PRO Wildberries и Модульбанк составили портрет успешного продавца маркетплейса 

Средняя выручка успешных селлеров маркетплейса с начала 2024 года составила почти 3,5 миллиона рублей в месяц. Большинство таких продавцов тратят деньги на рекламу и следят за высоким рейтингом — у них не ниже 4,5 баллов из 5. Закупать товары в Китае они стали на 15% реже, но пропорционально нарастили закупки в странах СНГ. Такие данные в результате совместного исследования получили Центр развития предпринимателей PRO WIldberries и Модульбанк.

Главное из исследования:

Селлеры стали чаще торговать сразу на нескольких маркетплейсах.

Ассортимент проданных товаров у одного селлера насчитывает в среднем 345 артикулов.

90% продавцов маркетплейса дают рекламу и тратят на нее в среднем 4% от доходов.

Сотрудникам магазинов на маркетплейсах платят до 220 тысяч рублей в месяц.

Чтобы выяснить, как изменился бизнес на маркетплейсах с прошлого года, PRO WIldberries и Модульбанк составили портрет успешного продавца в 2024 году.

Чтобы отсеять новичков и неактивных селлеров, в исследовании анализировались продавцы с оборотом от 500 000 рублей в месяц.

Где продает

Основная доля продавцов работает на одной, реже — на двух площадках одновременно.

Однако расчеты показывают пропорциональный рост количества площадок на одного селлера в 2024 году. Постепенно увеличивается процент продавцов торгующих сразу на трех и реже — на четырех площадках.

Это может быть связано с желанием селлеров масштабировать свой бизнес и увеличить количество каналов для продажи товаров, тем самым охватив бо́льшую часть аудитории, а также с политикой самих маркетплейсов, привлекающих на свои площадки более опытных продавцов.

Впрочем, нельзя сказать, что продавцы стали менее избирательны при выборе маркетплейса. Они концентрируют ресурсы и развивают именно те каналы, которые приносят наибольший доход. Об этом говорит снижение (почти в два раза) доли продавцов, которые работают на 5 и более маркетплейсах одновременно.

На какие объемы продаж выходит

В среднем, по данным PRO Wildberries, месячный оборот успешного селлера в этом году составляет 3,462 млн рублей*.

Большинство селлеров выходят на среднемесячный оборот в диапазоне от 1 до 5 миллионов в месяц — таких 45%. У 10% селлеров оборот составляет от 5 до 10 млн рублей, еще у 6% — более 10 млн рублей.

Какой ассортимент предлагает

Ассортимент проданных товаров у сильных селлеров в среднем насчитывает 345 артикулов. Этот показатель позволяет сделать вывод, что, как правило, успешные предприниматели на маркетплейсе работают с большой товарной матрицей.

Как оценивается покупателями

Средний рейтинг процветающего селлера маркетплейса — 4,71 балла (из максимальных 5)** . При этом «пятеркой» могут похвастаться менее 1% продавцов. Больше всего селлеров — 32% — с оценкой 4,8 балла.

Только у 5% продавцов рейтинг менее 4,5 баллов.

«Рейтинг влияет на принятие потребителем решения о покупке товара у конкретного селлера. Некоторые покупатели готовы приобрести товар и чуть дороже, но у продавца с более высоким рейтингом», — отмечает исполнительный директор Wildberries Юлия Кукота.

Откуда привозит товары

Безоговорочным лидером по проценту закупки товаров по направлению является Китай — там приобретают и производят товары более половины всех продавцов, работающих с валютой.

Однако в 2024 году число платежей по этому направлению снизилось более чем на 15% из-за усиления санкционного давления на банки Китая. Опасение получения вторичных санкций вызвало увеличение средней длительности времени проверки платежа принимающей стороной.

В то же время пропорционально выросло количество платежей по направлениям стран, входящих в СНГ, что говорит о перераспределении закупок. Наибольшую динамику в 2024 году показали такие направления, как Кыргызстан (рост в 5 раз), Беларусь (рост в 3 раза) и Армения (рост в 3 раза).



«Перераспределение маршрутов закупки товаров — это непрерывный и закономерный процесс, на который влияют различные факторы: экономические и геополитические, в том числе. Бизнес всегда будет искать более эффективные и выгодные решения на текущий момент», — подчеркивает Член правления Моудульбанка, Светлана Годлина.

Сколько сотрудников нанимает и сколько им платит

В среднем на один личный кабинет селлера приходится 3 сотрудника. Владельцы магазинов начинают привлекать менеджеров с ростом оборотов на площадке.

Так, продавцы с оборотом до 10 млн рублей по статистике нанимают 1–2 сотрудников и платят им 30–35 тысяч рублей.

Селлеры, которые ежемесячно продают на сумму более 10 млн рублей, трудоустраивают в свою компанию до трех сотрудников. В таких магазинах зарплата уже существенно выше — 178,8 тысяч рублей. Впрочем, это только средняя цифра, а вознаграждение специалиста может достигать 220 тысяч рублей в месяц.

Как платит налоги

Подавляющее большинство продавцов платит налоги по упрощенке — такой налоговый режим выбирают более 90% всех селлеров.

Сколько тратит на рекламу своего магазина и товаров

Затраты на рекламу с начала 2024 года были у 90% селлеров, попавших в выборку.

В среднем предприниматели расходуют на рекламное продвижение 147, 3 тысячи рублей в месяц.

Затраты на рекламу в среднем составляют 4% от оборота. Это ниже, чем на рынке рекламы в целом, где показатель варьируется от 5 до 10% от оборота компаний.

В каком регионе «живет»

На первом месте по количеству зарегистрированных поставщиков находится Москва — почти каждый пятый селлер с оборотом более 500 тысяч рублей в месяц «прописан» тут (19% от общей доли).

Второе место — у Московской области, где зарегистрирован почти каждый 10 продавец (9%).

В топ-5 вошли Санкт-Петербург (4%), Краснодарский край (3%) и Свердловская область (также 3%).

О PRO WILDBERRIES

PRO WILDBERRIES — это собственный центр развития и поддержки предпринимателей Wildberries. В нем собраны онлайн- и офлайн-мероприятия, направленные на повышение предпринимательской грамотности в сфере онлайн-торговли.

Центр предлагает программу, в которую входят бесплатные вебинары, лекции и мастер-классы от экспертов и топ-менеджеров Wildberries, тестирование на знание площадки, а также платные курсы от компаний-партнеров.

Программа рассчитана как для потенциальных предпринимателей, так и для тех, кто уже строит бизнес вместе с маркетплейсом.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса.

Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и предлагает продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и закупок за рубежом. По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах.

С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

* На маркетплейсе WIldberries

** В расчетах учитывались продавцы Wildberries

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: LjN8KTVje