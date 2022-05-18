Как государство поддерживает малый бизнес в 2022 году: налоги, взносы, субсидии

Налоговые льготы и послабления в законодательстве

Пожалуй, самый обширный пакет преференций, которые призваны в 2022-2023 годах значительно облегчить жизнь малому российскому предпринимательству (см. закон № 67-ФЗ от 26 марта 2022) коснулся именно налогообложения.

Перечислим основные льготы.

﻿Снижен размер пени для организаций

С 9 марта 2022 года до 31 декабря 2023 года налоговые пени, начиная с 31 дня просрочки, рассчитываются для компаний как 1/300 ставки рефинансирования (до этого было 1/150).

Нулевая ставка НДС для гостиниц

Ставка НДС для гостиничного и туристического бизнеса снижена до 0%. Льгота будет действовать с 1 июля 2022 года следующие пять лет.

Ставка налога на прибыль также снижена до 0% для IT-компаний

Раньше такие юрлица платили налог по ставке 3 процента.

Возмещение НДС в ускоренном порядке

Налог на добавленную стоимость в 2022 и 2023 гг. планируется возмещать в ускоренном порядке, то есть до окончания камеральной проверки.

В среднем, на получение денежных средств уйдет 7-8 календарных дней. Но если возмещение заявлено неверно, после камералки деньги все-таки придется вернуть в бюджет вместе с начисленными пени.

Изменился расчет транспортного налога

Повышающий коэффициент теперь будет применяться к автомобилям стоимостью более 10 млн. рублей.

Налоговые каникулы для новых ИП

Регионы смогут устанавливать режим налоговых каникул для вновь зарегистрированных предпринимателей вплоть до конца 2024 года.

Разрешено перейти на ежемесячные авансы по налогу на прибыль

Субъекты, которые платили авансовые платежи по налогу на прибыль ежемесячно (каждый месяц в пределах квартала), в течение 2022 года вправе перейти на уплату платежей, исходя из фактической прибыли. Для этого необходимо внести изменения в учетную политику и отправить уведомление в ИФНС.

Кадастровая стоимость имущества для расчета налога «заморожена»

В случаях, когда кадастровая стоимость имущества или участка изменится в течение 2022 и 2023 года, налог все равно будет рассчитываться от стоимости на начало 2022 года. Исключение — изменение характеристик объекта

Отмена плановых проверок

В отношении субъектов малого и среднего бизнеса до конца 2022 года отменены плановые проверки (например: санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля). На налоговые проверки льгота не распространяется.

Также с 1 марта 2022 года не должны проводиться плановые проверки онлайн-касс.

ФНС заявила, что не станет блокировать до 01 июня 2022 г. расчетные счета компаний, которые задолжали бюджету денежные средства, а кроме того, подавать иски о банкротстве таких должников.

Приостановлены проверки соблюдения валютного законодательства по закону № 173-ФЗ. Однако обратите внимание, что это правило не касается новых ограничений, связанных с контрсанкциями , например, указа Президента от 18.03.2022 № 126.

Параллельный импорт

Юридические лица и ИП могут легально ввозить на территорию РФ приобретенную за границей оригинальную продукцию зарубежного производства. При этом разрешение производителя-правообладателя не требуется (постановление Правительства от 29.03.2022 № 506). Перечень товаров утвержден приказом Минпромторга от 19.04.2022 № 1532. Например, в список вошли, автомобили Land Rover, Jeep, принтеры, сканеры Huawei и Lenovo.

Рекомендуем не пренебрегать мерами государственной поддержки. Налоговые послабления, льготные кредиты и гранты способны неплохо снизить финансовую нагрузку компании.

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Продление лицензий и разрешений

Лицензии и другие разрешительные документы, срок действия которых истекал с 14 марта до 31 декабря 2022 года, были продлены автоматически на 12 месяцев. Однако эта преференция коснулась не всех малых предприятий, а только некоторых отраслей.

Например, продолжают действовать:

лицензии на продажу алкоголя в ресторанах и кафе,

разрешительная документация для перевозчиков пассажиров и багажа легковым такси,

свидетельства о государственной регистрации племенных стад,

аккредитация частных агентств занятости по предоставлению труда работников.

Полный перечень отраслей приведен в постановлении Правительства от 12.03.2022 № 353.

Перенос сроков по обязательной маркировке

Также на 12 месяцев вперед перенесли обязанность предпринимателей внедрить в 2022 году обязательную маркировку питьевой воды и молочной продукции. Под вопросом пока остаются другие запланированные группы товаров: рыба, отдельные виды алкоголя (в том числе вино), консервы, корма для животных.

Льготные кредиты для малого и среднего бизнеса

Льготное кредитование субъектов малого предпринимательства в 2022 году предусмотрено под различные цели: инвестиционные, антикризисные и пополнение оборотного капитала. Это программы Центробанка, Корпорации МСП и Минэкономразвития.

Специальные условия кредитования предусмотрены в 2022 году для IT-сектора: для таких компаний ставка не превысит 3%.

Компании и ИП могут получить консультацию в своем обслуживающем банке по выбору подходящего кредита с господдержкой. Модульбанк предлагает не только льготные кредиты по развитию бизнеса в соответствии с программами льготного кредитования, но и собственные решения для бизнеса любого масштаба. Например: кредит от 0% для бизнеса на маркетплейсах;

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Кредитные каникулы

Также субъекты МСП вправе до 1 сентября 2022 года претендовать на кредитные каникулы. Это значит, предприниматели вправе обратиться в свой банк с просьбой:

снизить сумму ежемесячного платежа,

взять на полгода отсрочку по платежам,

реструктуризировать долг.

Гранты

Гранты предоставляются аккредитованным ИТ-компаниям. В этом году денежные дотации от государства могут покрыть до 80% стоимости отечественных проектов. Ранее данный показатель не поднимался выше ½. (см. постановления Правительства от 06.04.2022 № 598, от 06.04.2022 № 599, от 06.04.2022 № 601).

В Москве власти готовы выделить средства (до 100 млн. рублей) предприятиям любой отрасли, производящим услуги или товары для населения. Данная мера направлена на качественное импортозамещение, поэтому, полагаем, что инициативу грантов для отечественных производителей поддержат и другие регионы страны.

Субсидия для работодателей

Работодатели, которые принимают на работу молодежь до 30 лет, смогут получить за каждого трудоустроенного по 3 МРОТ с учетом страховых взносов и районного коэффициента (см. постановление Правительства № 362 от 13 марта 2021 года).

Однако, чтобы субсидию не пришлось возвращать, необходимо сохранить 100% трудоустроенных в штате до конца установленного периода. Также если сотрудник в течение полугода получит больничные от ФСС, часть субсидии придется вернуть.