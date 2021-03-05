Как принимать на работу граждан Белоруссии

Россия и Белоруссия находятся в дружественных политических отношениях. Поэтому процесс заключения трудового договора с гражданином из Белоруссии заметно упрощен, по сравнению с оформлением мигрантов из других стран.
Для того, чтобы легально трудоустроить такого гражданина необходимо только заключить трудовой договор, оформить регистрацию и подать уведомление, без оформления патента на работу*.
Чтобы официально трудоустроить граждан Белоруссии необходимо запросить у будущих сотрудников:
- паспорт;
- действующий полис медицинского страхования;
- миграционный учет (действующий);
- СНИЛС. Если у иностранного гражданина нет данного документа, то его обязан оформить работодатель;
- трудовую книжку. Если у иностранного гражданина нет данного документа, то его обязан оформить работодатель;
- РВП или ВНЖ, если таковые имеются.
На основе данных документов с иностранцем можно заключать трудовой договор.
Заключая трудовой договор с иностранцем из Белоруссии, работодателю необходимо не позднее 3-х рабочих дней направить уведомление в территориальное подразделение МВД.
Уведомления подаются по каждому иностранному сотруднику отдельно.
Если вы не знаете, как правильно трудоустраивать разные категории граждан, обращайтесь за помощью к специалистам нашей компании. Консультация бесплатная:
с уважением «Альянс ТМ».
*Соглашение (от 19 ноября 2010 года) между правительством республики Беларусь, правительством республики Казахстан и правительством Российской Федерации о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей.