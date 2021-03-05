Как принимать на работу граждан Белоруссии

Россия и Белоруссия находятся в дружественных политических отношениях. Поэтому процесс заключения трудового договора с гражданином из Белоруссии заметно упрощен, по сравнению с оформлением мигрантов из других стран.

Для того, чтобы легально трудоустроить такого гражданина необходимо только заключить трудовой договор, оформить регистрацию и подать уведомление, без оформления патента на работу*.

Чтобы официально трудоустроить граждан Белоруссии необходимо запросить у будущих сотрудников:

паспорт;

действующий полис медицинского страхования;

миграционный учет (действующий);

СНИЛС. Если у иностранного гражданина нет данного документа, то его обязан оформить работодатель;

трудовую книжку. Если у иностранного гражданина нет данного документа, то его обязан оформить работодатель;

РВП или ВНЖ, если таковые имеются.

На основе данных документов с иностранцем можно заключать трудовой договор.

Заключая трудовой договор с иностранцем из Белоруссии, работодателю необходимо не позднее 3-х рабочих дней направить уведомление в территориальное подразделение МВД.

Уведомления подаются по каждому иностранному сотруднику отдельно.

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с уважением «Альянс ТМ».