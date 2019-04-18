Третья волна кассовой реформы откладывается?

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий продление до 1 июля 2021 года срока неприменения контрольно-кассовой техники для индивидуальных предпринимателей и вводящий другие льготы по применению касс. Максим Митусов, основатель Модулькассы (принадлежит Модульбанку), прокомментировал нововведения:

"ИП без сотрудников, в случае если они продают товар собственного производства или самостоятельно оказывают услуги, получают отсрочку до 2021-го года. Когда мы говорим об этой категории предпринимателей, возникает проблема — как определить, что относится к собственному производству. Если предприниматель закупает где-то товар и перепродает его на рынке, в соцсетях или где-либо еще, ему нужна касса. Если это парикмахер, который работает как ИП и делает стрижки и укладки (оказывает услуги собственного производства), то он может обойтись без кассы. Если тот же парикмахер продает шампуни, то ему уже нужен контрольно-кассовый аппарат, поскольку шампуни он закупает где-то еще. Аналогичные ситуации возникают с автомойками и многими другими бизнесами, которые совмещают реализацию собственных продуктов и услуг с перепродажей чужих.

В целом, если формулировку не поменяют, то под ИП без сотрудников и с собственным производством попадают всякие народные умельцы, народные промысловики и тому подобные предприниматели.

Но на практике ими мало кто будет заниматься и разбираться, действительно он сам производит свой товар или перепродает.

Законопроект упрощает порядок применения ККТ в сфере ЖКХ и оказания услуг ресурсоснабжающими организациями. В частности, предусмотрено право таких организаций не выдавать кассовый чек для каждой отдельной услуги, а собирать все оказанные услуги в одном чеке в конце отчетного периода (например, в конце месяца). При этом никто пока не освобождал службы ЖКХ от касс. Сколько планировалось аппаратов, столько и будет. Меняется процедура работы с кассами, можно будет вместо десяти чеков по разным услугам бить только один, и на это дается больше времени.

Компании и ИП, занимающимся торговлей с привлечением курьеров, перевозкой пассажиров и багажа транспортом (в том числе, при реализации билетов водителями и кондукторами), а также оказывающим иные услуги, получают право не печатать для клиента бумажный кассовый чек. Взамен они должны будут организовать доставку клиенту этого чека через демонстрацию QR-кода. Также эти организации смогут использовать один кассовый аппарат, к которому можно подключаться удаленно с помощью смартфонов и планшетов.

Это, на мой взгляд, серьезные изменения. Теперь транспортным компаниям понадобится только одна касса в офисе на весь автопарк. К ней можно будет подключить неограниченное число автобусов или такси. Фискальный накопитель и касса на маршруте будут не нужны, достаточно будет смартфона с настроенной интеграцией.

Для служб доставки это тоже существенные послабления. Подавляющее большинство курьерских служб работают как ООО и уже 2 года должны пользоваться кассами. Новые правки позволят им купить 1-2 кассы на компанию, сделать доработки ПО для курьеров, демонстрировать в данном ПО реквизиты чека (QR) пробитого в офисе.

На мой взгляд, правки в 54-ФЗ повлияют на рынок онлайн-касс, но не существенно. Мы в Модулькассе ожидали эту поправку более месяца, и даже с ее учётом потенциал кассового рынка оценивается сейчас в 400-500 тысяч устройств.

Более того, мы уже разрабатываем технологию удалённой фискализации чеков через наш сервер для курьеров и транспорта. А что будет дальше, покажет рынок".