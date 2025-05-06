Финансовая эффективность в 2025. 3 ключевых платежных тренда для увеличения выручки

Новая реальность платежного ландшафта
Современный потребитель стал намного требовательнее к процессу оплаты. Если раньше предоставление всего 1–2 способов оплаты считалось нормой, сегодня это может стать причиной потери клиента. Платежные привычки стремительно эволюционируют, и бизнес, игнорирующий эти изменения, рискует существенно снизить свою конкурентоспособность.
По данным исследований, около 20% пользователей могут отказаться от покупки, если не найдут удобный для себя способ оплаты. А 58% покупателей заявляют, что многообразие платежных опций является решающим фактором при выборе интернет-магазина.
Мы выделили три ключевых тренда в 2025 году и познакомим вас с ними в этой статье.
Тренд 1: свобода выбора — альтернативные платежные методы как драйвер конверсии
Современный потребитель привык к свободе выбора во всем, включая способ оплаты покупок. При отсутствии предпочитаемого метода оплаты порядка 20% клиентов с высокой вероятностью откажутся от покупки и уйдут к конкурентам. Этот тренд становится определяющим в 2025 году.
Многообразие платежных методов
Время, когда достаточно было предложить оплату банковской картой, безвозвратно ушло. Сегодня в России активно развиваются и набирают популярность альтернативные способы оплаты:
СБП (Система быстрых платежей) — удобный способ оплаты по QR-коду или прямо по ссылке с телефона. По статистическим данным, количество операций через СБП в первом квартале 2025 года выросло на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
SberPay и MirPay — быстрые способы оплаты от крупнейших российских финансовых систем, позволяющие совершать покупки с помощью смартфона. Количество пользователей этих сервисов увеличилось на 65% за последний год.
Влияние на конверсию
Наше исследование показало, что интернет-магазины, предлагающие 3 и более способов оплаты, демонстрируют в среднем на 7% более высокие показатели конверсии по сравнению с теми, кто ограничивается 1–2 вариантами.
При этом важно не просто добавить разные способы оплаты, но и правильно их презентовать:
Размещайте платежные методы в порядке популярности для вашей целевой аудитории.
Используйте узнаваемые логотипы платежных систем.
Предлагайте выбор способа оплаты на самых ранних этапах воронки продаж.
Практическое применение
Для эффективного внедрения этого тренда:
Проанализируйте портрет вашей целевой аудитории и определите наиболее популярные среди них способы оплаты.
Интегрируйте платежное решение, поддерживающее широкий спектр платежных методов.
Регулярно отслеживайте статистику использования разных способов оплаты и оптимизируйте их представление.
Внедрение альтернативных методов оплаты позволит не только удержать существующих клиентов, но и привлечь новых, для которых критически важно наличие привычного им способа оплаты.
Тренд 2: мобильная коммерция — от адаптации к приоритизации
В 2025 году мобильные устройства стали основной точкой взаимодействия с интернет-сервисами. Согласно статистике, более 73% всех онлайн-покупок в России совершаются сейчас с мобильных устройств — смартфонов и планшетов. Этот показатель демонстрирует устойчивый рост на протяжении последних лет.
Изменение покупательского поведения
Современные потребители не просто используют мобильные устройства для покупок — они полностью перестроили свое покупательское поведение:
Покупки совершаются спонтанно, в любое время и в любом месте.
Процесс принятия решения стал быстрее и компактнее.
Пользователи ожидают интуитивно понятного интерфейса и минимального количества шагов для завершения покупки.
Платежный процесс для мобильных пользователей
Основная проблема мобильных платежей — высокий процент брошенных корзин. По данным исследований, на мобильных устройствах этот показатель на 15–20% выше, чем на десктопах. Главная причина — сложность заполнения различных форм.
Для решения этой проблемы:
Минимизируйте количество полей ввода — каждое дополнительное поле снижает конверсию.
Используйте автозаполнение.
Адаптируйте размер кнопок и полей ввода для удобного использования на сенсорных экранах.
Практическое применение
Для эффективной работы с мобильной аудиторией:
Проведите аудит мобильной версии вашего платежного интерфейса, особое внимание уделите скорости загрузки и удобству форм.
Внедрите технологии, упрощающие мобильные платежи (СБП, SberPay, MirPay, читаемая форма для оплаты картой).
Тестируйте процесс оплаты на различных устройствах и в разных условиях (например, с нестабильным интернет-соединением, при переходе через различные браузеры).
Не забывайте, приоритизация мобильных платежей может дать значительный рост конверсии.
Тренд 3: рекуррентные платежи — баланс удобства и прозрачности
Рекуррентные (регулярные автоматические) платежи трансформировались из просто удобной функции в неотъемлемую часть бизнес-моделей многих компаний. В 2025 году мы наблюдаем рост числа сервисов, использующих подписочную модель, и параллельно с этим — рост осведомленности и требовательности клиентов к таким платежам.
Изменение отношения потребителей
Если раньше многие пользователи с опаской относились к автоматическим списаниям, то сегодня ситуация меняется:
67% российских онлайн-потребителей уже пользовались хотя бы одной активной подпиской с рекуррентными платежами.
31% считают такую форму оплаты предпочтительной для регулярно используемых сервисов.
Однако вместе с привыканием к рекуррентным платежам растут и требования к их организации:
Прозрачность условий.
Простой механизм управления подписками.
Уведомления о списании или предстоящем платеже.
Возможность легкой отмены подписки.
Механики для повышения конверсии
Рекуррентные платежи могут значительно увеличить LTV (пожизненную ценность клиента), но требуют грамотного подхода:
Пробный период — предложение бесплатного или значительно дисконтированного периода использования повышает вероятность подписки на 38%.
Гибкость планов — возможность выбора между месячной, квартальной или годовой подпиской с соответствующими скидками.
Четкая коммуникация — подробное объяснение условий подписки, сроков и сумм списаний.
Напоминания — SMS, push, письма-уведомления о списании средств.
Практическое применение
Для эффективного внедрения рекуррентных платежей:
Выберите платежный сервис с надежной системой рекуррентных платежей и гибкими настройками, например в Миксплат мы имеем целый раздел в личном для управления рекуррентными платежами.
Разработайте прозрачную систему информирования клиентов о списаниях.
Создайте удобный интерфейс для управления подписками.
Тестируйте различные механики привлечения клиентов к рекуррентной модели.
По данным нашего анализа, бизнесы, использующие механизмы управления рекуррентными платежами демонстрируют на 17% более высокий показатель удержания клиентов.
Заключение: как не упустить возможности
Платежные привычки потребителей эволюционируют стремительными темпами, и бизнесам необходимо адаптироваться, чтобы оставаться конкурентоспособными. Игнорирование описанных трендов может привести к существенному снижению конверсии и оттоку клиентов к более технологичным конкурентам.
Для эффективной адаптации к новым реалиям:
Проведите аудит текущего платежного процесса — оцените, насколько он соответствует современным трендам и ожиданиям клиентов.
Выберите надежного платежного партнера — интеграция с современной платежной платформой, поддерживающей широкий спектр платежных методов и технологий, значительно упростит внедрение инноваций.
Постоянно анализируйте данные — регулярно отслеживайте статистику использования различных платежных методов и корректируйте стратегию на основе реальных данных.
Тестируйте и оптимизируйте — A/B-тестирование различных платежных сценариев поможет найти оптимальный вариант для вашей аудитории.
В Миксплат мы реализовали десятки персональных решений для наших клиентов, и готовы предоставить современное платежное решение для вашего сайта по привлекательным условиям.
Не откладывайте трансформацию платежного процесса — начните внедрять актуальные тренды уже сегодня, чтобы завтра быть на шаг впереди конкурентов.
Бесплатный аудит транзакционных расходов от компании Миксплат для читателей
Заполните форму — наш менеджер с вами свяжется:
Реклама: ООО «Миксплат Процессинг», ИНН 7734426211, erid: 2W5zFFxrsr8
Начать дискуссию