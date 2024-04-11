Как отражать в бухгалтерском учете и отчетности задолженность по НДФЛ

Рассказываем, что изменилось в налоговом законодательстве по НДФЛ за последнее время, и как это повлияло на бухгалтерский учет налога на доходы физических лиц.

Изменения в налоговом законодательстве по НДФЛ

С начала 2023 года налогоплательщики перешли на уплату обязательств с помощью единого налогового платежа (ЕНП). Теперь деньги перечисляются в бюджет одной общей платежкой без конкретизации по видам и суммам уплачиваемых налогов и взносов. Поступившие средства зачисляются на единый налоговый счет (ЕНС), откуда налоговая списывает их в погашение имеющихся задолженностей по конкретным обязательствам.

Новая форма платежа повлекла множество изменений налогового законодательства, в том числе и по НДФЛ.

Если прежде датой фактического получения дохода в виде оплаты труда признавался последний день месяца, за который она начислена, то с 1 января 2023 года такой датой является день его выплаты работнику (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК, закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ, письмо ФНС от 19.01.2023 № БС-4-11/517). Это значит, что НДФЛ с зарплаты нужно исчислять и удерживать не раз в месяц, а как минимум дважды — с аванса и с оплаты за вторую часть месяца.

С 2024 года изменились сроки перечисления НДФЛ в бюджет налоговыми агентами (п. 6 ст. 226 НК, закон от 27.11.2023 № 539-ФЗ):

налог, удержанный с 1 по 22 число месяца, нужно перечислить не позднее 28 числа того же месяца;

налог, удержанный с 23 по последнее число месяца, нужно перечислить не позднее 5 числа следующего месяца;

налог, удержанный с 23 по 31 декабря, нужно перечислить до последнего рабочего дня года (включительно).

Чтобы налоговики смогли зачесть поступившие в составе ЕНП средства в счет начислений по НДФЛ, с 1 января 2024 года налоговые агенты должны подавать уведомления об исчисленном налоге дважды в месяц, соблюдая следующие крайние сроки:

по удержаниям с 1 по 22 число — 25 число текущего месяца;

по удержаниям с 23 числа по последний день месяца — 3 число следующего месяца;

по удержаниям с 23 по 31 декабря — последний рабочий день года.

Обратите внимание: недоимка по НДФЛ, начиная с наиболее раннего срока уплаты, и текущий налог погашаются на ЕНС в первую очередь. Только после этого налоговая списывает долги по другим налогам и страховым взносам, пени и штрафы (п. 8 ст. 45 НК).

Когда отражать начисление заработной платы и НДФЛ в бухгалтерском учете

Работодатели обязаны платить зарплату своим сотрудникам каждые полмесяца, при этом (ст. 136 ТК):

Выплачивать зарплату можно и чаще, чем два раза в месяц, а вот более редкие выплаты недопустимы, так как это ухудшает положение работников.

Конкретную «зарплатную» дату определяют внутренним документом — коллективным или трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка.

День выплаты зарплаты должен приходиться на первые 15 календарных дней по завершении периода, за который она начислена.

Если день выплаты зарплаты совпадает с выходным (нерабочим, праздничным) днем, ее нужно выплатить накануне такого дня.

Отпускные выплачивают минимум за три дня до начала отпуска сотрудника.

Являясь налоговым агентом, работодатель исчисляет с заработка сотрудника НДФЛ, удерживает его сумму и перечисляет налог в бюджет (пп. 1, 2 ст. 226 НК). Удерживать НДФЛ необходимо с каждой выплаты работнику, в том числе и с аванса.

Проводки по начислению зарплаты и НДФЛ

В бухучете все начисления по оплате труда отражаются по кредиту сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

НДФЛ учитывают на отдельном субсчете счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». Удержание налога с зарплаты и иных выплат физлицам фиксируется по кредиту сч. 68.

Важно: уплата НДФЛ не производится раньше его удержания из дохода, но при этом не запрещено заранее пополнять ЕНС. Чтобы по НДФЛ не образовалась недоимка, на ЕНС к 5 и 28 числу каждого месяца должно быть положительное сальдо в размере, достаточном для погашения налога, удержанного за соответствующий период.

На дату наступления срока уплаты налога задолженность, образовавшуюся по кредиту субсчета «НДФЛ» счета 68 (начисленный и удержанный налог) необходимо перенести на субсчет «ЕНП» счета 68, где собираются начисления и платежи по всем налогам и страховым взносам (без разбивки по видам обязательств), которые перечисляются в бюджет единым налоговым платежом.

Основные проводки по зарплате и НДФЛ:

Дебет Кредит Расшифровка 20 (23, 26, 29, 44) 70 Начислена зарплата работникам основного производства — вспомогательных, обслуживающих производств и хозяйств, торговых подразделений 70 68/НДФЛ НДФЛ исчислен и удержан с зарплаты работников 70 50 (51) Зарплата выплачена сотрудникам 68/НДФЛ 68/ЕНП Образовавшаяся по НДФЛ задолженность учтена для уплаты посредством ЕНП 68/ЕНП 51 НДФЛ в составе ЕНП перечислен в бюджет

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Вопросы отражения кредиторской задолженности по заработной плате и НДФЛ в бухгалтерском балансе

Кредиторская задолженность по зарплате — это начисленные, но не выплаченные по состоянию на отчетную дату суммы по оплате труда, числящиеся по кредиту счета 70. Такая ситуация возможна не только при задержке выплаты вознаграждений работникам, но и когда на 31 декабря отчетного года срок выплаты начисленной зарплаты еще не наступил. Например, срок выплаты декабрьской зарплаты приходится на 10 января, а начислена она 31 декабря.

Кредиторка по счету 70 отражается в пассиве баланса по строке 1520 «Кредиторская задолженность» раздела V «Краткосрочные обязательства».

При заполнении отчетности нужно учитывать, что задолженность по счету 70 в балансе показывается развернуто. Что это означает:

Аналитику по счету 70 нужно вести по каждому сотруднику.

Если в компании есть работники, по которым на 31 декабря образовалось дебетовое сальдо на счете 70 (задолженность сотрудника перед предприятием), данное сальдо включается в строку 1230 «Дебиторская задолженность» раздела II актива баланса.

В строку баланса 1520 включают только кредитовое сальдо счета 70, образовавшееся по работникам, которым на 31 декабря выплачена не вся начисленная зарплата.

Если показатели актива и пассива по счету 70 зачесть между собой и отразить их в балансе свернуто, это будет считаться грубым нарушением правил бухучета и искажением отчетных показателей (п. 34 ПБУ 4/99, ст. 120 НК).

Развернуто в балансе отражается сальдо по всем активно-пассивным счетам, включая счет 68. Задолженность работодателя по НДФЛ, наряду с кредиторкой по другим налогам, тоже включается в строку бухгалтерского баланса 1520.

Если НДФЛ из зарплаты удержан, но еще не перечислен в бюджет, по налогу возникает кредиторская задолженность. Пока сумма налога не перенесена на субсчет «ЕНП», в учете она отражается как кредитовое сальдо субсчета «НДФЛ» счета 68. При наступлении срока уплаты налог учитывается в составе единого налогового платежа и отражается в составе общей задолженности по налогам на субсчете «ЕНП» счета 68.

Чтобы внести в баланс показатели по счету 68 развернуто, перед заполнением строк 1520 и 1230 необходимо уточнить состояние расчетов на ЕНС по всем налогам на отчетную дату. Сделать это можно, запросив акт сверки в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС.

Имеющиеся налоговые задолженности перед бюджетом отражаются по строке 1520 пассива, а переплаты включаются в строку 1230 актива.

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