе мы подробно разобрали:

как правильно заполнять уведомления (в соответствии с законодательством),

как прошивать бланки,

куда и в каком виде подавать уведомления.

Запись вы можете передать и другим сотрудникам вашей компании, чтобы быть уверенным, что в ваше отсутствие (отпуск, больничный) миграционный учет компании все равно будет вестись правильно.

С этой записью вы не только сможете сэкономить свое время, вы гарантировано не столкнетесь с отказом принимать документы, а ваши уведомления стопроцентно будут занесены в базу!

Свои заявки оставляйте в форме выше или звоните по телефону: 8 (812) 640-95-04