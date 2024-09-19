Что писать в пояснении для банка по 115-ФЗ

Оформление пояснений для банка по 115-ФЗ – процедура несложная, но кропотливая, так как нужно максимально подробно описать процессы, которые привели к совершению конкретной транзакции, и подтвердить их экономический смысл.

На практике, банк может запросить весьма подробную информацию, в том числе:

Какие способы компания использует для поиска партнеров, где размещает рекламу и т.д.

Почему компания выбрала именно этих партнеров для оформления сделки, транспортировки, хранения товаров и т.д.

Стоимость закупок сырья, оборудования и товаров, которые приобретает клиент банка, их обоснованность.

Как компания формирует цены на свою продукцию или услуги.

Способы оплаты за товары и услуги.

Прибыль и налоги: какая прибыль получена от сделки, и какие налоговые обязательства возникли.

Сроки предоставления пояснений и документов зависят от правил конкретного банка. В некоторых случаях, банк может потребовать встречу с представителями компании или предпринимателем или даже выехать к клиенту на место.

Кроме того:

Будьте на связи с сотрудниками банка и готовы ответить на любые вопросы, касающиеся вашей деятельности. Дождитесь окончания проверки, не закрывайте счет.

Не стесняйтесь обращаться за помощью. Если вам сложно самостоятельно разобраться с требованиями банка, обратитесь к юристу или специалисту по финансовому сопровождению.