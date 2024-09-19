Что писать в пояснении для банка по 115-ФЗ

Почему банк запрашивает пояснения
По закону банки обязаны контролировать операции клиентов, чтобы предотвратить легализацию доходов, полученных преступным путем, и не допустить финансирование терроризма. Поэтому банк имеет право запросить пояснения по транзакциям компании или предпринимателя, чтобы проверить прозрачность их деятельности.
Основные причины для запроса:
Идентификация клиента. Банк обязан убедиться в личности предпринимателя или руководителя компании, а также в легитимности бизнеса.
Контроль и отслеживание отдельных операций. Банк отслеживает сомнительные сделки, чтобы исключить связь с незаконными действиями.
Важно: отказ от предоставления пояснений — риск серьезных последствий для бизнеса. Поэтому компании и ИП должны быть готовыми к запросам банка и предоставить всю необходимую информацию.
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Что может вызвать запрос
Центробанк определил признаки сомнительных операций, на которые опираются и ориентируются банки в работе, в том числе и при принятии решений о запросе пояснений. Чаще всего запросы вызывают:
Частые снятия наличных или переводы на счета физических лиц. Если компания или ИП регулярно снимает крупные суммы, это вызывает подозрения, так как дальнейшее движение денег проконтролировать нельзя, а тарифные политики банков нацелены на стимулирование безналичных операций.
Несоответствие платежей по деятельности. Например, компания занимается розничной торговлей и вдруг начинает получать деньги за выполнение строительных работ.
Низкая налоговая нагрузка. Отклонение от средней налоговой нагрузки в отрасли может вызвать подозрения.
Низкая зарплата сотрудников и отсутствие финансово-хозяйственной деятельности. Если зарплаты сотрудников слишком низкие, это может быть признаком серых схем.
Нестандартные транзакции. Например, завышение стоимости товаров или услуг, резкая активность, которая несвойственна для деятельности клиента.
Подозрительные партнеры. Деловые связи с лицами, которые известны как недобросовестные налогоплательщики и прочие махинаторы — также причины для проверки.
Как составить пояснение для банка по 115-ФЗ
Оформление пояснений для банка по 115-ФЗ – процедура несложная, но кропотливая, так как нужно максимально подробно описать процессы, которые привели к совершению конкретной транзакции, и подтвердить их экономический смысл.
На практике, банк может запросить весьма подробную информацию, в том числе:
Какие способы компания использует для поиска партнеров, где размещает рекламу и т.д.
Почему компания выбрала именно этих партнеров для оформления сделки, транспортировки, хранения товаров и т.д.
Стоимость закупок сырья, оборудования и товаров, которые приобретает клиент банка, их обоснованность.
Как компания формирует цены на свою продукцию или услуги.
Способы оплаты за товары и услуги.
Прибыль и налоги: какая прибыль получена от сделки, и какие налоговые обязательства возникли.
Сроки предоставления пояснений и документов зависят от правил конкретного банка. В некоторых случаях, банк может потребовать встречу с представителями компании или предпринимателем или даже выехать к клиенту на место.
Кроме того:
Будьте на связи с сотрудниками банка и готовы ответить на любые вопросы, касающиеся вашей деятельности. Дождитесь окончания проверки, не закрывайте счет.
Не стесняйтесь обращаться за помощью. Если вам сложно самостоятельно разобраться с требованиями банка, обратитесь к юристу или специалисту по финансовому сопровождению.
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Нужно ли прикладывать документы к пояснению
Чтобы проверить реальность деятельности вашей компании, вместе с пояснением банк может запросить документы. В стандартный пакет документов при таком запросе входят:
Документы о компании. Финансовая отчетность, договоры ГПХ с исполнителями, договор аренды офисного помещения, штатное расписание, информация о наличии материально-технической базы, подтверждение оплаты налогов, аренды, выплату зарплаты сотрудникам.
Документы по операциям. Договоры с контрагентами со всеми сопроводительными документами (актами, счетами, накладными и т.д.), документы, подтверждающие целевое использование денег, снятых наличными или переведенных в пользу физлиц.
Также у вас могут запросить выписку по расчетному счету из другого банка за определенный период, чтобы выяснить источник происхождения денег. В дополнение рекомендуем приложить письмо с описанием вашей деятельности, ссылки на публичную информацию — и все то, что посчитаете необходимым для подтверждения реальной деятельности вашей компании.
Важно: В случае запроса пояснений от банка право на сохранение коммерческой тайны не действует. Банк вправе получать всю информацию, необходимую для проведения контроля финансовых операций.
Может ли пояснение не удовлетворить банк
Если компания или ИП не предоставит пояснения по запросу банка, или предоставленная информация не удовлетворит банк, могут возникнуть серьезные последствия:
Блокировка счета. Банк может отказать в проведении транзакций по счету компании или ИП и предложить закрыть счет.
Сообщение в Росфинмониторинг. Информацию об отказе в проведении операции банк передаст в Росфинмониторинг, который занимается контролем за финансовыми операциями и борьбой с отмыванием доходов.
Внесение в реестр сомнительных клиентов. Росфинмониторинг может внести компанию или предпринимателя в реестр сомнительных клиентов. Это может негативно отразиться на репутации бизнеса и возможности проводить финансовые операции в будущем, но это не означает, что компания или ИП автоматически получает высокий уровень риска.
Модульбанк не блокирует честный бизнес, не требует от предпринимателей кучу документов и приехать в офис. При появлении вопросов к клиенту, мы проводим видеовстречи в удобное для вас время для решения вопросов онлайн.
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