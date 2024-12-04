Как сократить расходы на интернет-эквайринг: 7 методов для бизнеса

За возврат платежей поставщики услуг часто берут дополнительную комиссию. Если у вас много возвратов, расходы на интернет-эквайринг существенно возрастают.

Конечно, возвраты — это в большинстве случаев законное право клиента. Но вы все-таки можете повлиять на их количество: улучшайте качество сервиса, уделяйте больше внимания работе с клиентами — это поможет уменьшить число недовольных покупателей.

Если вы отправляете заказы клиентам, рекомендуется проводить их тщательную проверку перед отправкой. Такой подход позволяет снизить вероятность возвратов из-за брака или отправки клиенту не тех товаров, которые были заказаны.

Избежать расходов на комиссию при краткосрочных возвратах помогает холдирование — услуга, заключающаяся в заморозке определенной суммы на счете. В этом случае при отказе клиента оплачивать комиссию не придется, поэтому если бизнес-процессы вашей компании позволяют использовать такой вариант, его однозначно не стоит игнорировать.