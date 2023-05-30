Что известно банку о ваших скелетах в шкафу

С развитием технологий скрыть какую-либо информацию от банка — крайне сложно, да и не нужно. Порой банк знает о клиенте больше его самого. Банки как пазл собирают данные о клиентах, складывают их в единую картину, бережно хранят и используют при оценке рисков.

По каким критериям банк оценивает клиента

Банк обязан проверять клиента и его операции. Это — требование закона № 115-ФЗ.

От качества и своевременного проведения этой проверки зависит насколько оперативно банк сможет выявить попытки проведения через него нелегальных финансовых сделок и предотвратить их.

Работу банка в данном направлении контролирует и оценивает ЦБ. Потеря деловой репутации и надежности в глазах регулятора — это риск лишиться лицензии.

Поэтому банки тщательно проверяют клиентов и прикладывают все усилия для выявления среди них неблагонадежных лиц, придумывающих различные схемы для обналичивания, вывода денег за границу, уклонения от налогов.

Для этих задач банки создают комплаенс-службы. Использование современных технологий в комплаенсе дает высокие результаты: многие попытки клиентов провести нелегальные операции остаются нереализованными.

Основные критерии, по которым банк оценивает клиента:

Объемы снятия наличных денег . Чем больше компания снимает наличные, тем больше у банка вопросов о том, куда они тратятся.

Частота и объемы переводов в адрес физлиц . Они не запрещены, но должны быть обусловлены характером и видом деятельности компании.

Налоговая нагрузка . Банк заинтересуется клиентом, если его налоговая нагрузка существенно ниже аналогичных предприятий по отрасли.

Контрагенты . Здесь все просто: скажи мне кто твой друг, и я скажу, кто ты. Связи с компаниями, которых ранее заметили в проведении сомнительных операций, ставят под сомнение честность, законность и реальность деятельности клиента банка.

Текущие платежи . Честный бизнес не может существовать без регулярных оплат поставщикам, в том числе коммунальных услуг, аренды и прочего.

Массовость руководителя. Банк тщательно следит за деятельностью компаний, директор которых параллельно руководит множеством других фирм. Это может говорить о номинальности генерального директора.

Как банк проверяет клиента

Итак, при проведении проверки банк использует:

Платформу«Знай своего клиента» (ЗСК) — доступный банкам вспомогательный сервис Банка России, оценивающий реальность деятельность юридических лиц и ИП.

Возможности Банка России шире, чем отдельно взятого банка, поэтому ЗСК — источник надежной информации, банки ему доверяют.

Кроме того, платформа исключила необходимость неофициального обмена «черными списками» между банками, их больше нет.

ЗСК делит клиентов по уровню риска проведения сомнительных операций на 3 группы:

зеленая — клиенты с низкой вероятностью участия в сомнительных сделках; желтая — компании, у которых регулятор наряду с законными сделками заметил сомнительные операции; красная — компании, не ведущие реальную финансово-хозяйственную деятельность вовсе.

Списки отказников — списки компаний, которым какой-либо банк уже отказал в проведении операции или в приеме на обслуживание по причине подозрения в нелегальной деятельности.

Естественно, что банки воспринимают попадание компании в данный список как негативный фактор, но — это еще не приговор. Конечное решение об открытии счета или проведении платежа банк принимает взвешенно, на основании всех плюсов и минусов, которые комплаенс-службе банка удалось выявить при изучении клиента.

Модульбанк старается максимально разобраться в специфике бизнеса и выявить истину, чтобы честный бизнес, который «выгнали» другие банки, мог продолжать работать. Modul Black защитит от блокировки счета по 115-ФЗ, поможет исключить компанию из «списка отказников», понятным языком ответит на вопросы и поможет пройти проверки.

Собственные силы: анализ анкеты менеджером, углубленное изучение с использованием открытых источников, анализ активностей по счету клиента в режиме онлайн.

Банк обращает огромное внимание на транзакционную активность клиента: на объемы переводов на счета физлиц и снятия наличных, налоговую нагрузку, а также на связи с обнальщиками и фирмами-участниками схем ухода от налогов и прочее.

У Модульбанка есть автоматизированное решение, которое в одном окне отображает всю историю клиента: регистрационные данные, связи с другими компаниями, открытые счета, используемые опции, проводимые операции. Программа через сложные алгоритмы и выверенные годами процессы производит расчеты, а аналитик использует полученные данные для управления рисками. Комплаенс-аналитик — это валютчик, таможенник, налоговик и юрист в одном лице.

Кроме того, банк хранит информацию обо всех клиентах, которые когда-либо проходили через него. Клиент мог забыть, что когда-то обслуживался в этом банке как ИП, а сейчас вновь зарегистрировал свой бизнес, но уже как юрлицо.

Банк обращает внимание на такие, на первый взгляд, незначительные детали. Даже если компании всего пару месяцев у банка уже будет представление о ее добросовестности, если ее владелец уже являлся клиентом банка как ИП.

Банк видит, что один и тот же человек управляет несколькими компаниями, работает как самозанятый или ИП и пользуется кредитами как частное лицо. Банк обобщает данные, полученные по каждому конкретному направлению деятельности клиента.

Поэтому, если сомнению подверглись сделки по одной деятельности предпринимателя, то тщательные проверки операций будут применены и к личным счетам, и к юрлицам, где этот клиент является аффилированным лицом.

Модульбанк ежедневно взаимодействует с Банком России. Регулятор задает вектор развития, информирует о новых схемах проведения сомнительных операций, что также используется при проверке клиентов и их операций.

Законодатели вносят изменения в 115-ФЗ десятки раз в год, отследить и разобраться в которых простому предпринимателю крайне сложно. Чтобы помочь бизнесу вести деятельность без нарушений и блокировок Модульбанк запустил горячую линию по 115-ФЗ. Получите бесплатную консультацию, даже если вы — клиент другого банка.

Как узнать, каким меня видит банк

Знать, что о тебе и твоем бизнесе известно банку — залог стабильной работы счета без ограничений и дополнительных проверок.

Даже честный бизнес может попасть под подозрение, если часто снимает наличные, переводит деньги физлицам или среди его контрагентов есть компании с подпорченной репутацией. Организация может и не догадываться о незаконных делах своих поставщиков или заказчиков и тех, с кем они сотрудничают.

Банк же, используя доступные ему способы, проследит цепочку партнерских связей и примет меры, если возникнут вопросы.

Проверки контрагентов, которые компания проводит самостоятельно часто не вскрывают подноготную партнера, поэтому риск оказаться заблокированным из-за партнера, участвующего в схемах, не снижается.

Опция «Белый бизнес» Модульбанка покажет клиенту его рейтинг надежности с позиции 115-ФЗ, даст рекомендации, как повысить его, и проверит контрагентов. Служба комплаенс Модульбанка в переписке в чате подскажет о необходимости: обратить внимание на определенные операции (уменьшить объем или исключить полностью);

прекратить работу с некоторыми контрагентами.

Эти советы помогут избежать возможную блокировку расчетного счета бизнеса без визитов в банк и с минимумом документов и потраченного времени.

Комплаенс Модульбанка не борется с реальным бизнесом, а защищает его. Если ваш счет внезапно незаслуженно заблокировали по 115-ФЗ — служба рисков быстро поможет разобраться в ситуации.

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