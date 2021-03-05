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Как принимать на работу граждан Белоруссии

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Россия и Белоруссия находятся в дружественных политических отношениях. Поэтому процесс заключения трудового договора с гражданином из Белоруссии заметно упрощен, по сравнению с оформлением мигрантов из других стран.

Для того, чтобы легально трудоустроить такого гражданина необходимо только заключить трудовой договор, оформить регистрацию и подать уведомление, без оформления патента на работу*.

Чтобы официально трудоустроить граждан Белоруссии необходимо запросить у будущих сотрудников:

  • паспорт;
  • действующий полис медицинского страхования;
  • миграционный учет (действующий);
  • СНИЛС. Если у иностранного гражданина нет данного документа, то его обязан оформить работодатель;
  • трудовую книжку. Если у иностранного гражданина нет данного документа, то его обязан оформить работодатель;
  • РВП или ВНЖ, если таковые имеются.

На основе данных документов с иностранцем можно заключать трудовой договор.

Заключая трудовой договор с иностранцем из Белоруссии, работодателю необходимо не позднее 3-х рабочих дней направить уведомление в территориальное подразделение МВД.

Уведомления подаются по каждому иностранному сотруднику отдельно.

Если вы не знаете, как правильно трудоустраивать разные категории граждан, обращайтесь за помощью к специалистам нашей компании. Консультация бесплатная:

8 (812) 640-95-04,

с уважением «Альянс ТМ».

*Соглашение (от 19 ноября 2010 года) между правительством республики Беларусь, правительством республики Казахстан и правительством Российской Федерации о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Альянс Трудовая Миграция
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