Три покупки одной блузки: новое мошенничество или просто неумение пользоваться эквайрингом?

Проверяйте чек, не отходя от кассы...О новой схеме несанкционированного списания средств, с которой можно столкнуться в магазине, рассказал «Клерку» управляющий директор по развитию торгового эквайринга МКБ Марк Баранов.

Если вы помните, несколько лет назад в прессе активно обсуждались истории, когда по вине сотрудников общепита с карт посетителей ресторанов и кафе списывались средства, существенно превышавшие счет. Тогда официант забирал банковскую карту для оплаты заказа, уносил ее куда-то во внутренние помещения ресторана и проконтролировать сколько именно он ввел на pos-терминале посетитель никак не мог. Причем не всегда имели место мошеннические действия, порой официанты путали заказы, карты....

Как в случаях тех лет, практика показала, что неумение сотрудников магазина работать с терминалом и недостаточная добросовестность персонала может привести к несанкционированным списаниям средств с банковских карт покупателей.

Чтобы не быть голословным, расскажу пример, с которым столкнулась одна посетительница магазина.

Ольга приобрела в магазине блузку стоимостью 5 тыс. руб. Уже после оплаты покупки картой она заметила, что случайно взяла не свой размер. Поменять размер ей не разрешили, посоветовав сделать возврат и пробить блузку нужного размера еще раз. Ольга так и сделала — по карте провели возврат покупки, и она пробила еще одну покупку. И лишь придя домой обнаружила, что вместо возврата ей пробили сданную блузку еще раз. То есть по карте прошли три покупки одной блузки на сумму 15 тыс. руб. вместо 5 тыс. руб.

В магазине долго извинялись, попросили Ольгу подъехать с картой, чтобы провести возврат за обе «лишние» покупки, что она и сделала. На карту должны были вернуться 10 тыс. руб., а вернулись только 5 тыс. руб.

Банк-эмитент карт Ольги подтвердил — на ее карту был направлен возврат денежных средств лишь за одну покупку, второго возврата не будет. Управляющий магазина сказал — вторая сумма ушла на карту Ольги из другого банка. И для выяснения всех обстоятельств посоветовал ей обратиться в банк-эквайер, чтобы там сказали — на чью карту и какого банка ушли потерявшиеся 5 тыс. руб. Но там информацию не раскрыли, сославшись на банковскую тайну.

Ольга до сих пор не знает — была ли это череда случайностей или злой умысел сотрудников магазина, но денег ей так и не вернули.

К счастью, ситуация не так безнадежна, как может показаться на первый взгляд. Есть правила международных платежных систем, которые дают возможность покупателям отстаивать свои права.

Чтобы вернуть незаконно списанную сумму, необходимо в свой банк, чьей картой рассчитывался покупатель, подать заявление на возврат средств через chargeback. К заявлению потребуется приложить чеки, описание ситуации и просьбу вернуть средства. Возврат денежных средств возможет в течение 30 дней.

На мой взгляд, в заявлении нелишним будет указать, что персонал торговой точки не умеет работать с эквайринговым оборудованием, и именно это стало причиной возникшей ситуации. Это может существенно ускорить возврат денежных средств.

Дело в том, что банк-эквайер обязан проводить обучение персонала и обеспечивать выполнение стандартом международных платежных систем в торговых точках, к которым подключен его эквайринг. И за невыполнение подобных требований международные платежные системы могут оштрафовать банк-эквайер на сумму в 10-15 тыс. евро, особенно если это не первая подобная жалоба.

Я — не правоохранительные органы, чтобы квалифицировать в подобной ситуации как целенаправленные действия, направленные на хищение средств у третьего лица. В то же время я знаю случаи ошибок сотрудников магазинов, которые приводили к потерям средств покупателями.

И потому при возврате товара я всем рекомендую обращать особое внимание на чек, где указывается обязательно покупка или возврат, а также последние 4 цифры карты, на которую вернулись средства, а также не передавать карту третьим лицам.