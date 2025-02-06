Международные расчеты сегодня: как сейчас проходят платежи, в какие страны и в какой валюте

До введения санкций индивидуальные предприниматели и юрлица обычно использовали доллары и евро для расчетов с иностранными контрагентами через российские банки.

Теперь многие перешли на использование национальных валют. Это связано с тем, что в банках, находящихся под санкциями, ограничены операции в долларах и евро, однако доступно использование других валют, включая белорусский рубль, казахстанский тенге, азербайджанский манат, вьетнамский донг, китайский юань, арабский дирхам и индийскую рупию.

Практика расчетов в валютах дружественных государств не только удобна, но и экономически выгодна. Многие банки сейчас взимают комиссию за хранение долларов и евро, в то время как хранение средств в национальной валюте или бесплатное, или с меньшими комиссиями.

Правила приема платежей контрагентами часто меняются. Например, проводить оплаты партнерам из Китая на практике становится сложнее. При переводе нужно уточнять у получателя и его банка, примут ли они платеж. Если есть сомнения или они не уверены, лучше не рисковать.

Сейчас предприниматели все чаще отправляют за границу рубли. Ранее рублевые расчеты в международной торговле использовались в основном для выплат иностранным работникам. Например, когда в организации трудится сотрудник с паспортом Белоруссии, и ему выплачивается заработная плата в рублях. Теперь многие компании перешли к оплате зарубежных поставок рублями.

Так, в октябре 2024 года доля транзакций в российских рублях при оплате за импорт товаров и услуг в Россию составила 49,5%. При этом расчеты в рублях за импорт из азиатских стран достигли 47,1%, из стран Америки — 32,1%, а из Европы — 56,7%.

Рубли можно использовать для расчетов со странами, которые готовы их принимать. Например, с Турцией, Китаем, государствами СНГ, в том числе Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдовой, Таджикистаном, Узбекистаном. Чтобы отправлять рубли за границу, нужно, чтобы контрагент имел рублевый счет в своем банке за пределами России.

В Модульбанке нет ограничений на рублевые переводы. Главное — выяснить у контрагента, поддерживает ли его банк такие операции.

Партнеры и контрагенты из других стран могут также отправлять рубли российским предпринимателям. Чтобы совершить такой перевод, контрагенту нужно:

Открыть рублевый счет в своем зарубежном банке.

Обменять свою национальную валюту на рубли и зачислить их на рублевый счет.

Перевести рубли российскому предпринимателю, используя предоставленные реквизиты.

После выполнения этих шагов ИП или юрлицо в России получит средства на свой счет и сможет сразу ими воспользоваться.

Также несколько российских банков поддерживают работу с системой SWIFT. При этом список таких кредитных организаций постоянно сужается. Например, на прошлой неделе появилась новость, что еще около 15 российских банков могут отключить от международной системы SWIFT в рамках 16 пакета санкций ЕС.

Система SWIFT позволяет получать и отправлять денежные средства, в том числе доллары и евро, за границу. Но у этого способа свои ограничения. Банки предъявляют строгие требования: для международного перевода обычно требуется значительная сумма. Перед оплатой стоит уточнять у банка, пройдет ли транзакция. Также не всем новым клиентам предоставляют доступ к системе SWIFT, это нужно проверить при открытии счета.