Ведение кадрового учета штатным бухгалтером: миф или реальность

Конечно же, бухгалтерский и налоговый учет в компании – более рисковая часть деятельности организации, которой руководство и собственники посвящают немало времени и сил. Поэтому довольно часто при найме главного бухгалтера в компанию собственники поручают вести еще и кадровую документацию, полагая, что это взаимосвязанные вещи.

Однако на практике бухгалтер отдает предпочтение бухгалтерскому и налоговому учету, задвигая ведение личных дел, оформление внутренних положений, штатных расписаний, приказов в дальний ящик. Как следствие, накапливается внушительная стопка неверно оформленных кадровых документов, неразобранных приказов, несформированных личных дел.

Очень часто, когда в компании наблюдается рост выручки, начинает увеличиваться численность персонала, но при этом происходят и увольнения, появляются переводы, сокращения и другие процедуры, связанные с кадровыми перестановками и переменами. Если в компании работает 2-3 сотрудника, то это небольшой объем документов, но он растет пропорционально кадровому ресурсу.

Бухгалтер стремится рассчитать выплаты и пособия в срок, начислить взносы, сдать вовремя отчетность в Пенсионный фонд и налоговую. Ведение кадрового учета отводится на второй план, начинает возникать большое количество конфликтных ситуаций и спорных моментов.

К примеру, если не собраны все заявления на отпуск от сотрудника, бухгалтер не знает корректного остатка неиспользованного отпуска, и, как следствие, выплата компенсации при увольнении за неиспользованный отпуск будет начислена неправильно, а это в свою очередь чревато штрафами и пенями, то есть денежными потерями.

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