Миграционный учет иностранных граждан в РФ начинается с уведомления территориального органа МВД о прибытии иностранца на территорию страны.

Уведомление должна подавать принимающая сторона, которая, в свою очередь, ставит иностранца на миграционный учет.

Принимающей стороной может выступать:

гражданин России, у которого временно поселился иностранец,

сам иностранец, постоянно или временно проживающий в России,

работодатель.

В общем порядке в течение 7 рабочих дней после пересечения границы иностранцем, принимающая сторона должна уведомить о прибытии гражданина другой страны.

С 23 февраля изменилась форма уведомления о прибытии в место пребывания!*

Это значит, что уведомление подается на новом бланке!

Как заполнить новую форму уведомления о прибытии в место пребывания иностранца?

Заполняйте или от руки разборчиво или набирайте на компьютере. Запрещены любые исправления в бланке. Проверяйте правильность внесенных реквизитов.

Обратите внимание! Штраф за несвоевременную постановку на учет в связи с тем, что у принимающей стороны не приняли бланк уведомления о прибытии - до 500 тыс. рублей.

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с уважением «Альянс ТМ».