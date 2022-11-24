Кадры

Ведение кадрового учета штатным бухгалтером: миф или реальность

Кадровый учет представляет собой совокупность процедур, связанных с осуществлением кадрового делопроизводства, обеспечивающих трудовую деятельность сотрудников компании. Кадровый и бухгалтерский учет – это два разных вида деятельности, предполагающие составление разных документов, требующие, чтобы их осуществляли разные лица в компании.

Версия для печати
Ведение кадрового учета штатным бухгалтером: миф или реальность
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Конечно же, бухгалтерский и налоговый учет в компании – более рисковая часть деятельности организации, которой руководство и собственники посвящают немало времени и сил. Поэтому довольно часто при найме главного бухгалтера в компанию собственники поручают вести еще и кадровую документацию, полагая, что это взаимосвязанные вещи.

Однако на практике бухгалтер отдает предпочтение бухгалтерскому и налоговому учету, задвигая ведение личных дел, оформление внутренних положений, штатных расписаний, приказов в дальний ящик. Как следствие, накапливается внушительная стопка неверно оформленных кадровых документов, неразобранных приказов, несформированных личных дел.

Очень часто, когда в компании наблюдается рост выручки, начинает увеличиваться численность персонала, но при этом происходят и увольнения, появляются переводы, сокращения и другие процедуры, связанные с кадровыми перестановками и переменами. Если в компании работает 2-3 сотрудника, то это небольшой объем документов, но он растет пропорционально кадровому ресурсу.

Бухгалтер стремится рассчитать выплаты и пособия в срок, начислить взносы, сдать вовремя отчетность в Пенсионный фонд и налоговую. Ведение кадрового учета отводится на второй план, начинает возникать большое количество конфликтных ситуаций и спорных моментов.

К примеру, если не собраны все заявления на отпуск от сотрудника, бухгалтер не знает корректного остатка неиспользованного отпуска, и, как следствие, выплата компенсации при увольнении за неиспользованный отпуск будет начислена неправильно, а это в свою очередь чревато штрафами и пенями, то есть денежными потерями.

Компания МКПЦН-Консультант готова взять на себя кадровый учет (функции специалиста отдела кадров) и помочь вам с оформлением кадровых документов в соответствии с трудовым законодательством РФ. Кадровые специалисты МКПЦН-Консультант работают в связке с юристами и налоговыми консультантами и не просто ведут учет, но и позволяют оформлять выплаты и компенсации в соответствии с законодательством РФ.

Вам также не придется самим следить за изменениями трудового законодательства, поскольку специалисты МКПЦН-Консультант держат руку на пульсе, составляют и размещают дайджест изменений в трудовом законодательстве на сайте.

Чек-лист:

  1. Кадровый и бухгалтерский учет – это два разных вида деятельности.
  2. Бухгалтер не должен вести кадровый учет.
  3. Если ведет все же не кадровый специалист, то будут проблемы с совмещением.
  4. Лучший вариант – передать ведение кадрового учета соответствующим специалистам.
МКПЦН-Консультант
МКПЦН-Консультант
Планируй свою высоту!

НДФЛ

Бухгалтеры задумались об увеличении зарплатного аванса, с которого придется удерживать НДФЛ

Сейчас многие не высчитывают фактическую зарплату за первую половину месяца, а просто платят аванс в процентах от оклада. Но с 2023 года при таком подходе сумма к выплате уменьшится. Что же делать? Коллеги предлагают варианты.

Тайм-менеджмент

Как бухгалтеру на удаленке выстроить рабочий день, чтобы не выгореть: три эффективных совета

Некоторые бухаутсорсеры считают, что работа из дома — топ-формат. Но удаленка может принести неприятностей: больная спина, выгорание и даже проблемы с желудком. Разбираемся, как составить грамотный тайм-менеджмент и не навредить себе.

Как бухгалтеру на удаленке выстроить рабочий день, чтобы не выгореть: три эффективных совета

Повышение квалификации

Кадры

Ведение кадрового учета штатным бухгалтером: миф или реальность

Кадровый учет представляет собой совокупность процедур, связанных с осуществлением кадрового делопроизводства, обеспечивающих трудовую деятельность сотрудников компании. Кадровый и бухгалтерский учет – это два разных вида деятельности, предполагающие составление разных документов, требующие, чтобы их осуществляли разные лица в компании.

Ведение кадрового учета штатным бухгалтером: миф или реальность
НДС

🍴🍵 Еда из столовой санатория не облагается НДС, даже если это деловой обед или торжественный ужин

Санаторий может готовить еду не только для отдыхающих, которым оказывают медицинские услуги. Неважно, кто ест приготовленные продукты. Важно, что еду готовит санаторий. НДС такая реализация не облагается.

Трудовое право

Мобилизованного сотрудника можно уволить без предупреждения, если его трудовой договор закончился

Если трудовой договор был срочный, то увольнение произойдет в последний день срока, даже если сотрудник в это время находится на военной службе по мобилизации.

Мероприятия

Разместить
Амортизация основных средств

Для амортизации основных средств б/у имеет значение срок их использования бывшим собственником

Если купить не новое ОС (бывшее в употреблении), срок для амортизации линейным способом можно установить такой же, как был у предыдущего собственника. Но за минусом месяцев или лет эксплуатации.

Маркетплейсы

Программы лояльности на маркетплейсах: как применять с умом и не уйти в минус

Бонус и скидка лишними никогда не будут. Так считают клиенты, которые порой готовы переплатить, но получить кешбэк. И часто начинающие продавцы, не считают себестоимость и маржу, а бросаются «во все тяжкие» и подписываются на все акции от маркетплейса.

Программы лояльности на маркетплейсах: как применять с умом и не уйти в минус
Читать еще