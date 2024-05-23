Анализ продаж на маркетплейсах в 2024 году: обзор сервисов

По мере роста популярности онлайн-шопинга и развития электронной коммерции все больше предпринимателей осваивают маркетплейсы как эффективный канал продаж. Успех на этих платформах во многом зависит от грамотной аналитики и оптимизации показателей. Разберемся, какой сервис для анализа продаж на маркетплейсах стоит выбрать в 2024 году.

Зачем нужна аналитика продаж на маркетплейсах

Прежде чем выбирать инструмент для аналитики, важно понять, какие задачи он должен решать. Анализ продаж на маркетплейсах позволяет:

Оценить эффективность работы магазина и отдельных товаров.

Выявить тренды, сезонность и динамику спроса.

Отследить активность конкурентов и их ценовую политику.

Обнаружить проблемные зоны и точки роста.

Спрогнозировать объемы продаж и спланировать закупки.

Оптимизировать ассортимент и повысить прибыльность.

Без глубокой и регулярной аналитики невозможно принимать взвешенные бизнес-решения и масштабировать продажи на маркетплейсах. При этом сами площадки хоть и предоставляют определенную статистику, но ее бывает недостаточно. Гораздо больше возможностей дают специализированные сервисы аналитики.

Критерии выбора сервиса аналитики маркетплейсов

Чтобы подобрать оптимальный инструмент для анализа продаж, нужно учесть несколько ключевых параметров:

Охват маркетплейсов. Идеально, если сервис поддерживает аналитику сразу нескольких площадок, на которых вы работаете или планируете масштабироваться. Это позволит сравнивать показатели и управлять продажами в одном окне.

Глубина и гибкость аналитики. Сервис должен предоставлять не только базовые метрики, но и развернутую статистику по товарам, категориям, регионам и т.д. Полезны инструменты для анализа конкурентов, трендов рынка, сезонности спроса.

Удобство использования. Важно, чтобы интерфейс сервиса был интуитивно понятным, а данные наглядно визуализировались в виде графиков и диаграмм. Также ценится возможность настройки отчетов и автоматических уведомлений.

Функциональность и интеграции. Хорошо, если помимо аналитики сервис предлагает дополнительные опции: управление ценами и остатками, работу с отзывами и рекламой. Плюсом будет интеграция с учетными системами и CRM.

Стоимость и тарифы. Цена сервиса должна быть разумной и соответствовать набору функций. Желательно наличие разных тарифов под потребности бизнеса, а также бесплатного пробного периода для тестирования.

Обзор популярных сервисов аналитики маркетплейсов

Рассмотрим несколько сервисов, которые пользуются спросом у селлеров маркетплейсов в 2024 году.

Маркет.Метрика

Для предпринимателей, которые ищут сервис аналитики маркетплейсов с расширенной функциональностью и интеграцией с банковскими услугами, решением станет Маркет.Метрика от Модульбанка.

Маркет.Метрика — это сервис, который формирует наглядные метрики по всем подключенным каналам продаж и помогает отслеживать динамику бизнеса. Он позволяет:

Собирать данные по заказам и финансам.

Анализировать продажи в разрезе брендов и ассортимента, средний чек, прибыль в разрезе товаров.

Сравнивать свои показатели с конкурентами на маркетплейсах.

Выявлять взаимосвязи между маркетинговыми активностями и продажами.

Подобрать ключевые запросы с нужной частотностью и проверить, какие конкуренты используют эти ключевые запросы.

Сервис подойдет как начинающим, так и опытным селлерам. При подключении к Маркет.Метрике клиенты получают бесплатный доступ на 90 дней.

Сервис для анализа продаж на маркетплейсах Изучайте конкурентов, оценивайте рыночную ситуацию и прогнозируйте продажи товаров в одном окне Попробовать

MPSTATS

Многофункциональная платформа MPSTATS позволяет анализировать продажи сразу на нескольких популярных маркетплейсах — OZON, Wildberries, Яндекс Маркет и др. Сервис предоставляет:

Подробные отчеты по заказам, выручке, скорости продаж.

Анализ ассортимента, цен и промоакций конкурентов.

Исследование трендов, сезонного спроса, характеристик товаров.

Инструменты для работы с семантикой, рекламой и контентом.

Возможности для оптимизации товарных остатков и поставок.

MPSTATS подойдет как начинающим селлерам, так и крупным магазинам. Благодаря широкому функционалу сервис закрывает большинство задач по аналитике маркетплейсов в одном окне.

Moneyplace

Moneyplace — еще один сервис аналитики, который работает с основными маркетплейсами. Его основные преимущества:

База данных по более чем 100 млн товарных карточек.

Аналитика продаж, цен и трендов в разрезе категорий и брендов.

Отслеживание индекса популярности и сезонности товаров.

Удобные инструменты ценообразования и управления ассортиментом.

Информирование об остатках и оборачиваемости склада.

SellerExpert

SellerExpert — это платформа для управления продажами и ценообразованием на маркетплейсах. Ключевые возможности сервиса:

Мониторинг цен, наличия и динамики продаж собственных и конкурентных товаров.

Гибкие инструменты ценообразования и массового управления прайсами.

Автоматизированные правила репрайсинга для поддержания конкурентных цен.

Оповещения об изменениях отзывах и других важных событиях

SellerExpert подойдет опытным селлерам — в том числе тем, кто работает с зарубежными маркетплейсами, которым нужны продвинутые инструменты управления ценами.

Сервис предлагает 7-дневный пробный период и поддержку на русском языке.

StatBerries

StatBerries — простой и удобный сервис аналитики продаж для маркетплейса Wildberries. Он включает в себя следующие опции:

Сводная статистика по заказам, выручке и среднему чеку.

Разбивка продаж по категориям, брендам и артикулам.

Данные по остаткам и динамике поставок товаров.

Информация о комиссиях и итоговой прибыли.

Инструмент аналитики ниш и подбора ключевых фраз.

StatBerries отлично подойдет начинающим селлерам Wildberries, которые хотят контролировать ключевые показатели продаж без лишних функций.

Сервис дает 14 дней бесплатного доступа для ознакомления.

HunterSales

HunterSales — многофункциональный сервис для аналитики и управления продажами на маркетплейсах Ozon, Wildberries. Его особенности:

Консолидированная аналитика продаж по всем каналам и площадкам.

Анализ поведения покупателей и измерение LTV (прибыль от отношений с клиентом за весь период взаимодействия).

Отслеживание эффективности и окупаемости рекламных кампаний.

Модуль для организации работы с отзывами и обратной связью.

Интеграция со складскими и учетными системами.

Команда сервиса обещает помочь с внедрением и предоставляет пробный период для ознакомления.

Заключение

Подводя итог, выделим несколько рекомендаций по выбору сервиса для анализа продаж на маркетплейсах в 2024 году:

Составьте список маркетплейсов, на которых планируете развивать продажи.

Определите, какие метрики и разрезы аналитики для вас наиболее важны.

Оцените доступный бюджет и модель оплаты сервиса (разовая, подписка).

Изучите отзывы и обзоры по топовым сервисам аналитики, сравните функционал.

Протестируйте понравившиеся инструменты, используя бесплатный период.

В любом случае правильно подобранный сервис аналитики позволит вам контролировать бизнес-процессы, принимать взвешенные решения и увеличивать продажи на маркетплейсах. А значит — двигаться к успеху и покорению новых вершин электронной коммерции.

С помощью платформы Модульселлер вы сможете начать бизнес на маркетплейсе или увеличить продажи, если вы уже опытный селлер. Она включает обучающие программы по механикам продаж, помогает получить эксклюзивные условия от поставщиков, написать отказные письма и получить нужные сертификаты, подготовить карточки товаров и проанализировать продажи.

Возьмем на себя рутинные задачи: регистрацию новичков и выбор товара, анализ карточек и рекламы, расширение ассортимента.

От идеи до выручки на маркетплейсах Поможем стартовать новичкам или увеличить продажи опытным селлерам Оставить заявку

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: LjN8KNtmU