Как отразить в бюджетном учете данные Справки о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП 

Какие сведения содержит Справка. Сопоставление данных учета и показателей разделов 1, 2 Справки
Форма Справки о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП (далее — Справка), утверждена приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1129@.
Назначение справки для налогоплательщика:
Получение информации о поступивших на ЕНС и учтенных в счет погашения налоговых обязанностей денежных средств с соблюдением последовательности за определенный период.
Документ-основание для признания уменьшения задолженности по соответствующим налогам, сборам, взносам в регистрах бюджетного (бухгалтерского) учета.
Справка — это основание для отражения бухгалтерских записей во исполнение положений приказов Минфина (п. 133 приказа от 16.12.2010 № 174н, п. 161 от 23.12.2010 № 183н).
Для казенных учреждений (участников бюджетного процесса) в приказе № 162н указание о необходимости признания задолженности на основании документа налогового органа отсутствует (п. 104 приказа Минфина от 06.12.2010 №162н). Но если принимать во внимание принцип единства бюджетной системы все субъекты учета, начиная с бухгалтерской (бюджетной) отчетности за первое полугодие 2023 года должны использовать Справку как основание для уменьшения дебиторской задолженности по счету 0 303 14 000 «Расчеты по единому налоговому платежу» (правительственная телеграмма от 29.06.2023 № 02-06-07/60720).
Справка формируется за период не более трех лет, которые предшествуют дню поступления в инспекцию вашего заявления о ее предоставлении (пп. 10 п. 1 ст. 32 НК).
Справка содержит информацию:
Остаток средств на начало и на конец периода, который указал налогоплательщик в заявлении о выдаче справки (КНД 1114237).
Раздел 1. Поступление. Отражается сумма средств, поступивших (признанных) в качестве ЕНП за указанный период. По каждому поступлению на ЕНС указывается дата, сумма, КБК, ОКТМО, КПП, документ-основание операции и подводится итог по виду операции.
Раздел 2. Списания. Отражается сумма, списанных за указанный период средств. Детально отражаются списания средств в разрезе: дата, сумма, КБК, ОКТМО, КПП, срок уплаты, документ-основание операции и подводится итог по виду операции
Так как Справка — это оправдательный документ для целей бухгалтерского (бюджетного) учета, то важно регулярно отслеживать актуальность данных ИФНС на их соответствие данным учета. Если у налогоплательщика есть возражения по информации в Справке, нужно провести сверку. Акт сверки утвержден приказом ФНС от 21.06.2023 № ЕД-7-19/402@.
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Сроки и порядок, основания для зачета ЕНП в счет исполнения обязанности налогоплательщика
Механизм ЕНС и ЕНП предполагает формирование сальдо на «индивидуальном счете» налогоплательщика путем перечисления на него денег в счет уплаты налогов и других обязательств перед бюджетами.
Напоминаем, что не все обязательства входят в состав ЕНП, например: взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и госпошлины, по которым суд не выдал исполнительный документ, не включаются в ЕНП.
ИФНС налогоплательщика, когда наступает срок уплаты обязательств в бюджет, производит зачет в счет ЕНП. Основанием для зачета выступают данные налоговой отчётности или уведомления о начисленных налогах по форме, которая утверждена приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.
Зачет налоговых и других обязательств производится в строгой очередности, которая установлена ст. 45 НК (см. таблицу, которую привели далее). Если сумм ЕНП недостаточно, чтобы погасить обязательства с совпадающими сроками уплаты, ЕНП распределят пропорционально суммам между обязательствами одной очереди (ст. 45 НК).
Очередность зачета обязательств по платежам в бюджет:
№ п/п
Обязательство
Срок / размер
1.
Недоимка по НДФЛ
С более раннего момента образования
2.
НДФЛ
С момента возникновения обязанности по уплате
3.
Недоимка по иным налогам, сборам, страховым взносам
С более раннего срока образования
4.
Иные налоги, авансы, сборы, взносы
С момента возникновения обязанности по уплате. На основании РСВ или уведомлений досрочно резервируются страховые взносы
5.
Пени
6.
Проценты
7.
Штрафы
Согласно положениям закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ общие правила для большинства налогов и взносов устанавливают сроки:
уплаты в бюджет — 28 число;
представление налоговой отчетности — 25 число.
Если эти сроки совпадают с выходными и праздничными днями, они по общему правилу переносятся на ближайший рабочий день.
Для НДФЛ есть особенность. Срок уплаты не позднее:
налог, удержанный с 1 по 22 число текущего месяца — 28 числа текущего месяца;
налог, удержанный с 23 по последнее число месяца — 5 числа следующего месяца;
налог, удержанный с 23 по 31 декабря — последний рабочий день текущего года.
Годовой расчет по форме 6-НДФЛ сдают не позднее 25 февраля следующего года.
Для страховых взносов в отношении отчетности:
РСВ — не позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом, полугодием, девятью месяцами и годом.
Персонифицированные сведения о физлицах — не позднее 25 числа каждого месяца, следующего за истекшим.
Корреспонденции счетов при отражении отдельных данных Справки о принадлежности с учетом формулировок налоговых органов:
Наименование операции
Вид операции, применяемый в системе налоговых органов в Справке (графа Документ основание операции)
Дебет
Кредит
Перечислены денежные средства в счет уплаты обязательств на ЕНС с лицевого (расчетного) счета
«Уплачен ЕНП»,
«Уплачен ЕНП (2024)»
0 303 14 831
0 201 01 610
1 304 05 000
Уменьшение задолженности по соответствующим налогам, сборам, взносам (исполнение обязанности по уплате налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов)
«Начислен налог по расчету» — погашение налога, начисленного на основании декларации или расчета
«Начислен налог по уведомлению» — погашение аванса, на основании уведомления об исчисленных суммах
«Доначислен налог по расчету по УД» — погашение налога, начисленного на основании уточненной декларации или расчета к увеличению
«Зачтено в налог (пени/штраф/процент)» или «Зачет переплаты из ЕНП в КНО» — резервирование денежных средств в счет предстоящей обязанности на основании уведомления об исчисленных суммах налога (НДФЛ, страховые взносы) или заявления плательщика
0 303 01 831
0 303 03 831
0 303 04 831
0 303 05 831
0 303 15 831
0 303 14 731
Отражение увеличения дебиторской задолженности бюджета по разным основания, в том числе за счет переплат, возникающих в результате корректировки ранее исчисленных и уплаченных налогов (взносов) в сторону уменьшения
«Зачтено налога в ЕНП (Отмена зачета в счет предстоящей обязанности из ОКНО)» — зачет переплаты, признанной ЕНП, на основании в том числе:
0 303 14 831
0 303 01 731
0 303 03 731
0 303 04 731
0 303 05 731
0 303 15 731
Поступление денежных средств на лицевой (расчетный) счет учреждения с ЕНС
Возвращено на р/с
0 201 01 510
1 304 05 000
0 303 14 731
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