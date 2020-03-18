Планограмма и другие подходы к пополнению запасов

Помощник закупок не универсальное решение в области закупок. Бывают ситуации, когда требуется использование других подходов, например, в случае «супер постоянного» или наоборот, «часто обновляемого» ассортимента.

В первом случае лучше использовать планограмму. Во втором — использовать распределение на основании товарных категорий. Оба этих подхода мы начали тестировать на двух разных клиентах. Об этом ниже.

Планограмма

С помощью планограммы фиксируется выкладка товаров на полках и пополняются запасы.

Поясним, планограмма — это умное управление выкладкой товара и оптимизация торгового пространства.

Программ, с помощью которых готовится планограмма, очень много, они дорогие и основной акцент в них делается на визуальное представление. Мы не стали этого делать, т.к. это сильно всё усложняет и кажется лишним, т.к. для главных задач (привязки товара к полкам, его заказа, анализа оборачиваемости) более чем достаточно обычных текстовых возможностей.

Например, нашли решение для 1С, которое стоит 150 000 руб.

Мы реализовали планограмму в виде дополнительного модуля, который может работать, как отдельно от помощника закупок, так и вместе с ним. Предварительная стоимость готового решения — 20 000 руб.

Распределение по товарным категориям

Другая крайность, с которой помощник закупок работает не очень хорошо — крайне нестабильный ассортимент. Например, одежда (новые коллекции), канцтовары (неважно какой фирмы тетради и ручки), игрушки и т.п.

Здесь у менеджеров есть понимание, какого вида, когда и сколько должно быть товара (тетрадей в клетку к началу учебного года, игрушек-прорезывателей для малышей и т.п.), но совершенно не важно, какого именно наименования.

И вот один наш клиент (сеть магазинов крафтового пива), столкнулся с тем, что распределение товаров из нестабильного ассортимента по точкам автоматизировать не получается и поставил задачу помочь ему с этим.

Дело в том, что помощник работает по принципу вытягивания: товары, которые закончились в филиале, он перемещает из распределительного склада

Но если новая модель товара впервые поступила на склад и ещё ни разу не продалась ни в одном магазине, помощник перемещать её не будет.

Крафтовое пиво выпускается множеством пивоварен, поэтому наряду с основным ассортиментом (зарекомендовавшими себя марками пива, которые всегда есть на полке), присутствует большое количество ротируемых наименований: новинок от новых пивоварен, новых вкусов и т.п. Основной ассортимент распределяется через помощник закупок, а чтобы работать с ротационным нужно изменить сам подход.

Этот ассортимент должен пополняться из центрального склада на основании товарной матрицы магазина и с учетом некоторых ограничений.

Например, пиво по стилевой группе «РФ / Темное / Dark: Amber Ale» должно иметь не менее 2-х различных наименований. Каждое из которых занимает не менее 1 фейса в холодильнике с глубиной 4 бутылки. Таких стилевых групп около 40. Разные магазины имеют разную вместимость: где-то стоит 4 холодильника и помещается 300 бутылок, а где-то 6. Ещё стоит учесть ограниченную вместимость автомобиля, который развозит товар и, например, общую стоимость товара в магазине.

Товарная матрица задается квотами в штуках или количестве наименований и привязывается к товарной категории, товару и подразделению.

На основании этих квот программа должна автоматически делать перемещение, держа полки в заполненном состоянии. Менеджерам нужно следить:

за популярностью категорий, увеличивая или уменьшая размер полки под них,

за популярностью отдельных товаров, также уменьшая или увеличивая их количество в выкладке

Следить за этим также должна помочь программа — подсветить те категории и товары, по которым продажи выше чем выделенное под них место.

В итоге, менеджеры переходят от операционной мелкой деятельности по перемещению каждой бутылки к более стратегическим вещам, поднимаясь над ситуацией и задавая общие правила.

Создание такой программы показалось мне делом сложным, но возможным.

На текущий момент алгоритм реализован и проверен на тестовой базе. В ней я сгенерировал 8 магазинов, 30 категорий, 6000 товаров, еженедельное поступление новинок от поставщиков и случайную продажу.

Система в течение тестового года успешно распределяла товар по магазинам.

В начале следующего месяца запускаем на первом магазине нашего клиента.

На данном этапе к тестированию присоединиться не получится, т.к. настройка правил дело сложное и очень индивидуальное. Но имейте в виду, что задача пополнения запасов при нестабильном ассортименте решаема и следите за дальнейшими новостями.