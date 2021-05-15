Как переводить десятки миллионов рублей на счета физлиц, не привлекая внимания финмониторинга и ЦБ?

Модульбанк собрал серию кейсов о том, как решал отдельные вопросы с управлением рисками для своих клиентов. Первый кейс — история о том, как один ЖК переводил на личные счета своих участников десятки миллионов рублей.

В 2020 году в Модульбанк обратился клиент — жилищный кооператив, который привлекал средства своих участников для осуществления сделок с недвижимостью. Это подразумевало частые переводы крупных сумм на счета физических лиц с оборотом до 50 миллионов рублей в месяц.

Со стороны других банков это выглядит как высокорисковые крупные переводы в пользу физических лиц. Все банки очень пристально следят за такими операциями, также за ними приглядывает ЦБ.

Из-за этого в ряде банков, где клиент держал счета, его операции постоянно привлекали внимание внутреннего финмониторинга. Приходили запросы документов для проверки платежей, это тормозило бизнес-процессы. Кроме того, тарифы на проведение операций сверх месячного лимита были завышены.

Что сделал Модульбанк?

Мы разобрались с ситуацией и выяснили, что ЖК помогает своим участникам приобретать квартиры. Часть денежных средств покупатель вносит в кооператив, после чего кооператив выплачивает полную сумму за квартиру. В оговоренный срок покупатель должен внести оставшуюся часть денег.

Банк разобрал все нюансы работы клиента, снял вопросы, которые могли возникнуть у финмониторинга, составил свой референс для ЦБ. В рамках пакета ModulBlack банк дал ЖК повышенный лимит до 10 миллионов рублей на один перевод, таких лимитов просто не существует в других банках. Кроме того, банк дал ему индивидуальные условия по тарифу с учетом его потребностей, включая комиссию 0,75 % от суммы перевода на счета физических лиц.

ModulBlack — первый в России премиальный пакет для предпринимателей. Он создан для тех компаний, кому не хватает стандартных условий и нужен особый подход. В премиальный пакет входят: персональный менеджер и комплаенс-эксперт, настройки тарифа в зависимости от особенностей бизнеса, особые условия по кредитам и лизингу, индивидуальный подход в работе с финмониторингом, защита от 115-ФЗ.

Например, если не хватает лимитов в стандартном тарифе на переводы контрагентам или физлицам, то персональный менеджер и комплаенс-эксперт Модульбанка помогут собрать индивидуальный тариф под такие запросы, при этом не подвергая предпринимателя каким-либо рискам.

Кроме того, предприниматель может воспользоваться всеми наработками служб финмониторинга и безопасности Модульбанка — проверить риски работы с контрагентом, проверить сотрудника при приеме на работу, заранее узнать о том, что налоговая опубликовала информацию о приостановке или новых регистрационных действиях и т. д.

«Комплаенс с человеческим лицом стал визитной карточкой Модульбанка. Мы научились решать самые сложные задачи клиентов и решили вывести это направление в отдельный продукт, который защищает бизнес и позволяет предпринимателям играть по правилам регуляторов. Мы уже видим спрос на этот продукт», — говорит Павел Семёнов, член совета директоров, советник предправления Модульбанка.

Ядро ModulBlack — алгоритм FBR, разработка компании AML Technology, которая была адаптирована под потребности аудитории Модульбанка.

Всего FBR включает 12 модулей. Каждый из них проверяет операции клиента и другие данные о нем и оцифровывает их в единый профиль клиента. Для этого учитываются сотни различных параметров, которые проверяются по заранее настроенной стратегии принятия решений.

Подключить пакет ModulBlack можно в личном кабинете Модульбанка.