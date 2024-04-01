3-НДФЛ: вопросы исчисления НДФЛ и подачи декларации за 2023 год

Многие граждане должны подавать декларацию 3-НДФЛ. Когда она необходима, в какие сроки сдается, по какой форме, когда нужно уплатить налог — на эти и многие другие вопросы ответим в нашем материале.

Обзор изменений в налоговом законодательстве в части 3-НДФЛ при декларировании дохода за 2023 год

Еще в сентябре прошлого года приказ ФНС от 11.09.2023 № ЕД-7-11/615 внес изменения в форму декларации 3-НДФЛ, которую сдают за 2023 год. Изменения коснулись также порядка заполнения и электронного формата.

Что изменилось:

Уточнили, что по строкам 050 и 060 приложения 5 отражается также «детский» вычет на ребенка, признанного судом недееспособным. Такой вычет добавлен в НК с 1 января 2023 года (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК).

В приложение 6 добавили новую строку 155 для расходов, учитываемых при продаже или погашении имущественных прав.

В приложение № 7 «Коды видов операций» к порядку заполнения добавили коды 37 и 38, а кодировки 34–36 убрали.

Основные сроки и процедуры в 2024 году

Отчитаться по своим доходам за 2023 год обязаны:

Сроки подачи декларации 3-НДФЛ и уплаты налога за 2023 год

3-НДФЛ в общем случае подается не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным (п. 1 ст. 229 НК). В 2024 году эта дата совпала с «длинными» выходными на майские праздники, поэтому отчитаться можно до 2 мая 2024 года (включительно).

Уплатить налог по декларации за 2023 год, нужно не позднее 15 июля 2024 года.

Если декларация за 2023 год сдается лишь с целью получения вычета и возврата налога, указанный срок не принимается во внимание — подать ее можно на протяжении всего 2024 года в любой день.

Обратите внимание: если в одной декларации заявлен вычет и отражены доходы, которые гражданин обязан декларировать, отчитаться нужно не позже 2 мая 2024 года.

Особые сроки сдачи 3-НДФЛ предусмотрены для тех, кто прекращает деятельность раньше, чем закончится налоговый период (п. 3 ст. 229 НК):

при прекращении бизнеса ИП или частнопрактикующим лицом до завершения отчетного года — 5 рабочих дней с даты прекращения деятельности;

при прекращении до окончания отчетного года такой же деятельности иностранцем, а также при получении им доходов, указанных в ст. 228 НК, и его выезде из России, он должен отчитаться не позже, чем за месяц до планируемой даты выезда.

На уплату налога этим лицам дается всего 15 календарных дней с момента сдачи декларации.

Отдельный срок уплаты установлен для доходов, с которых НДФЛ уплачивается на основании уведомления, рассылаемого физлицам налоговиками до 1 ноября года, следующего за отчетным (п. 6 ст. 228 НК):

доходы, с которых налоговый агент не удержал налог;

выигрыши, полученные от азартных игр (в казино, игровых автоматах);

проценты по банковским вкладам.

Сведения о них поступают в ИФНС непосредственно от налоговых агентов, банков, организаторов азартных игр. Сдавать по ним декларацию не требуется, налог с этих доходов инспекции исчисляют сами.

Срок платежа по уведомлению — 1 декабря следующего за отчетным года, но в 2024 году это воскресенье, поэтому перечислить НДФЛ за 2023 год можно до 2 декабря 2024 года.

Форма декларации за 2023 год, порядок заполнения и представления декларации гражданином в ФНС

По доходам за 2023 год следует отчитываться по новой форме, которая утверждена приказом ФНС от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903@ в последней редакции от 11.09.2023.

В отчете отражаются полученные в течение года доходы, источники их выплаты, вычеты, суммы НДФЛ, удержанные налоговыми агентами, уплаченные авансы и налог к доплате или возврату (зачету).

Порядок заполнения 3-НДФЛ

Все налогоплательщики в декларации 3-НДФЛ должны обязательно заполнять «Титульный лист», разделы 1 (налог к уплате) и 2 (расчет базы и налога).

Приложения к разделу 2 заполняются при наличии соответствующих доходов и вычетов. В случае переплаты по НДФЛ оформляется приложение к разделу 1 — заявление на возврат налога.

Когда заполняют приложения к разделу 2:

1 — при наличии доходов, полученных от российских источников;

2 — если доходы получены от зарубежных источников налоговым резидентом РФ;

3 — заполняют ИП на ОСНО по доходам от бизнеса, а также частнопрактикующие лица;

4 — когда есть доходы, не облагаемые НДФЛ;

5, 6, 7, 8 — заполняются при заявлении соответствующего налогового вычета.

Листы, оставшиеся пустыми, в состав отчета не включаются. Все заполненные страницы нумеруются, на титуле указывается их общее число.

Суммы НДФЛ отражают в полных рублях, округляя 50 копеек в большую сторону до полного рубля. Текстовые поля заполняют заглавными печатными буквами. В пустых ячейках проставляются прочерки.

Подготовить налоговую декларацию 3-НДФЛ вам помогут специалисты МКПЦН-Консультант. Мы определим, какие объекты подлежат декларированию, определим статус налогового резидентства, рассчитаем сумму налогового обязательства. Возможна подача и получение документов в ИФНС за физическое лицо, представление его интересов по доверенности при проведении контрольных мероприятий налоговыми органами. Оставить заявку

Порядок представления декларации 3-НДФЛ

Подается декларация 3-НДФЛ в налоговую по месту жительства физлица (ИП). Сделать это можно разными способами:

на бумажном бланке — посетив инспекцию лично, передав через МФЦ, или отправив ее по почте, не забыв приложить опись вложения;

в электронном виде — онлайн через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС, через портал Госуслуги (нужна подтвержденная учетная запись и УКЭП) или по ТКС.

Наличие у ИП более 100 работников в 2022 году (по среднесписочной численности) обязывает его отчитываться за 2023 только электронно (п. 3 ст. 80 НК).

Налогоплательщик может подать декларацию лично сам или через своего представителя (по доверенности).

Ответственность за нарушение сроков сдачи 3-НДФЛ

Если декларация сдана позже, чем требуется, или вовсе не подана в ИФНС, налогоплательщику грозит штраф. Размер штрафа зависит от неуплаченной вовремя суммы налога по декларации — 5% от нее возьмут за каждый просроченный месяц (полный и неполный), но не больше 30% от этой суммы и не менее 1000 руб. (п. 1 ст. 119 НК).

Не получив декларацию, налоговики рассчитают налог сами по имеющимся у них данным. Поэтому в интересах гражданина подать отчетность даже с опозданием — возможно сумма налога окажется меньше за счет применяемых вычетов.

Ответственность наступает и в том случае, если сумма НДФЛ по несданной декларации равна нулю. Несдача нулевого отчета обойдется в минимальную сумму штрафа — 1000 руб.

Исчисление НДФЛ

Размер налога определяется по формуле:

НДФЛ = Ставка налога х Налоговая база.

Стандартная ставка 13% применяется к большинству доходов — зарплате, вознаграждениям по ГПХ-договорам, дивидендам и др.

При годовом доходе свыше 5 млн руб. сумма превышения облагается по повышенной стандартной ставке 15%.

Ставка 30% применяется к доходам нерезидентов, которые не подпадают под обложение в размере 13%.

В размере 35% облагается сверхлимитная стоимость некоторых призов, выигрышей, банковских процентов, экономия на процентах (по займам).

По дивидендам, полученным до 2015 года, процентам по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 2007 года применяется ставка НДФЛ 9%.

Определение налоговой базы

Учитывать в базе по НДФЛ нужно все доходы, полученные деньгами и в натуральной форме, и материальную выгоду (п. 1 ст. 210 НК). Удержания из дохода, например, алименты, платежи по кредиту, базу не снижают.

Доходы и расходы в инвалюте при расчете пересчитывают в рубли по курсу на дату получения дохода или осуществления расхода.

Определять базу по НДФЛ нужно по каждому виду доходов отдельно, в отношении которых применяются различные налоговые ставки (п. 2 ст. 210 НК).

Раздел 2 декларации (расчет базы по НДФЛ), нужно заполнять столько раз, сколько видов дохода было получено в отчетном году — код дохода вносят в строку 001. Например, при получении зарплаты и дивидендов, раздел заполняется дважды — база определяется отдельно по зарплате и дивидендам.

Применение налоговых вычетов и льгот

Налоговые вычеты (льготы) — это законные способы снижения налоговой нагрузки физлица. Применять их могут только налоговые резиденты РФ.

Все вычеты по НДФЛ перечислены в ст. 218–221 НК. Часть из них уменьшает облагаемый доход сразу, например, вычеты на детей, а некоторые можно заявить после окончания отчетного года, подав декларацию — при покупке жилья, оплате лечения и др.

Расчет налога к уплате

Налоговая база по НДФЛ рассчитывается так:

База по НДФЛ = Сумма облагаемого дохода – Сумма вычетов – Сумма расходов, принимаемых в уменьшение дохода.

Чтобы рассчитать НДФЛ, полученный результат умножается на применяемую ставку налога.

В Разделе 2 декларации база для исчисления налога отражается в строке 060 и определяется по формуле:

Стр. 060 = стр. 030 – стр. 040 – стр. 050.

Например, гражданин в 2023 году получил облагаемые по ставке 13%: зарплату (по трудовому договору) — 500 тыс. руб. и гонорар (по договору авторского заказа) — 60 тыс. руб. Также он потратил на свое лечение 40 тыс. руб., которые можно принять в качестве вычета.

Удерживал и перечислял в бюджет НДФЛ только работодатель:

500 000 х 13% = 65 000 руб. — налог, уплаченный с зарплаты.

Рассчитаем общую сумму НДФЛ за 2023 год с учетом вычета на лечение:

500 000 + 60 000 – 40 000 = 520 000 руб. — налоговая база;

520 000 х 13% = 67 600 руб. — НДФЛ за 2023 год.

Определяем налог к уплате:

67 600 – 65 000 = 2 600 руб. — НДФЛ, который следует доплатить за 2023 год.

Уплата НДФЛ

Предприниматели и граждане, у которых нет статуса ИП, перечисляют налог по-разному.

Порядок уплаты налога в бюджет

ИП уплачивают НДФЛ в составе единого налогового платежа (ЕНП). В течение отчетного года они платят ежеквартальные авансовые платежи (до 25 апреля, 25 июля и 25 октября включительно), а итоговую сумму к доплате перечисляют не позже 15 июля следующего года.

Обычные физлица авансы не платят, а лишь доплачивают сумму налога, исходя из декларации (до 15 июля следующего года) или согласно уведомлению ИФНС (до 1 декабря следующего за отчетным года).

К крайнему сроку уплаты НДФЛ на едином налоговом счете (ЕНС) налогоплательщика должна присутствовать денежная сумма, не меньшая, чем исчисленный к уплате налог. В этом случае на счете не возникнет недоимка, так как налоговое обязательство будет погашено вовремя.

Ответственность за неуплату или неполную уплату налога

За просрочку платежа по НДФЛ налоговики начислят гражданину пени за каждый просроченный день на сумму недоимки, образовавшейся на его едином налоговом счете после сдачи декларации.

Размер пени для физлиц и ИП — 1/300 от ключевой ставки Центробанка, действовавшей в период просрочки. Период начисления пеней — со следующего дня после истечения срока платежа до дня полного погашения задолженности включительно (п. 4 ст. 75 НК).

Если налоговая база по декларации окажется заниженной, кроме пеней гражданина ждет штраф – 20% от суммы неуплаченного налога, или 40%, если налоговики докажут умысел налогоплательщика. Также ему придется доплатить НДФЛ, который доначислит инспекция (п. 1, 3 ст. 122 НК).

Определение статуса налогового резидента физлица

Налоговые резиденты РФ — физлица, которые проводят в России минимум 183 дня в течение 12 идущих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК).

В этот период гражданин может выезжать за рубеж для лечения (менее 6 месяцев) или обучения, а также для работы на морских месторождениях углеводородов — это не прерывает течение 183-дневного срока и статус резидента за ним сохраняется.

Исключение — проходящие службу за рубежом российские военнослужащие, сотрудники органов госвласти и муниципалитетов, командированные за границу. Они считаются резидентами РФ, независимо от того, сколько времени реально бывают в России.

На статус физлица — резидент/нерезидент не влияет его гражданство, место жительства или рождения. И гражданин России может быть нерезидентом.

Для расчета НДФЛ статус физлица нужно проверять на каждую дату выплаты ему дохода. При сроке пребывания в РФ менее 183 дней на дату выплаты, он переходит в статус нерезидента. Порядок определения такой:

От дня получения дохода назад отсчитывается 12 месяцев — это расчетный период, причем он может начинаться в одном году, а завершаться в другом.

Например — если доход выплачен 20 мая 2023 года, расчетный период приходится на 20.05.2022 — 19.05.2023.

Подсчитывается число календарных дней в расчетном периоде, когда гражданин находился в РФ. В период нахождения в России включают дни приезда и отъезда из страны.

Если проведенных в России дней совокупно окажется меньше 183, физлицо получает статус нерезидента. Это может повлиять на налоговую ставку и на возможность получения налоговых вычетов.

Надолго уехав из России, чтобы пожить в другой стране, вы можете перестать быть налоговым резидентом РФ. Возникает вопрос: как платить налоги?

Не допустить налоговых нарушений и штрафов, разобраться в тонкостях и противоречиях налогового законодательства вам помогут специалисты МКПЦН-Консультант. Мы оказываем правовую поддержку и практическую помощь в вопросах налогообложения граждан, находящихся за рубежом.

Какие доходы следует задекларировать за 2023 год

Обычные физлица должны подать декларацию по следующим доходам (п. 1 ст. 228 НК):

вознаграждение по трудовым договорам и ГПХ, включая договоры найма и аренды имущества, полученные не от налоговых агентов по НДФЛ, которые не могли удержать налог при выплате;

от продажи имущества, собственником которого являются (кроме объектов, находившихся в собственности более минимального срока владения), и имущественных прав;

по которым не удержали НДФЛ налоговые агенты, кроме тех, по которым агенты отчитались в ИФНС, что удержание невозможно;

не превышающие 15 000 руб. выигрыши в лотерею, в азартных играх (в букмекерских конторах, тотализаторах);

вознаграждение, которое выплачивается наследникам, правопреемникам авторов произведений (культуры, науки, искусства) и изобретений, полезных моделей, промышленных образцов;

получаемые от обычных физлиц по договорам дарения (в том числе в натуральной форме), за исключением подарков от членов семьи, близких родственников;

денежные эквиваленты недвижимости, ценных бумаг, переданных на пополнение целевого капитала НКО.

Декларировать нужно и поступления от источников, которые находятся за рубежом — к ним относятся доходы:

полученные собственником от продажи за границей недвижимости, транспортных средств или другого имущества;

от сдачи в аренду зарубежного жилья;

дивиденды по иностранным ценным бумагам;

фиксированная прибыль КИК (контролируемых иностранных компаний), если налогоплательщик подавал уведомление о переходе на уплату налога с нее.

доходы в виде процентов по вкладам в зарубежных банках.

Например, гражданин проживает на территории России (налоговый резидент РФ), открыл в 2023 году депозитный счет в зарубежном банке и получил в 2023 году доход в виде процентов по такому депозиту.

Нужно ли ему уплачивать НДФЛ на территории РФ в 2024 году? Нужно ли уведомлять ИФНС России по месту жительства об открытии расчетного счета за рубежом и представлять отчет о движении денежных средств по счету?

Доходы в виде процентов по депозитам, размещенным в банках за пределами России в 2023 году, подлежат обложению НДФЛ в полном объеме в 2024 году.

Налоговые резиденты РФ, получающие такие доходы, обязаны заплатить НДФЛ по стандартной ставке 13%, если их общий доход не превышает 5 миллионов рублей. В случае, когда доходы превышают этот порог, применяется повышенная ставка налога — 15%.

По окончании календарного года физическому лицу следует самостоятельно отразить полученный доход в налоговой декларации 3-НДФЛ и уплатить налог (ст. 11, пп. 1 п. 3 ст. 208, ст. 216, п. 1 ст. 224, пп. 3 п. 1, п. п. 3, 4 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК).

Декларацию по форме 3-НДФЛ за 2023 год необходимо представить в налоговый орган не позднее 2 мая 2024 года.

Уплатить НДФЛ, указанный в декларации, нужно не позднее 15 июля 2024 года.

Важно отметить, что налогоплательщики обязаны уведомлять налоговые органы об открытии счетов за рубежом в течение месяца после открытия счета и предоставлять ежегодные отчеты о движении денежных средств по этим счетам до 1 июня года, следующего за отчетным периодом. Несоблюдение этих требований влечет за собой штрафные санкции.

Не допустить налоговых нарушений и штрафов, разобраться в тонкостях и противоречиях налогового законодательства вам помогут специалисты МКПЦН-Консультант. Мы оказываем правовую поддержку и практическую помощь в вопросах налогообложения доходов физических лиц, полученных от источников за пределами РФ.

ИП на ОСНО и частнопрактикующие физлица декларируют свои доходы, которые получили от бизнеса. Если наряду с предпринимательскими они получали другие подлежащие декларированию доходы (как обычные физлица), их тоже нужно отразить в 3-НДФЛ.

Если есть доход физлица в виде прибыли от участия в КИК

КИК — это контролируемые иностранные организации, которые (ст. 25.13 НК):

не признаны налоговым резидентом РФ;

контролируются налоговыми резидентами РФ — физлицами или организациями.

Граждане признаются контролирующими лицами, если их доля в КИК превышает 25%. Контролирующими признают также физлиц (совместно с супругами и детьми до 18 лет), доля которых в КИК превышает 10%, если доля участия всех налоговых резидентов РФ в этой компании совокупно превышает 50% (п. 3 ст. 25.13 НК).

Ежегодно контролирующие лица подают уведомления в налоговую о своем участии в КИК (форма по КНД 1120416). Срок подачи для физлиц — 30 апреля года, следующего за тем, в котором признан доход в виде прибыли (ст. 25.14 НК). Заявить об участии в КИК в 2023 году нужно не позднее 2 мая 2024 года.

НДФЛ может исчисляться:

Из прибыли КИК (в приложении 2 декларации указывается код «05» из приложения 3 к Порядку заполнения 3-НДФЛ — приказ ФНС № ЕД-7-11/903 от 15.10.2021). Налоговая база по НДФЛ в этом случае — прибыль КИК, определяемая по тем же правилам главы 25 НК, что и по налогу на прибыль. Выбрав данный способ, его нужно применять минимум в течение пяти налоговых периодов.

Из фиксированной прибыли КИК (код «06»). Перейти на уплату налога из фиксированной прибыли можно, подав в ИФНС по месту жительства специальное уведомление (форма по КНД 1120417). Сделать это нужно не позже 31 декабря того года, начиная с которого планируется применять данный способ.

Перешедшие на такой порядок в 2020–2021 г.г. могут отказаться от него через три года, а те, кто сделал это в 2022 году и позднее — только через пять лет (п. 3 ст. 227.2 НК).

Фиксированный размер годовой прибыли КИК с 2021 года составляет 34 млн руб. Он не зависит от числа иностранных фирм, контролируемых налогоплательщиком (п. 2 ст. 227.2 НК).

Уплачивая налог с фиксированной прибыли, контролирующему физлицу не нужно рассчитывать прибыль по правилам НК, представлять документы, подтверждающие размер прибыли, и документы, которые могут быть затребованы налоговиками согласно п. 1 ст. 25.14-1 НК.

При расчете НДФЛ из прибыли КИК, в том числе фиксированной, ее нельзя уменьшать на налоговые вычеты (п. 3 ст. 210 НК).

Дата фактического получения дохода физлицом определяется исходя из того, составляет ли КИК финансовую отчетность (пп.1.1 п.1 ст. 223 НК):

31 декабря года, следующего за тем, на который приходится завершение финансового года по личному закону КИК — если отчетность составляется;

31 декабря года, следующего после года, за который определена прибыль КИК — если отчетность не составляется.

Специалисты МКПЦН-Консультант оформят за вас уведомление о КИК, а в рамках комплексной услуги подготовят необходимые пояснения по уведомлениям, заполнят декларацию 3-НДФЛ, проведут анализ структуры владения КИК, оценят возможность применения льгот, дадут рекомендации по выбору режима уплаты налога.

Какими документами подтверждаются полученные доходы

Хотя в НК нет прямого указания на необходимость прилагать к 3-НДФЛ подтверждающие доходы документы, лучше это сделать. Это поможет избежать неверных расчетов при камеральной проверке декларации. К тому же ИФНС может запросить такие документы у налогоплательщика, и тогда их придется предоставить проверяющим в обязательном порядке (п. 1 ст. 31 НК).

При сдаче электронной декларации, вместе с ней отправляют файлы соответствующих отсканированных или сфотографированных страниц документов. К бумажной 3-НДФЛ достаточно приложить их ксерокопии или распечатанные сканы.

Для подтверждения доходов, полученных по трудовым и ГПХ договорам потребуется:

справка о доходах физлица (бывшая 2-НДФЛ). Такие справки составляет налоговый агент, который до 25 февраля подает их в налоговую в составе расчета 6-НДФЛ. Если справка на физлицо за соответствующий год уже сдана, ее можно найти в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС. Там же можно заполнить декларацию, и тогда все данные из справки автоматически отразятся в приложении 1 к разделу 2 формы 3-НДФЛ.

При продаже недвижимости, транспортных средств и иного имущества в России:

документы, которые подтверждают сделку — договор купли-продажи и другие;

платежные документы — расписки, платежки, выписки из банка и другие.

При получении дохода от сдачи в аренду недвижимости в РФ:

договор аренды;

документы, подтверждающие получение от арендатора каждой суммы арендных платежей — расписки, банковские выписки и т.п.

Доходы, полученные от зарубежных источников тоже требуют подтверждения.

При продаже жилья, транспорта и иного имущества за границей:

договор купли-продажи;

платежные документы, подтверждающие получение денег;

документы, которые подтверждают сумму и дату уплаты налога в соответствующей стране.

По доходам от сдачи зарубежной недвижимости в аренду:

договор аренды;

документы, подтверждающие поступление каждого арендного платежа;

подтверждение уплаченных сумм налога за рубежом.

По дивидендам, поступившим на российский брокерский счет по иностранным ценным бумагам:

справка от брокера о доходах за пределами РФ — с указанием размера, валюты и даты выплаты, а также удержанной иностранным государством суммы налога.

По доходам физлица, поступившим на счет у иностранного брокера:

отчет брокера за весь год — с указанием названий ценных бумаг, валюты, дат покупки / продажи, сумм дохода и расходов на приобретение;

отчеты брокера за прошлые годы, подтверждающие расходы на покупку проданных в отчетном году бумаг.

Иностранные документы должны иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

Налоговые вычеты

Вычеты по НДФЛ позволяют легально снизить налогооблагаемую базу и уменьшить размер налога. Если в отчетном году в бюджет было уплачено налога больше, чем исчислено с учетом вычетов, образуется переплата по НДФЛ, которую налогоплательщик может вернуть.

Условия и порядок получения вычетов

Налоговые вычеты доступны, если в соответствующем году у физлица был доход, который облагается НДФЛ. Получение вычета налогоплательщиком означает, что с определенной суммы его дохода (равной сумме вычета) не удерживается 13% налога. Вычеты доступны только резидентам РФ.

Для получения вычета необходимо по завершении отчетного года подать в ИФНС декларацию 3-НДФЛ, в которой помимо основных разделов заполняется заявление на возврат налога и соответствующее заявленному виду вычета приложение.

Получив декларацию, налоговики проведут ее камеральную проверку (в течение трех месяцев), и если не будет выявлено нарушений, в течение месяца перечислят сумму возврата по НДФЛ на счет, который указал налогоплательщик в заявлении (приложение к разделу 1 декларации).

Также есть еще два способа получения некоторых вычетов, при которых не нужно подавать 3-НДФЛ:

Если подать заявление на вычет работодателю — можно получить его до конца отчетного года, при условии подтверждения права на него, которое направляет работодателю ИФНС. Например, вычеты по расходам на лечение, обучение, на покупку жилья и по ипотечным процентам и другие. При выплате зарплаты налог не будет удерживаться из нее, пока не исчерпается вся сумма вычета.

Получение вычета в упрощенном порядке — до 20 марта налоговики сами рассчитывают сумму вычета за прошлый год по имеющимся у них сведениям и направляют в «Личный кабинет налогоплательщика» уже заполненное заявление, которое физлицу нужно только подписать электронной подписью. В 2023 году действует в отношении инвестиционного вычета, имущественных вычетов на покупку жилья и по ипотечным процентам.

Виды вычетов

Есть несколько видов налоговых вычетов, они отличаются условиями их применения и размером:

Стандартные (ст. 218 НК) — доступны льготным категориям и гражданам, у которых есть дети. Обычно их предоставляет работодатель, но если он этого не сделал, можно заявить вычеты в ИФНС.

Сюда относят «детские» ежемесячные вычеты, предоставляемые родителям (включая приемных), их супругам, усыновителям, опекунам, попечителям на каждого несовершеннолетнего ребенка и учащегося-очника (студента, аспиранта и т.д.) до 24 лет, а также на детей, признанных судом недееспособными.

Вычет на первого и на второго ребенка — по 1 400 руб., на третьего и каждого последующего — по 3 000 руб. По 12 000 руб. (для опекунов и попечителей — 6000 руб.) полагается на ребенка-инвалида, или учащегося-очника до 24 лет, являющегося инвалидом 1 или 2 группы. Одиноким родителям (опекунам, попечителям) перечисленные вычеты полагаются в двойном размере.

Вычет действует до месяца, в котором доход работника с начала года составит 350 тыс. руб.

На самого налогоплательщика стандартные вычеты могут распространяться, если он принадлежит к соответствующей льготной категории. Например, вычет в размере 500 руб. в месяц положен Героям Советского Союза и России, блокадникам, инвалидам (с детства и инвалидам 1 и 2 групп), участникам боевых действий и некоторым другим. Вычет в 3 000 руб. полагается гражданам, получившим инвалидность в связи с аварией на Чернобыльской АЭС, ликвидаторам последствий этой аварии, участникам испытаний ядерного оружия, инвалидам ВОВ и др.

Социальные (ст. 219 НК) — предоставляются, если в отчетном году были расходы на социально-значимые цели.

Обратите внимание: с 1 января 2024 года размер некоторых социальных вычетов вырос, но он применяется только в отношении налоговой базы за 2024 год.

Максимальный совокупный размер соцвычетов в 2023 году по всем видам не может превышать 120 тыс. руб. Это значит, что, налогоплательщик со своих социальных расходов может вернуть до 15 600 руб. налога (120 000 х 13%). Исключение — дорогостоящее лечение, по нему ограничений нет.

Получить соцвычет можно:

По расходам на обучение — собственное (любой формы обучения), очное обучение своих детей, братьев и сестер (до 24 лет), опекаемых и подопечных (до 18 или до 24 лет — после прекращения опеки). В общей сумме на обоих родителей максимальный вычет на каждого из детей — 50 тыс. руб.

По расходам на лечение и покупку лекарств — предоставляется физлицам, которые оплатили медуслуги за себя, своих супругов, родителей, детей, включая усыновленных (до 18 лет, а учащихся-очников — до 24 лет), оплатили за себя и членов семьи лекарства, назначенные врачом, а также взносы по договору ДМС. Оплата дорогостоящего лечения в 120 тыс. руб. не включается и принимается без ограничений.

По расходам на физкультурно-оздоровительные услуги — в пользу самого физлица, его детей (до 18 лет, для учащихся-очников до 24 лет), подопечных. Оплата допускается только из собственных денег налогоплательщика. Оказанные услуги должны входить в перечень — утвержден распоряжением Правительства от 06.09.2021 № 2466-р.

По расходам на благотворительность — суммы пожертвований, направленные благотворительным, религиозным организациям, на пополнение уставного капитала НКО. Размер вычета — 25% от общей суммы облагаемого дохода за год.

По дополнительным страховым взносам , уплаченным за себя и близких родственников на накопительную пенсию, по взносам в НПФ и на добровольное страхование жизни (при сроке договора минимум 5 лет).

По платежам за прохождение независимой оценки квалификации (в соответствующей организации).

Инвестиционные (ст. 219.1 НК) — такие вычеты доступны при пополнении индивидуального инвестиционного счета (ИИС) или при получении прибыли на ИИС от продажи ценных бумаг, а также при получении дохода от операций с ценными бумагами, находящимися в собственности более трех лет.

Имущественные (ст. 220 НК) — предоставляются при наличии операций с имуществом:

При продаже недвижимости — до 1 млн руб. или в сумме подтвержденных документами затрат на покупку проданного имущества. Например, жилых и садовых домов, квартир, комнат, земельных участков.

При продаже другого имущества — до 250 тыс. руб. или в сумме подтвержденных документами расходов на его приобретение.

При покупке жилья (дома, комнаты, квартиры), участков земли под ИЖС или строительстве жилого дома — до 2 млн руб. независимо от числа купленных объектов.

При погашении процентов по ипотеке на покупку жилья или новое строительство — до 3 млн руб., только по одному объекту.

При выкупе земельного участка и недвижимости на нем, изъятых для госнужд — в размере выкупной стоимости.

Если вычеты на покупку жилья (2 млн. руб.) и по ипотечным процентам (3 млн. руб.), не использованы полностью в одном налоговом периоде, они переносятся на последующие годы до их полного исчерпания.

Профессиональные (ст. 221 НК) — вычеты, доступные ИП, а также физлицам, которые по договорам ГПХ оказывали услуги / выполняли работы, получали авторское вознаграждение.

Предоставляются в сумме фактических расходов, которые связанных с бизнесом ИП или работой физлица — но в пределах суммы полученного дохода. Если нет документального подтверждения затрат вычет ИП составит 20% от расходов, а для физлиц — от 20% до 40% от суммы дохода.

Документы для подтверждения налогового вычета

Право на вычет необходимо подтвердить, приложив к декларации соответствующие документы.

По стандартным вычетам:

для получения «детских» вычетов — свидетельства о рождении детей, справки из образовательных учреждений (если дети учатся), справки об инвалидности (если ребенок инвалид), свидетельство о заключении брака родителей;

по прочим стандартным вычетам — документы, которые подтверждают право на соответствующую льготу, например наградные документы, соответствующие удостоверения и т.п.

По социальным вычетам:

На лечение — справка из медорганизации об оплате, которой достаточно для подтверждения расходов (письмо ФНС от 25.03.2022 № БС-4-11/3605). Можно приложить договор с клиникой и копию лицензии (если в договоре нет ее реквизитов). При санаторно-курортном лечении прилагаются корешки путевки. По расходам на лекарства — рецепты (форма 107-1/у) и чеки об оплате. Если платили за родных — документы, подтверждающие родство.

На обучение — договор с образовательной организацией, платежные документы об оплате обучения, справки об очной форме обучения. Если оплачивалось обучение членов семьи — свидетельства о рождении детей, документы, подтверждающие родство (или опеку).

На физкультурно-оздоровительные услуги — договор на оказание таких услуг, кассовые чеки по оплате.

На дополнительные пенсионные взносы и страхование жизни — соответствующий договор (негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного пенсионного страхования, страхования жизни), платежные документы, документы о родстве, если оплата производилась за родственников.

На взносы в НПФ — договор с негосударственным пенсионным фондом, платежные документы, подтверждение родства при уплате взносов за родных.

На благотворительность — договор об оказании помощи, подтверждающие уплату платежки, квитанции к кассовым ордерам и т.п.

По вычетам на расходы по независимой оценке квалификации потребуется приложить:

договор с организацией, включенной в реестр экспертов по независимой оценке квалификации;

выписку из реестра центра оценки квалификации;

подтверждающие оплату документы;

свидетельство о присвоенной квалификации.

Покупка жилья — для вычета необходимы:

договор — купли-продажи, долевого участия — ДДУ, уступки права требования;

документы об оплате продавцу — расписки, платежки, выписки банка;

выписка из ЕГРН (или свидетельство о госрегистрации) о праве собственности на жилье;

при долевом строительстве — акт приема-передачи квартиры застройщиком.

Ипотечные проценты:

кредитный договор;

справка банка об уплаченных процентах.

Если вычет по жилью и процентам получают оба супруга, потребуется заявление о распределении вычета и брачное свидетельство.

Консультации по налогообложению и бухгалтерскому учету Нужна консультация? Оставьте заявку, мы свяжемся с вами и обсудим ваши вопросы: Отправить

Реклама: ООО «МКПЦН-КОНСУЛЬТАНТ», ИНН: 7717539166, erid: LjN8K7Kgo