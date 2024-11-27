Как пройти валютный контроль и получить оплату от иностранных клиентов

Как получить оплату от иностранного покупателя
Российские компании и предприниматели, которые занимаются внешнеторговой деятельностью, в последние годы часто сталкиваются со сложностями в расчетах с иностранными партнерами из-за санкций и ищут альтернативные способы принимать и переводить деньги. Но такие способы имеют недостатки. Поэтому для российских экспортеров самым надежным способом получить оплату от иностранного партнера остается банковский перевод в рублях или альтернативной валюте.
Модульбанк по-прежнему проводит валютные переводы. Работаем с локальными валютами некоторых стран Азии и СНГ.
С апреля 2024 года Центробанк разрешил принимать оплату от иностранного покупателя наличными. Ограничение в 100 тыс. рублей на сделки между юрлицами на внешнюю торговлю не распространяется (п. 5 Правил, утв. постановлением Правительства от 26.12.2022 № 2433).
Далее эти деньги можно использовать для оплаты нерезидентам товаров, работ или услуг, а можно просто положить на валютный счет в любом банке, вне зависимости от того, где стоит на учете контракт, по которому зарубежный покупатель расплатился наличкой (Указание ЦБ от 09.01.2024 № 6663-У с 01.04.2024).
Прохождение валютного контроля требуется как по безналичным поступлениям от нерезидентов, так отчитаться по получению денег от нерезидента потребуется и в случае наличного расчета.
Как проходит валютный контроль
Когда российскому поставщику приходит оплата в иностранной валюте от иностранного контрагента, она не сразу поступает на текущий расчетный счет. Сначала деньги находятся на транзитном счете, а банк запускает процедуру валютного контроля, потому что ему нужно убедиться в легальности сделки. Для этого экспортер предоставляет в банк документы и сведения. В случае с поступлениями рублей от нерезидента, деньги сразу поступают на расчетный счет. Но это не отменяет обязанность резидентов по прохождению валютного контроля и предоставлению документов по сделке в банк.
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Какие документы нужно предоставить в банк по экспортным контрактам
Какие документы нужны, а также как проходить валютный контроль по экспортным контрактам, зависит от суммы контракта:
1. Сумма контракта менее 1 млн рублей. Документы направлять в банк не обязательно, но необходимо сообщить код вида валютной операции не позднее 15 рабочих дней с момента зачисления выручки на транзитный валютный счет. Чаще всего на этот случай в банках предусмотрены специальные формы.
2. Сумма контракта до 10 млн рублей. Предоставьте в банк документы по сделке. Это могут быть контракт, спецификации, счета, товарные, акты о выполнении работ или оказании услуг (ч. 4, 5 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ).
Если покупатель — страна ЕАЭС, то в состав пакета подтверждающих документов не обязательно включать товарные накладные, так как банк получит эти сведения по ЭДО от ФТС.
3. Сумма контракта более 10 млн рублей. Такие контракты попадают под требование постановки на учет с присвоением ему уникального номера. Регистрация контракта не освобождает клиента банка от предоставления подтверждающих документов из предыдущего пункта. Для зачисления валютной выручки их все равно придется подготовить.
Важно:
Если в контракте цена не зафиксирована, то ориентироваться нужно на сумму исполненных обязательств. Регистрировать контракт пока сумма поставок не достигнет 10 млн рублей не обязательно.
Если валюта контракта — не рубли, то, чтобы определить, в каком порядке проходить валютный контроль, сумму в иностранной валюте нужно перевести в рубли по курсу ЦБ на дату заключения договора.
Если выручка поступила наличными, экспортеру нужно предоставить в обслуживающий банк документы, которые могут подтвердить наличный расчет. После получения от нерезидента наличных, нужно сделать одно из действий:
Зачислить на счет в банке, в котором контракт стоит на учете, и предоставить подтверждающие документы.
Зачислить на счет в другом банке, и не позднее 15 рабочих дней с момента внесения средств предоставить в банк УК выписку по счету и подтверждающие документы.
Не зачислять на счет и в течение 45 рабочих дней после получения от нерезидента средств предоставить подтверждающие документы.
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