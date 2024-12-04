Как сократить расходы на интернет-эквайринг: 7 методов для бизнеса

1. Оптимизируйте тариф
Настройка тарифа — один из главных шагов к снижению расходов на интернет-эквайринг. Нужно тщательно проанализировать те условия, на которых вы работаете сейчас. Оцените ставку и ежемесячную плату, а также размер комиссий за отмену операций и возвраты. Возможно, есть смысл перейти на другой тариф: например, некоторые поставщики услуг используют гибкую систему, при которой комиссия снижается при увеличении оборотов.
Обязательно уточните, какие функции включены в ваш пакет услуг. Часто оказывается, что предприниматель платит за те опции, которые ему не нужны. Отказ от них поможет сократить расходы без ущерба для функциональности.
2. Ответственно подходите к выбору поставщика услуг
На рынке много поставщиков услуг, и каждый из них предлагает собственные условия сотрудничества для бизнеса. Перед подключением интернет-эквайринга рекомендуется анализировать различные предложения и выбирать то, которое будет отвечать вашим требованиям и по условиям, и по тарифу. Среди главных параметров:
процентная ставка за каждую транзакцию;
наличие и размер комиссии за возврат;
наличие и размер абонентской платы.
Еще один важный момент, который изначально напрямую не влияет на расходы, но может отразиться на всей работе компании — это надежность и безопасность поставщика услуг.
Сервис приема безналичных платежей Миксплат входит в список зарегистрированных ЦБ уполномоченных банковских платежных агентов — топ-30 платежных процессингов в РФ. Компания сертифицирована PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) и по ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций» — это наивысший стандарт безопасности данных платежной индустрии. Подключим бизнесу интернет-эквайринг: готовое решение по приему онлайн-платежей с выгодной ставкой и высокой конверсией.
3. Минимизируйте возвраты
За возврат платежей поставщики услуг часто берут дополнительную комиссию. Если у вас много возвратов, расходы на интернет-эквайринг существенно возрастают.
Конечно, возвраты — это в большинстве случаев законное право клиента. Но вы все-таки можете повлиять на их количество: улучшайте качество сервиса, уделяйте больше внимания работе с клиентами — это поможет уменьшить число недовольных покупателей.
Если вы отправляете заказы клиентам, рекомендуется проводить их тщательную проверку перед отправкой. Такой подход позволяет снизить вероятность возвратов из-за брака или отправки клиенту не тех товаров, которые были заказаны.
Избежать расходов на комиссию при краткосрочных возвратах помогает холдирование — услуга, заключающаяся в заморозке определенной суммы на счете. В этом случае при отказе клиента оплачивать комиссию не придется, поэтому если бизнес-процессы вашей компании позволяют использовать такой вариант, его однозначно не стоит игнорировать.
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4. Проверьте, не включены ли в ваш тариф скрытые платежи
Иногда низкий тариф банка сопровождается множеством дополнительных условий. В итоге платить приходится даже больше, чем если бы был изначально выбран стандартный тариф.
Мы рекомендуем обязательно проверять, не включены ли в ваш тариф дополнительные платежи, о которых многие предприниматели даже не догадываются.
5. Работайте с провайдером, а не с банком
Работа напрямую с банком часто оказывается более затратным вариантом по сравнению с услугами провайдера. Это особенно актуально для малого бизнеса, использующего сайты из бесплатных шаблонов.
Как правило, банки предоставляют готовые модули, и для подключения к интернет-эквайрингу бизнесу приходится вкладывать деньги в доработку сайта и настройку платежной инфраструктуры (с сайтами из бесплатных шаблонов такие модули не работают).
В свою очередь провайдеры готовы предложить подходящую платежную форму и адаптеры для приема оплаты.
6. Отслеживайте все изменения
Регулярный мониторинг изменений позволяет сэкономить. Рынок интернет-эквайринга находится в постоянном развитии, появляются новые игроки, а условия регулярно обновляются. Благодаря высокой конкуренции поставщики услуг стремятся привлекать клиентов выгодными предложениями.
Найти самый доступный по стоимости вариант поможет отслеживание тарифов. Сравнивайте свой текущий тариф с новыми предложениями: возможно, среди них есть более привлекательные.
7. Автоматизируйте процессы учета и анализа расходов
Отслеживать все операции и своевременно выявлять необоснованные траты помогают специальные инструменты. Их внедрение — это эффективный способ снижать расходы там, где это возможно. Например, вы можете оплачивать тариф, который совершенно не соответствует реальному обороту вашего бизнеса.
Специальные инструменты позволяют быстро обрабатывать информацию, повышают точность расчетов и исключают человеческий фактор. В результате владелец бизнеса получает только достоверные сведения и может принимать обоснованные управленческие решения.
Оптимизировать расходы на интернет-эквайринг поможет Миксплат. Оставляйте заявку и начинайте принимать безналичную оплату от ваших клиентов на выгодных условиях. Подключение занимает не больше одного рабочего дня, а комиссия взимается только за успешные платежи без абонентской платы. Для управления платежами есть удобный личный кабинет: в нем доступны реестры операций, закрывающие документы с ЭП, отчетность и возвраты платежей.
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Интернет-эквайринг для бизнеса
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