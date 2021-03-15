Распределение товаров в магазины в три раза быстрее

А еще автоматические перемещения излишков между магазинами, возврат излишков в центра и выравнивание остатков. Разве так можно в 1с?

Возможно вы даже не догадывались о таком функционале, продолжая многие вещи делать вручную. В этой статье мы разберем на примерах, какие возможности для вас откроются, если вы полностью автоматизируете движения ваших товаров между складами.

Так как в стандартной конфигурации 1с типовая система автозаказ создаёт только перемещения из центра в магазины, мы будем рассматривать эти процессы на примере дополнительного модуля для 1с (с 30 дневной бесплатной версией) помощника закупок min-max.pro.

Есть несколько сценариев использования перемещений.

Например, у Павла (руководитель сети “Зеленая аптека”) 4 магазина и перемещениями он пользуется несколько раз в неделю.

при поступлении товара от поставщика;

Система рассчитывает потребность каждого магазина и закрывает её из остатков центрального склада либо из излишков других магазинов.

при обработке заказов покупателей;

Система видит заявки покупателей и закрывает их в первую очередь из излишков остальных магазинов, потом со склада, потом заказывает у поставщика, если товара нигде не оказалось.

перераспределение излишков.

Излишки товаров отправляются туда, где есть потребность. Это позволяет избегать ситуаций, когда товар продается в одном магазине, а в другом месяцами лежит.

Подробнее почитать о реальном опыте использования автоперемещений на практике можно здесь.

Одновременное перемещение в несколько филиалов

Заказы поставщику можно делать сразу для всех магазинов или филиалов сети (розничной или оптовой). А также перемещать на них товары из центрального склада.

Отчет можно формировать тремя способами:

1) По умолчанию.

В этом режиме, под строкой номенклатуры Выводится история продаж, остатки и прочая информацию не только в общем по товару, но и по каждому магазину.

Это даёт два главных преимущества:

оптимизация заказа за счёт учёта статусов товара в подразделениях, ручных МИН-МАКСов, текущей потребности каждого магазина и их излишков при заказе поставщику на РЦ

за счёт учёта статусов товара в подразделениях, ручных МИН-МАКСов, текущей потребности каждого магазина и их излишков при заказе поставщику на РЦ экономия времени. Не нужно запускать отчет по каждому магазину в отдельности, все перемещения и заказы делаются за один раз.

2) С группировкой по подразделениям.

Он позволяет не формировать несколько отчетов, а за один раз пробежаться сразу по всем магазинам.

В режиме работы по подразделениям можно делать:

Заказ на центральный склад

Заказ на каждый магазин (если поставщик сам развозит товары по магазинам)

Перемещение из центра в филиалы

Перемещение между филиалами

Возврат излишков филиалов в центр

Балансировку запасов между магазинами

Поиск излишков в сети

3) В виде товарной матрицы.

В данном случае филиалы расположены не в строках, а колонках

Расчёт перемещений производится автоматически и может быть скорректирован вручную.

Дополнительно, с помощью товарной матрицы можно:

увидеть количество ассортиментных позиций (количество SKU) по филиалу;

установить лимиты (квоты) в штуках либо количестве SKU;

увидеть категории, по которым остатки вышли за допустимые пределы (вверх или вниз).

Видеть все данные на одном экране — удобно и сильно экономит время закупщика.

Выравнивание товара между складами

С помощью перемещений можно балансировать остатки товара между магазинами. В случае, когда товара нет в наличии в одном магазине, его можно забрать из того магазина, где он в излишке.

Это позволяет сэкономить оборотные средства и снизить риски возникновения неликвидов.

Возврат излишков на центральный склад

Излишки товара можно вернуть на центральный склад и оттуда распределить по магазинам или вернуть поставщику.

Для товара, затраты на перемещения которого могут превысить его стоимость, можно поставить ограничения по сумме. А также можно выбрать список филиалов, между которыми перемещение экономически нецелесообразно.