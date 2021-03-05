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Проверка МВД: если в компании работают безвизовые иностранцы

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В любую компанию рано или поздно приходит проверка из МВД. Сегодня мы расскажем, как пройти такую проверку, если в вашей компании работают безвизовые иностранные граждане.

Самое важное, чтобы документы всех ваших иностранных сотрудников были в порядке, т.е. в личном деле сотрудника хранились:

  1. Копия паспорта иностранца;
  2. Копия миграционной карты с целью въезда «работа»;
  3. Разрешительные документы: вид на жительство, разрешение на временное проживание или действующий патент на работу и все оплаченные чеки;
  4. Действующий миграционный учет;
  5. Подписанный трудовой договор с иностранцем;
  6. Документальное подтверждение (почтовая квитанция) направления в МВД уведомления о заключении трудового договора;
  7. Копия ИНН;
  8. Копия СНИЛС;
  9. Копия действующего полиса ДМС;
  10. Документы для кадрового учета: трудовая книжка, заявление и приказ о приеме на работу.

Если сотрудник работает по патенту, то обязательно проверьте:

  • чтобы территория действия патента совпадала с местом работы гражданина, а профессия в патенте соответствовала занимаемой должности;
  • чтобы чеки по патенту были оплачены вовремя, иначе будет считаться, что в компании работает нелегал.

Если все же у вас возникают сомнения в отношении каких-либо из документов, советуем перед проверкой провести миграционный аудит документов. Миграционный аудит выполняют эксперты в области миграционного права, которые знают, на что в первую очередь обращают внимание сотрудники МВД, и которые понимают, как привести тот или иной документ в порядок.

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С уважением «Альянс ТМ».

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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