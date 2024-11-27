Как пройти валютный контроль и получить оплату от иностранных клиентов

Российские компании и предприниматели, которые занимаются внешнеторговой деятельностью, в последние годы часто сталкиваются со сложностями в расчетах с иностранными партнерами из-за санкций и ищут альтернативные способы принимать и переводить деньги. Но такие способы имеют недостатки. Поэтому для российских экспортеров самым надежным способом получить оплату от иностранного партнера остается банковский перевод в рублях или альтернативной валюте.

Модульбанк по-прежнему проводит валютные переводы. Работаем с локальными валютами некоторых стран Азии и СНГ.

С апреля 2024 года Центробанк разрешил принимать оплату от иностранного покупателя наличными. Ограничение в 100 тыс. рублей на сделки между юрлицами на внешнюю торговлю не распространяется (п. 5 Правил, утв. постановлением Правительства от 26.12.2022 № 2433).

Далее эти деньги можно использовать для оплаты нерезидентам товаров, работ или услуг, а можно просто положить на валютный счет в любом банке, вне зависимости от того, где стоит на учете контракт, по которому зарубежный покупатель расплатился наличкой (Указание ЦБ от 09.01.2024 № 6663-У с 01.04.2024).