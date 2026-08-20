Что такое проверка контрагента и зачем она нужна

1.Когда нужно проверять контрагента
Проверять партнера стоит в нескольких ситуациях:
перед заключением договора с новым поставщиком или подрядчиком;
при крупной сделке с предоплатой или отсрочкой платежа;
перед продлением договора на новый срок;
когда контрагент предлагает условия заметно выгоднее рыночных;
если партнер зарегистрирован недавно или сменил руководителя;
при участии в тендерах и закупках;
когда вторая сторона настаивает на нестандартных условиях расчетов.
Проверка контрагента по ИНН занимает несколько минут, но позволяет отсеять проблемных партнеров до того, как они получат ваши деньги
2. Порядок проверки: пошаговый алгоритм
Шаг 1. Запросите ИНН или ОГРН. Эти реквизиты есть в карточке компании, на сайте или в договоре.
Шаг 2. Найдите компанию в ЕГРЮЛ и закажите выписку. Убедитесь, что организация зарегистрирована и не находится в процессе ликвидации, реорганизации или исключения из реестра.
Шаг 3. Проверьте руководителя и учредителей. Дисквалификация директора, массовый учредитель или частая смена руководства — повод для углубленного анализа.
Шаг 4. Проверьте судебные дела и производства у приставов. Картотека арбитражных дел и банк данных ФССП покажут, как часто компания судится и есть ли у нее долги.
Шаг 5. Проверьте, не начата ли процедура банкротства. Это можно сделать в Федресурсе.
Шаг 6. Оцените финансовое состояние. Запросите бухотчетность за последний год. Она покажет выручку, убытки и долговую нагрузку.
Шаг 7. Зафиксируйте результат. Сохраните скриншоты и выписки — они подтвердят проявленную осмотрительность при споре с налоговой.
Не хотите проверять десяток реестров вручную?
В МОБИЗ достаточно ввести ИНН или название компании — сервис соберет сведения о контрагенте из разных государственных источников в одной карточке.
3. Что можно узнать по ИНН: данные, реквизиты, сведения
Проверка контрагента по ИНН дает доступ к базовому набору сведений.
полное и сокращенное наименование;
дата регистрации;
статус организации;
юридический адрес;
основной вид деятельности;
сведения о руководителе;
данные об учредителях;
размер уставного капитала;
наличие лицензий;
отметки о недостоверности сведений.
ИНН — главный идентификатор. По нему проще всего искать компанию в любом реестре: он уникален и не меняется на протяжении всей жизни организации.
4. ОГРН и ОГРНИП по ИНН
ОГРН — основной государственный регистрационный номер юрлица. ОГРНИП — аналогичный номер для индивидуального предпринимателя. Оба номера присваиваются при регистрации и содержатся в выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Зная ИНН, можно найти ОГРН или ОГРНИП через сервисы ФНС или специализированные платформы. Эти номера нужны для точной идентификации контрагента в договорах и официальных документах. ОГРН состоит из 13 цифр, ОГРНИП — из 15. Чтобы узнать ОГРН или ОГРНИП, закажите выписку на сайте ФНС.
5. КПП по ИНН
КПП присваивается налоговым органом и дополняет ИНН в реквизитах организации. КПП есть только у юридических лиц, у ИП его нет.
По ИНН можно узнать КПП через выписку из ЕГРЮЛ. Но учтите: если у компании есть обособленные подразделения, КПП может быть несколько. В договоре указывается КПП головной организации, если иное не предусмотрено соглашением.
6. ОКВЭД, адрес и наименование по ИНН
По ИНН доступны следующие сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
ОКВЭД. Коды видов деятельности. Основной код — это то, чем компания занимается по документам. Расхождение с фактической деятельностью — повод для дополнительных вопросов.
Юридический адрес. Адрес из реестра. Массовый адрес — фактор риска, хотя сам по себе не является нарушением.
Наименование. Полное и сокращенное. Проверьте, совпадает ли наименование в договоре с данными реестра.
Эти сведения позволяют составить первое впечатление о партнере и сверить его с информацией, которую он сообщает о себе сам.
7. Финансовый анализ контрагента
Финансовое состояние оценивается по бухгалтерской отчетности. Обратите внимание на:
динамику выручки за последние два-три года;
наличие убытков;
соотношение оборотных активов и краткосрочных обязательств;
долговую нагрузку;
размер чистых активов.
Компания с падающей выручкой и растущими долгами — рискованный партнер для сделки с отсрочкой платежа. Финансовый анализ особенно важен при крупных контрактах и длительных сроках исполнения.
8. Красные флаги: что должно насторожить при проверке
Некоторые признаки видны уже на этапе изучения реестров.
Недавняя регистрация. Компания, созданная за месяц до сделки, не имеет истории и активов.
Массовый адрес. Десятки организаций по одному адресу — признак номинальности.
Массовый директор или учредитель. Человек, числящийся в нескольких компаниях одновременно, часто является номинальным руководителем.
Частая смена директоров. Более двух раз за год — попытка скрыть реального бенефициара или подготовка к ликвидации.
Недостоверные сведения в ЕГРЮЛ. Отметка о недостоверности адреса или руководителя — серьезный сигнал.
Убытки несколько лет подряд. Компания не зарабатывает, а значит, не сможет исполнить обязательства.
Много судебных дел. Частые споры, особенно в роли ответчика, указывают на проблемы с исполнением договоров.
Исполнительные производства. Наличие долгов перед другими кредиторами повышает риск неоплаты.
Найдите факторы риска за пару минут
МОБИЗ помогает быстрее увидеть важные сигналы: судебные дела, исполнительные производства, признаки банкротства, массовый адрес и другие сведения о компании.
9. Что будет, если не проверять контрагента
В этом случае компании грозят неприятные последствия:
Доначисления от ФНС. Если партнер окажется однодневкой, налоговая исключит расходы по сделке и откажет в вычете НДС. Доплачивать придется из своего кармана, плюс пени и штрафы.
Потеря предоплаты. Деньги, перечисленные сомнительной компании, вернуть сложно: активов нет, счет пустой, взыскивать нечего.
Срыв обязательств. Контрагент, не проверенный заранее, может пропасть с авансом, сорвать сроки поставки или выполнить работы некачественно.
Репутационные риски. Работа с проблемным партнером становится известна банкам и крупным заказчикам. Это усложняет получение кредитов и участие в тендерах.
Проверка занимает несколько минут, последствия ее отсутствия — месяцы судов и сотни тысяч рублей потерь. Рассмотрим все на примере:
Торговая компания заключила договор на поставку партии стройматериалов с ООО, которое предложило цену на 20% ниже рынка и попросило полную предоплату. Бухгалтер ограничился проверкой ИНН в ЕГРЮЛ — компания существовала. После перечисления предоплаты поставщик перестал выходить на связь. Позже выяснилось: фирма зарегистрирована за два месяца до сделки, директор числится в 30 организациях, адрес — массовый, а счет уже обнулен. Деньги вернуть не удалось, а налоговая при проверке запросила доказательства осмотрительности. Итог: потерянный аванс, судебные издержки и претензии ФНС.
Проверка контрагента сейчас может сэкономить гораздо больше потом
Перед авансом или крупной сделкой проверьте компанию в МОБИЗ. Сервис собирает сведения более чем из 80 реестров, чтобы не искать данные вручную на нескольких сайтах.
10. Должная осмотрительность: как проверка защищает от налоговых рисков
Налоговая и суды ожидают от компании разумного поведения при выборе партнера. Это и есть должная осмотрительность: перед сделкой вы проверяете, с кем имеете дело.
Учтите, что расходы и вычеты учитываются, только если обязательство исполнило надлежащее лицо — ваш контрагент по договору (ст. 54.1 НК РФ). Если за ним скрывается «техническая» компания без активов и персонала, налоговая исключит расходы и откажет в вычете НДС.
Важный нюанс: нарушения контрагента сами по себе не повод для претензий к вам. Налоговой нужно доказать, что вы знали или должны были знать о проблемах партнера. И здесь все упирается в то, что вы сделали до подписания договора.
Что проверяет ФНС:
как вы выбирали контрагента — по рекомендации, через тендер или случайно;
запрашивали ли вы документы — устав, лицензии, подтверждение полномочий;
проверяли ли реестры — ЕГРЮЛ, Федресурс, ФССП, Картотеку арбитражных дел;
могли ли вы заметить тревожные признаки — недавнюю регистрацию, массовый адрес, отсутствие ресурсов.
Выписки из реестров, скриншоты и служебные записки подтверждают: вы предприняли разумные шаги для оценки партнера. Если проверки не было, а контрагент оказался пустышкой, налоговая посчитает, что вы должны были об этом знать.
Проблема в том, что полноценный анализ по всем официальным сайтам занимает часы. Нужно открыть десяток вкладок, вбить ИНН в каждой, сверить данные и не пропустить изменения. Эту рутину берет на себя сервис проверки контрагентов МОБИЗ. Он собирает сведения из ЕГРЮЛ, Федресурса, ФССП, РКН и других источников в одном окне — всего из более чем 80 реестров. Полный отчет можно получить всего за пару минут. Система непрерывно мониторит изменения и присылает оповещения, если у партнера появились судебные дела, производства в ФССП или признаки банкротства. Результат сохраняется в PDF, отчет можно использовать как доказательство осмотрительности при споре с налоговой.
11. Как проверить контрагента за 2 минуты через МОБИЗ
Шаг 1. Зарегистрируйтесь на mo-biz.ru — базовая проверка доступна бесплатно.
Шаг 2. Введите ИНН или название компании в поисковую строку.
Шаг 3. Откройте карточку контрагента. Система покажет сведения из разных реестров. Для расширенной проверки выберите подходящий тариф.
Шаг 4. Изучите блок с рисками: судебные дела, исполнительные производства, признаки банкротства, дисквалификация руководителя, массовый адрес.
Шаг 5. Сохраните PDF-отчет. Он пригодится как доказательство осмотрительности при споре с налоговой.
После проверки система продолжает мониторить контрагента и присылает уведомления, если у него появляются новые долги, суды или признаки несостоятельности. Вы узнаете о проблемах раньше, чем они станут необратимыми.
Реклама АО: «АЙТЕКСИЯ», ИНН 2310238590, erid: 2W5zFHLvvvM
Начать дискуссию