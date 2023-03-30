Можно ли выплачивать зарплату заранее: все, что нужно знать об этом бухгалтеру

Тут у работодателей и возникает вопрос: нарушит ли выплата заработной платы раньше срока нормы трудового законодательства?

Для ответа на данный вопрос обратимся к положениям Трудового кодекса.

Во-первых, статья 132 ТК устанавливает, что заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда. То есть заработная плата работнику выплачивается только за отработанное время.

Во-вторых, в силу части 6 статьи 136 ТК заработная плата должна выплачиваться не реже, чем каждые полмесяца: конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

Если допустить возможность выплаты заработной платы раньше срока, очевидно, условие о ее выплате в каждые полмесяца не будет соблюдено.

Приведенные положения трудового законодательства носят императивный характер. Это означает, что устанавливать условия выплаты заработной платы в противоречии с данными требованиями работодатель не может.

Стоит также отметить, что право работника на получение заработной платы не реже чем каждые полмесяца относится к числу условий, установленных трудовым законодательством. Указанное условие не может быть ухудшено ни по соглашению сторон, ни на основании коллективного договора. Это утверждение вытекает из положений статьи 9 ТК.

Таким образом, выплачивать заработную плату в установленные даты работодатель обязан в целях соблюдения трудового законодательства. Кажется, что это логичный вывод из толкования положений ТК.

Сложность в ответе на поставленный в статье вопрос заключается в том, что у уполномоченных в сфере труда органов – Минтруда и Роструда – противоположные точки зрения по нему.

Так, Минтруд в своем письме от 12.11.2018 № 14-1/ООГ-8602 указывает на то, что если работодатель выплачивает заработную плату раньше установленного срока, то это не ухудшает положение работника. Такой вывод орган обосновывает тем, что ТК не регулирует конкретные сроки выплаты заработной платы (конкретные числа календарного месяца), но при этом устанавливает требования о выплате заработной платы не реже чем каждые полмесяца, а также о максимально допустимом промежутке времени после окончания отработанного периода, в который должна быть выплачена часть заработной платы за этот период.

Аналогичная позиция высказана в письме Минтруда от 26.07.2019 № 14-1/В-582.

Между тем Роструд в своем письме от 30.06.2022 № ПГ/16063-6-1 со ссылкой на часть 6 статьи 136 ТК излагает позицию, заключающуюся в том, что выплата заработной платы работнику за не отработанный им период действующим законодательством не предусмотрена.

Ранее Роструд также указывал на то, что установление работодателем (в том числе на основании заявления работника) не предусмотренных ТК сроков выплаты заработной платы не допускается (см. письмо от 30.05.2012 № ПГ/4067-6-1).

В условиях наличия таких разных точек зрения работодателям следует быть осторожными при принятии решения о выплате заработной платы до наступающих выходных, праздников и т. п., если эти дни не являются установленными датами выплаты заработной платы.

Отдельно следует упомянуть случаи выплаты заработной платы при совпадении установленного дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем. В таких случаях заработная плата может быть выплачена ранее даты, установленной трудовым договором, коллективным договором и/или правилами внутреннего трудового распорядка.

Однако нарушений норм трудового законодательства в данном случае не будет, поскольку приоритетную силу будет иметь специальная норма, установленная частью 8 статьи 136 ТК.

Бухгалтеру также следует учитывать, что выплата заработной платы раньше установленного срока при отсутствии законных оснований (например, совпадение установленного дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем) может быть признана нарушением норм трудового законодательства и, следовательно, может повлечь наложение административного наказания как на работодателя, так и на его должностных лиц (по части 1 статьи 5.27 КоАП).

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