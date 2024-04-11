Как отразить в бюджетном учете данные Справки о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП 

Расскажем, какие сведения содержит Справка о принадлежности сумм денежных средств и как отразить эти данные в учете государственных учреждений.

Какие сведения содержит Справка. Сопоставление данных учета и показателей разделов 1, 2 Справки

Форма Справки о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП (далее — Справка), утверждена приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1129@.

Назначение справки для налогоплательщика:

Получение информации о поступивших на ЕНС и учтенных в счет погашения налоговых обязанностей денежных средств с соблюдением последовательности за определенный период. Документ-основание для признания уменьшения задолженности по соответствующим налогам, сборам, взносам в регистрах бюджетного (бухгалтерского) учета.

Справка — это основание для отражения бухгалтерских записей во исполнение положений приказов Минфина (п. 133 приказа от 16.12.2010 № 174н, п. 161 от 23.12.2010 № 183н).

Для казенных учреждений (участников бюджетного процесса) в приказе № 162н указание о необходимости признания задолженности на основании документа налогового органа отсутствует (п. 104 приказа Минфина от 06.12.2010 №162н). Но если принимать во внимание принцип единства бюджетной системы все субъекты учета, начиная с бухгалтерской (бюджетной) отчетности за первое полугодие 2023 года должны использовать Справку как основание для уменьшения дебиторской задолженности по счету 0 303 14 000 «Расчеты по единому налоговому платежу» (правительственная телеграмма от 29.06.2023 № 02-06-07/60720).

Справка формируется за период не более трех лет, которые предшествуют дню поступления в инспекцию вашего заявления о ее предоставлении (пп. 10 п. 1 ст. 32 НК).

Справка содержит информацию:

Остаток средств на начало и на конец периода, который указал налогоплательщик в заявлении о выдаче справки (КНД 1114237).

Раздел 1. Поступление. Отражается сумма средств, поступивших (признанных) в качестве ЕНП за указанный период. По каждому поступлению на ЕНС указывается дата, сумма, КБК, ОКТМО, КПП, документ-основание операции и подводится итог по виду операции.

Раздел 2. Списания. Отражается сумма, списанных за указанный период средств. Детально отражаются списания средств в разрезе: дата, сумма, КБК, ОКТМО, КПП, срок уплаты, документ-основание операции и подводится итог по виду операции

Так как Справка — это оправдательный документ для целей бухгалтерского (бюджетного) учета, то важно регулярно отслеживать актуальность данных ИФНС на их соответствие данным учета. Если у налогоплательщика есть возражения по информации в Справке, нужно провести сверку. Акт сверки утвержден приказом ФНС от 21.06.2023 № ЕД-7-19/402@.

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Сроки и порядок, основания для зачета ЕНП в счет исполнения обязанности налогоплательщика

Механизм ЕНС и ЕНП предполагает формирование сальдо на «индивидуальном счете» налогоплательщика путем перечисления на него денег в счет уплаты налогов и других обязательств перед бюджетами.

Напоминаем, что не все обязательства входят в состав ЕНП, например: взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и госпошлины, по которым суд не выдал исполнительный документ, не включаются в ЕНП.

ИФНС налогоплательщика, когда наступает срок уплаты обязательств в бюджет, производит зачет в счет ЕНП. Основанием для зачета выступают данные налоговой отчётности или уведомления о начисленных налогах по форме, которая утверждена приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.

Зачет налоговых и других обязательств производится в строгой очередности, которая установлена ст. 45 НК (см. таблицу, которую привели далее). Если сумм ЕНП недостаточно, чтобы погасить обязательства с совпадающими сроками уплаты, ЕНП распределят пропорционально суммам между обязательствами одной очереди (ст. 45 НК).

Очередность зачета обязательств по платежам в бюджет:

№ п/п Обязательство Срок / размер 1. Недоимка по НДФЛ С более раннего момента образования 2. НДФЛ С момента возникновения обязанности по уплате 3. Недоимка по иным налогам, сборам, страховым взносам С более раннего срока образования 4. Иные налоги, авансы, сборы, взносы С момента возникновения обязанности по уплате. На основании РСВ или уведомлений досрочно резервируются страховые взносы 5. Пени 6. Проценты 7. Штрафы

Согласно положениям закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ общие правила для большинства налогов и взносов устанавливают сроки:

уплаты в бюджет — 28 число;

представление налоговой отчетности — 25 число.

Если эти сроки совпадают с выходными и праздничными днями, они по общему правилу переносятся на ближайший рабочий день.

Для НДФЛ есть особенность. Срок уплаты не позднее:

налог, удержанный с 1 по 22 число текущего месяца — 28 числа текущего месяца;

налог, удержанный с 23 по последнее число месяца — 5 числа следующего месяца;

налог, удержанный с 23 по 31 декабря — последний рабочий день текущего года.

Годовой расчет по форме 6-НДФЛ сдают не позднее 25 февраля следующего года.

Для страховых взносов в отношении отчетности:

РСВ — не позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом, полугодием, девятью месяцами и годом.

Персонифицированные сведения о физлицах — не позднее 25 числа каждого месяца, следующего за истекшим.

Корреспонденции счетов при отражении отдельных данных Справки о принадлежности с учетом формулировок налоговых органов:

Наименование операции Вид операции, применяемый в системе налоговых органов в Справке (графа Документ основание операции) Дебет Кредит Перечислены денежные средства в счет уплаты обязательств на ЕНС с лицевого (расчетного) счета «Уплачен ЕНП», «Уплачен ЕНП (2024)» 0 303 14 831 0 201 01 610 1 304 05 000 Уменьшение задолженности по соответствующим налогам, сборам, взносам (исполнение обязанности по уплате налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов) «Начислен налог по расчету» — погашение налога, начисленного на основании декларации или расчета «Начислен налог по уведомлению» — погашение аванса, на основании уведомления об исчисленных суммах «Доначислен налог по расчету по УД» — погашение налога, начисленного на основании уточненной декларации или расчета к увеличению «Зачтено в налог (пени/штраф/процент)» или «Зачет переплаты из ЕНП в КНО» — резервирование денежных средств в счет предстоящей обязанности на основании уведомления об исчисленных суммах налога (НДФЛ, страховые взносы) или заявления плательщика 0 303 01 831 0 303 03 831 0 303 04 831 0 303 05 831 0 303 15 831 0 303 14 731 Отражение увеличения дебиторской задолженности бюджета по разным основания, в том числе за счет переплат, возникающих в результате корректировки ранее исчисленных и уплаченных налогов (взносов) в сторону уменьшения «Зачтено налога в ЕНП (Отмена зачета в счет предстоящей обязанности из ОКНО)» — зачет переплаты, признанной ЕНП, на основании в том числе: уточненной декларации (уведомления), расчета к уменьшению;

заявления на возврат (перед возвратом переплата засчитывается на ЕНП и после погашения долга подлежит возврату на расчетный счет);

заявления на отмену зачета (плательщик сам отменяет зачет в счет предстоящих платежей);

разрезервирования переплаты для погашения долга по иным налогам 0 303 14 831 0 303 01 731 0 303 03 731 0 303 04 731 0 303 05 731 0 303 15 731 Поступление денежных средств на лицевой (расчетный) счет учреждения с ЕНС Возвращено на р/с 0 201 01 510 1 304 05 000 0 303 14 731

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