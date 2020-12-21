Можно ли бороться с зарплатным рабством с удобством для бухгалтерии?

Развитие технологий не стоит на месте, и сейчас любая компания при желании имеет возможность переводить зарплату на карты сотрудников в любых банках мгновенно и также просто, как в рамках зарплатного проекта. Об удобном сервисе мгновенных зарплатных платежей рассказал «Клерку» коммерческий директор НКО «Элекснет» (входит в группу МКБ) Владимир Карпенко.

Практически в каждой компании найдутся сотрудники, которых категорически не устраивает предложенный работодателем зарплатный банк. Они настаивают на получении средств только на их личную карту. Если в компании высокая текучка, то может быть и другая проблема — пока сотруднику оформляется зарплатная карта, на его место уже пришел другой человек. И процесс оформления карты новому работнику приходится запускать заново.

Принудительный же перевод всех на зарплатный проект может облегчить жизнь бухгалтера, но чреват рисками.

Статья 136 ТК РФ обязывает работодателя выплачивать заработную плату работнику в ту кредитную организацию, которая указана в его заявлении, причем заявление он вправе подать не позднее чем за 15 рабочих дней до даты выплаты.

И если сотрудник попадется упрямый и принципиальный, то перечисление средств на «не ту» карту чревато проблемами с трудовой инспекцией. В частности, пунктом 6 статьи 5.27 КоАП за воспрепятствование работодателем реализации права работника на замену банка, в который должна быть переведена заработная плата, предусмотрен штраф до 50 тыс. руб., а при повторном нарушении — до 100 тыс. руб.

Составлять же платежное поручение по каждому работнику и направлять платежи в выбранные ими банки — достаточно трудоемкая дополнительная работа для бухгалтера: необходимо «набить» отдельные платежки на каждого сотрудника, загрузить пул платежек в банк, и подтвердить каждую с помощью ЭЦП. Плюс дополнительные издержки для компании-работодателя, поскольку банки могут устанавливать дополнительную комиссию при перечислении денежных средств с расчетного счета в другие банки, и размер этой комиссии у отдельных игроков составляет до 1,5% от перечисленной суммы.

Кроме того, при таком способе расчетов отсутствует обратная связь об исполнении распоряжения на зачисления со стороны банка получателя денежных средств. Если по каким-либо причинам средства не дойдут до работника вовремя (например, такое может произойти, если произошли изменения в реквизитах счета в банке получателе, но работник об этом не знал или забыл уведомить бухгалтерию), и он обратиться с вопросом в бухгалтерию, то поиск потерявшейся суммы также займет время.

Вариантом зарплатного проекта без зарплатного рабства может быть выплата зарплаты через систему мгновенных переводов через НКО «Элекснет» (входит в группу МКБ). Для совершения платежей достаточно номера карты сотрудника и суммы перевода.

Сервис обладает всеми плюсами классического зарплатного проекта, в то же время позволяет работнику выбирать и сколько угодно раз менять банк для получения заработной платы.

Схема работы такова: компания-работодатель подписывает с «Элекснет» договор, затем организации открывается специальный счет. В день выплаты заработной платы работодатель переводит на этот счет необходимую сумму и подгружает в личном кабинете реестр сотрудников компании, которым переводятся средства.

Таким образом, компания просто собирает от работников заявления на перечисления зарплаты с указанием номера банковской карты и заносит данные в свою учетную систему, из которой в последующем делает выгрузку и загружает данные в систему «Элекснет». При этом сотрудник, загрузивший реестр, в онлайн-режиме видит статус перевода (успешен или нет, с указанием определенного кода ошибки), что в случае использования платежных поручений невозможно. Получив код отказа от системы, бухгалтер может оперативно принять решение в зависимости от типа ошибки. Например запросить у работника реквизиты другой карты в случает отказа от зачисления от банка эмитента карты, пополнить собственный баланс, если окажется что средства не прошли так как недостаточно средств и т.д.В любом случае о проблеме он узнает мгновенно.

Деньги поступают на банковские карты работников в течение нескольких секунд.

Организации, у которых есть в штате IT-специалисты, могут выбрать вариант интеграции своей учетной системы с «Элекснет» по API и обойтись без подгрузки реестра.

Таким образом, позитивное отличие системы мгновенных переводов от традиционного зарплатного проекта в том, что бухгалтерия избавлена от необходимости взаимодействия с банком по выпуску зарплатных карт сотрудникам, а также от разбора проблемных ситуаций в случаях, когда деньги не дошли.

Кроме того, при подобном порядке взаимодействия сотрудник компании может хоть ежемесячно менять карту, не осложняя тем самым работу бухгалтера.

Стоимость данного решения для компании зависимости от многих факторов, в том числе по общей сумме переводов в месяц, использования дополнительных сервисов от НКО и прочее. Однако максимально возможный тариф для переводов — 0,9% от суммы перечисления.