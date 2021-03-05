Проверка МВД: если в компании работают безвизовые иностранцы

В любую компанию рано или поздно приходит проверка из МВД. Сегодня мы расскажем, как пройти такую проверку, если в вашей компании работают безвизовые иностранные граждане.

Самое важное, чтобы документы всех ваших иностранных сотрудников были в порядке, т.е. в личном деле сотрудника хранились:

Копия паспорта иностранца; Копия миграционной карты с целью въезда «работа»; Разрешительные документы: вид на жительство, разрешение на временное проживание или действующий патент на работу и все оплаченные чеки; Действующий миграционный учет; Подписанный трудовой договор с иностранцем; Документальное подтверждение (почтовая квитанция) направления в МВД уведомления о заключении трудового договора; Копия ИНН; Копия СНИЛС; Копия действующего полиса ДМС; Документы для кадрового учета: трудовая книжка, заявление и приказ о приеме на работу.

Если сотрудник работает по патенту, то обязательно проверьте:

чтобы территория действия патента совпадала с местом работы гражданина, а профессия в патенте соответствовала занимаемой должности;

чтобы чеки по патенту были оплачены вовремя, иначе будет считаться, что в компании работает нелегал.

Если все же у вас возникают сомнения в отношении каких-либо из документов, советуем перед проверкой провести миграционный аудит документов. Миграционный аудит выполняют эксперты в области миграционного права, которые знают, на что в первую очередь обращают внимание сотрудники МВД, и которые понимают, как привести тот или иной документ в порядок.

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