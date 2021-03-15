Миграционный учет для украинцев

Иностранные граждане, приезжающие в Россию, обязаны встать на миграционный учет, а если точнее, то принимающая сторона должна сообщать о всех перемещениях иностранного гражданина.

Обратите внимание! При постановке на миграционный учет принимающая сторона должна подать в МВД уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания по новому бланку, который был принят в феврале 2021 года. Подробнее об этом читайте в статье: «Изменилась форма уведомления о прибытии в место пребывания».

Граждане Украины, приезжающие в Россию с целью погостить (как туристы), пребывают в стране по правилу «90 из 180», т.е. иностранные граждане могут находиться на территории РФ в течение 90 дней без дополнительных документов, вставать на миграционный учет в этом случае необязательно. По истечению этого срока граждане Украины должны будут покинуть территорию РФ на три месяца.

Однако если украинец планирует находиться в России более 90 дней, например, он желает работать в российской компании, то в этом случае ему нужно будет встать на миграционный учет. При этом если иностранный гражданин планирует трудоустраиваться, то ему заранее нужно об этом подумать, потому что в миграционной карте нужно проставить цель въезда — «работа».

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