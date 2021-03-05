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Изменилась форма уведомления о прибытии в место пребывания

23

Миграционный учет иностранных граждан в РФ начинается с уведомления территориального органа МВД о прибытии иностранца на территорию страны.

Уведомление должна подавать принимающая сторона, которая, в свою очередь, ставит иностранца на миграционный учет. 

Принимающей стороной может выступать:

  • гражданин России, у которого временно поселился иностранец,
  • сам иностранец, постоянно или временно проживающий в России,
  • работодатель.

В общем порядке в течение 7 рабочих дней после пересечения границы иностранцем, принимающая сторона должна уведомить о прибытии гражданина другой страны.

С 23 февраля изменилась форма уведомления о прибытии в место пребывания!*

Это значит, что уведомление подается на новом бланке!

Как заполнить новую форму уведомления о прибытии в место пребывания иностранца?

  1. Заполняйте или от руки разборчиво или набирайте на компьютере.
  2. Запрещены любые исправления в бланке.
  3. Проверяйте правильность внесенных реквизитов.

Обратите внимание! Штраф за несвоевременную постановку на учет в связи с тем, что у принимающей стороны не приняли бланк уведомления о прибытии - до 500 тыс. рублей.

Если вам потребуется помощь в постановке на миграционный учет, обращайтесь к специалистам нашей компании, они помогут вам с оформлением, подадут уведомление правильно и в срок.

Звоните на по телефону: 8 812 640 95 04,

с уважением «Альянс ТМ».

*Приказ МВД РФ N856 от 10.12.2020 «Об утверждении Административного регламента МВД РФ по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, форм заявления о регистрации по месту жительства, заявления о снятии с регистрации».

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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