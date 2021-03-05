Миграционный учет иностранных граждан в РФ начинается с уведомления территориального органа МВД о прибытии иностранца на территорию страны.
Уведомление должна подавать принимающая сторона, которая, в свою очередь, ставит иностранца на миграционный учет.
Принимающей стороной может выступать:
- гражданин России, у которого временно поселился иностранец,
- сам иностранец, постоянно или временно проживающий в России,
- работодатель.
В общем порядке в течение 7 рабочих дней после пересечения границы иностранцем, принимающая сторона должна уведомить о прибытии гражданина другой страны.
С 23 февраля изменилась форма уведомления о прибытии в место пребывания!*
Это значит, что уведомление подается на новом бланке!
Как заполнить новую форму уведомления о прибытии в место пребывания иностранца?
- Заполняйте или от руки разборчиво или набирайте на компьютере.
- Запрещены любые исправления в бланке.
- Проверяйте правильность внесенных реквизитов.
Обратите внимание! Штраф за несвоевременную постановку на учет в связи с тем, что у принимающей стороны не приняли бланк уведомления о прибытии - до 500 тыс. рублей.
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с уважением «Альянс ТМ».
*Приказ МВД РФ N856 от 10.12.2020 «Об утверждении Административного регламента МВД РФ по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, форм заявления о регистрации по месту жительства, заявления о снятии с регистрации».