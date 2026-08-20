Что такое проверка контрагента и зачем она нужна

2. Порядок проверки: пошаговый алгоритм

Шаг 1. Запросите ИНН или ОГРН. Эти реквизиты есть в карточке компании, на сайте или в договоре.

Шаг 2. Найдите компанию в ЕГРЮЛ и закажите выписку. Убедитесь, что организация зарегистрирована и не находится в процессе ликвидации, реорганизации или исключения из реестра.

Шаг 3. Проверьте руководителя и учредителей. Дисквалификация директора, массовый учредитель или частая смена руководства — повод для углубленного анализа.

Шаг 4. Проверьте судебные дела и производства у приставов. Картотека арбитражных дел и банк данных ФССП покажут, как часто компания судится и есть ли у нее долги.

Шаг 5. Проверьте, не начата ли процедура банкротства. Это можно сделать в Федресурсе.

Шаг 6. Оцените финансовое состояние. Запросите бухотчетность за последний год. Она покажет выручку, убытки и долговую нагрузку.

Шаг 7. Зафиксируйте результат. Сохраните скриншоты и выписки — они подтвердят проявленную осмотрительность при споре с налоговой.