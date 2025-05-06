Финансовая эффективность в 2025. 3 ключевых платежных тренда для увеличения выручки

Новая реальность платежного ландшафта

Современный потребитель стал намного требовательнее к процессу оплаты. Если раньше предоставление всего 1–2 способов оплаты считалось нормой, сегодня это может стать причиной потери клиента. Платежные привычки стремительно эволюционируют, и бизнес, игнорирующий эти изменения, рискует существенно снизить свою конкурентоспособность.

По данным исследований, около 20% пользователей могут отказаться от покупки, если не найдут удобный для себя способ оплаты. А 58% покупателей заявляют, что многообразие платежных опций является решающим фактором при выборе интернет-магазина.

Мы выделили три ключевых тренда в 2025 году и познакомим вас с ними в этой статье.