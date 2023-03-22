График отпусков – прихоть или необходимость

Законодатель вот так лаконично регламентирует все, что касается графика отпусков:

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления календарного года. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника.

Такое «внимание» законодателя к столь любимому всеми работниками времени вызывает ряд вопросов, затруднений у работодателя на практике. Попробуем с ними разобраться.

График отпусков – это прежде всего документ, определяющий порядок предоставления отпусков. В нем отражается информация о времени распределения оплачиваемых отпусков работников всех структурных подразделений организации на календарный год по месяцам.

В график отпусков включают всех работников, которые на день его утверждения состоят с работодателем в трудовых отношениях. Обращаем внимание на то, что это относится также и к тем работникам, трудовые договоры с которыми будут расторгнуты в течение календарного года, к дистанционным работникам, а также к работникам, которые в течение года должны выйти на работу из отпуска по уходу за ребенком до трех лет.

Кому нужно составлять и утверждать график отпусков

По общему правилу график отпусков обязательно должен быть утвержден каждым работодателем. Есть одно исключение – его может не быть у работодателей – физических лиц. Вопрос о времени и порядке предоставления ежегодного отпуска у таких работодателей в соответствии со статьей 305 ТК может быть решен по соглашению с работником.

Вместе с тем, по мнению Роструда, при большой численности работников работодателю – физическому лицу все же целесообразно составлять график отпусков (письмо Роструда от 20.12.2011 № 3683-6-1).

К слову о проверяющих. График отпусков всегда внимательно проверяют сотрудники государственной инспекции труда. И если в организации его нет, то за это работодатель может быть привлечен к административной ответственности в соответствии со статьей 5.27 КоАП за нарушение норм трудового законодательства.

Зачем еще нужен график отпусков

Важным является факт того, что график отпусков не только обеспечивает право работников на ежегодный отдых, но и позволяет работодателю:

заблаговременно оформить отпуск и выплатить отпускные. Они выдаются не менее чем за три календарных дня до начала отпуска;

при необходимости найти замену уходящему в отпуск работнику;

контролировать своевременность и полноту предоставления работникам отпусков, не допуская при этом накапливания неиспользованных дней отпуска.

Иногда происходят ситуации, когда работника не устраивает время отпуска, установленное в графике. В этом случае он может просить работодателя изменить даты отпуска. Для этого работник должен написать заявление о предоставлении ему отпуска в даты, отличные от тех, которые внесены в график отпусков.

Однако изменение времени предоставления отпуска является правом, а не обязанностью работодателя.

Волеизъявление работника, направленное на получение отпуска вне утвержденного графика, не порождает у работодателя обязанности предоставить такой отпуск. А работник, оставивший работу до получения согласия уполномоченного представителя работодателя и до издания приказа об отпуске, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения за прогул.

Утверждение графика отпусков

Итак, работодатель утвердил график отпусков. Далее утвержденный график доводится до сведения всех работников. Обычно такие графики объявляются работникам под подпись или размещаются (в том числе в электронном виде) в общедоступном месте.

При утверждении графика отпусков может возникнуть вопрос об отражении отпуска в нем. ТК и иные нормативные правовые акты не регламентируют, что в графике отпусков нужно указывать период или дату. Вместе с тем, как указывает Роструд в письме от 24.12.2020 № ПГ/59141-6-1, в графике отпусков все-таки нужно отражать конкретные даты начала и окончания отпуска для того, чтобы регулировать процесс непрерывности деятельности организации и в целом для удобства работников.

По общему правилу график отпусков должен быть утвержден не позднее чем за две недели до наступления календарного года, то есть до 18 декабря каждого года. Организации, созданные в текущем календарном году, должны разработать и утвердить график отпусков на текущий год в течение разумного времени после создания (см. письмо государственной инспекции труда в городе Москве от 01.02.2021 № 77/7-1899-21-ОБ/10-3366-ОБ/18-1193).

По мере приема работников на работу все работодатели должны вносить изменения в график отпусков, включая в него новых сотрудников.

В процессе составления и утверждения графика отпусков может возникнуть вполне закономерный вопрос об издании приказа о составлении графика отпусков. Приказ о составлении графика отпусков издавать необязательно, однако на практике обычно его оформляют для организации работы по подготовке такого графика. Непосредственно сам приказ составляется в произвольной форме.

График отпусков подписывается руководителем кадровой службы и утверждается руководителем организации или уполномоченным на то лицом подписью на графике.

Если в организации есть первичная профсоюзная организация, то график необходимо согласовать с ней.

Добавим, что помимо ежегодных основных оплачиваемых отпусков в графике указываются дополнительные отпуска и отпуска, которые не были использованы работниками в течение текущего года и были перенесены на следующий год, а отпуска без сохранения заработной платы в графике не указываются.

Здесь хотелось бы обратить внимание на то, что неиспользованные очередные отпуска, накопленные за несколько лет, не «сгорают». Их нужно предоставить, а при увольнении – оплатить. Отпуск за прошлые периоды можно включить в график либо предоставить по заявлению.

Таким образом, график отпусков – это все-таки необходимость; при его отсутствии у работодателя возможно возникновение конфликтных ситуаций как с работниками, так и с контролирующими органами.

Реклама: ООО «МКПЦН-КОНСУЛЬТАНТ», ИНН: 7717539166, erid: