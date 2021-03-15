Распределение товаров в магазины в три раза быстрее

А еще автоматические перемещения излишков между магазинами, возврат излишков в центра и выравнивание остатков. Разве так можно в 1с?
Возможно вы даже не догадывались о таком функционале, продолжая многие вещи делать вручную. В этой статье мы разберем на примерах, какие возможности для вас откроются, если вы полностью автоматизируете движения ваших товаров между складами.
Так как в стандартной конфигурации 1с типовая система автозаказ создаёт только перемещения из центра в магазины, мы будем рассматривать эти процессы на примере дополнительного модуля для 1с (с 30 дневной бесплатной версией) помощника закупок min-max.pro.
Есть несколько сценариев использования перемещений.
Например, у Павла (руководитель сети “Зеленая аптека”) 4 магазина и перемещениями он пользуется несколько раз в неделю.
- при поступлении товара от поставщика;
Система рассчитывает потребность каждого магазина и закрывает её из остатков центрального склада либо из излишков других магазинов.
- при обработке заказов покупателей;
Система видит заявки покупателей и закрывает их в первую очередь из излишков остальных магазинов, потом со склада, потом заказывает у поставщика, если товара нигде не оказалось.
- перераспределение излишков.
Излишки товаров отправляются туда, где есть потребность. Это позволяет избегать ситуаций, когда товар продается в одном магазине, а в другом месяцами лежит.
Подробнее почитать о реальном опыте использования автоперемещений на практике можно здесь.
Одновременное перемещение в несколько филиалов
Заказы поставщику можно делать сразу для всех магазинов или филиалов сети (розничной или оптовой). А также перемещать на них товары из центрального склада.
Отчет можно формировать тремя способами:
1) По умолчанию.
В этом режиме, под строкой номенклатуры Выводится история продаж, остатки и прочая информацию не только в общем по товару, но и по каждому магазину.
Это даёт два главных преимущества:
- оптимизация заказа за счёт учёта статусов товара в подразделениях, ручных МИН-МАКСов, текущей потребности каждого магазина и их излишков при заказе поставщику на РЦ
- экономия времени. Не нужно запускать отчет по каждому магазину в отдельности, все перемещения и заказы делаются за один раз.
2) С группировкой по подразделениям.
Он позволяет не формировать несколько отчетов, а за один раз пробежаться сразу по всем магазинам.
В режиме работы по подразделениям можно делать:
- Заказ на центральный склад
- Заказ на каждый магазин (если поставщик сам развозит товары по магазинам)
- Перемещение из центра в филиалы
- Перемещение между филиалами
- Возврат излишков филиалов в центр
- Балансировку запасов между магазинами
- Поиск излишков в сети
3) В виде товарной матрицы.
В данном случае филиалы расположены не в строках, а колонках
Расчёт перемещений производится автоматически и может быть скорректирован вручную.
Дополнительно, с помощью товарной матрицы можно:
- увидеть количество ассортиментных позиций (количество SKU) по филиалу;
- установить лимиты (квоты) в штуках либо количестве SKU;
- увидеть категории, по которым остатки вышли за допустимые пределы (вверх или вниз).
Видеть все данные на одном экране — удобно и сильно экономит время закупщика.
Выравнивание товара между складами
С помощью перемещений можно балансировать остатки товара между магазинами. В случае, когда товара нет в наличии в одном магазине, его можно забрать из того магазина, где он в излишке.
Это позволяет сэкономить оборотные средства и снизить риски возникновения неликвидов.
Возврат излишков на центральный склад
Излишки товара можно вернуть на центральный склад и оттуда распределить по магазинам или вернуть поставщику.
Для товара, затраты на перемещения которого могут превысить его стоимость, можно поставить ограничения по сумме. А также можно выбрать список филиалов, между которыми перемещение экономически нецелесообразно.