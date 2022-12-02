Проверка достоверности определения начальной (максимальной) цены контракта

В качестве мер превентивного контроля, направленного на обеспечение эффективности закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, региональные и муниципальные власти устанавливают дополнительные требования к обоснованию определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги (далее – НМЦК).

Одним из таких требований является проведение проверки достоверности определения НМЦК. Обязанность проведения такой проверки возникает при превышении НМЦК над установленным стоимостным критерием и/или при закупках определенных видов товаров, работ, услуг.

Проверки или экспертизы в таких случаях проводят уполномоченные на то государственные (муниципальные) учреждения. Кроме того, органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя, рекомендуют подведомственным государственным, муниципальным учреждениям и предприятиям, иным некоммерческим организациям, юридическим лицам с долей участия в уставном капитале Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального образования проводить независимую экспертизу достоверности определения НМЦК (договорной стоимости) при закупках меньше установленного стоимостного критерия.

В чем же суть такой экспертизы и для чего нужны эти дополнительные контрольные процедуры?

Заказчики, осуществляющие закупки в соответствии с законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», определяют и обосновывают НМЦК нормативным, тарифным, проектно-сметным, затратным методом и/или методом сопоставления рыночных цен. Заказчики, осуществляющие закупки в соответствии с законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», как и заказчики, не применяющие ни тот, ни другой федеральный закон, самостоятельно устанавливают порядок определения и обоснования НМЦК.

В соответствии с нормами законодательства о закупках, в сложившейся практике приоритетным методом определения и обоснования НМЦК является метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) – на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии – однородных товаров, работ, услуг.

Действительно, данный способ видится наиболее целесообразным и менее трудозатратным, если речь идет о закупке готовых активов, имеющих материальную форму.

Но что касается работ, услуг либо несерийных товаров, то найти в свободном доступе стоимость подобных товаров, работ, услуг с соответствующими качественными и количественными характеристиками в большинстве случаев не представляется возможным. По таким закупкам заказчики определяют и обосновывают НМЦК путем запроса цен у поставщиков, подрядчиков и исполнителей, осуществляющих поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии – однородных товаров, работ, услуг путем размещения (направления) запросов цен.И фактически размер НМЦК в этом случае во многом зависит от того, скольким и каким конкретно поставщикам, подрядчикам и исполнителям направлены запросы заказчиком, насколько обоснован их выбор.

И тут могут быть перекосы как в ту, так и в другую стороны – НМЦК может быть занижена, поэтому есть риски не получить товары, работы, услуги требуемого качества и объема, либо необоснованно завышена, что влечет риски неэффективных расходов и претензий со стороны контролирующих органов.

Часто органы власти, местного самоуправления устанавливают форматы представления ценовых предложений поставщиками, подрядчиками, исполнителями по таким запросам, в которых требуют детализации расчета предложенной стоимости, структуры затрат, налогов, размера прибыли, что, по сути, схоже с затратным методом определения НМЦК.

Но и при этом раскладе в расчет НМЦК принимаются только те ценовые (коммерческие) предложения – отклики на запросы, которые удовлетворяют установленным ограничениям по норме накладных затрат, прибыли и прочим критериям. Кроме того, что это информация, которую получатели запроса не обязаны раскрывать в своем ценовом предложении, но и ее представление не дает абсолютно никаких гарантий, что она достоверна, а не подогнана под формат запроса, и рассчитанная НМЦК соответствует рынку.

Именно поэтому учредители устанавливают дополнительные требования подведомственным заказчикам по проведению независимой экспертизы или проверки достоверности определения НМЦК, договорной стоимости по уже заключенным договорам.

Такая экспертиза, как правило, включает в себя ряд аналитических, расчетных процедур, проводимых на основании данных документов, представленных заказчиком для проведения проверки достоверности определения НМЦК (цены договора), данных с электронных торговых площадок по аналогичным закупкам, статистических данных, сведений о рыночных ценах.

При этом в задачи эксперта не входит обязанность по подтверждению целесообразности, обоснованности объемов закупки. Анализу подлежат обоснованность выбранного метода определения НМЦК, корректность расчетов, представленных заказчиком, соответствие приведенных в расчете НМЦК стоимостных показателей среднестатистическим, среднерыночным значениям, надежность источников информации, используемых заказчиком.

Результатом проведения проверки является выдача независимой организацией экспертного заключения о достоверности определения НМЦК, цены договора. Формат и требования к структуре заключения могут быть изначально определены заказчиком либо представлены в предложенном экспертом формате.

А результаты экспертно-аналитических процедур, выводы и заключение о достоверности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, цены договора эксперт формирует исходя из изученных материалов и сведений, руководствуясь своими знаниями, профессиональным суждением и опытом в данной сфере.

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