Международные расчеты сегодня: как сейчас проходят платежи, в какие страны и в какой валюте

В последние годы российским предпринимателям стало сложнее отправлять и получать платежи из других стран. Многие популярные зарубежные сервисы либо покинули рынок России либо существенно сократили свои возможности. Система SWIFT больше не доступна в большинстве крупных российских банков. Тем не менее взаимодействие с иностранными клиентами по-прежнему важно для бизнеса в России.
Как российские компании рассчитываются с иностранными контрагентами
Через российские банки
До введения санкций индивидуальные предприниматели и юрлица обычно использовали доллары и евро для расчетов с иностранными контрагентами через российские банки.
Теперь многие перешли на использование национальных валют. Это связано с тем, что в банках, находящихся под санкциями, ограничены операции в долларах и евро, однако доступно использование других валют, включая белорусский рубль, казахстанский тенге, азербайджанский манат, вьетнамский донг, китайский юань, арабский дирхам и индийскую рупию.
Практика расчетов в валютах дружественных государств не только удобна, но и экономически выгодна. Многие банки сейчас взимают комиссию за хранение долларов и евро, в то время как хранение средств в национальной валюте или бесплатное, или с меньшими комиссиями.
Правила приема платежей контрагентами часто меняются. Например, проводить оплаты партнерам из Китая на практике становится сложнее. При переводе нужно уточнять у получателя и его банка, примут ли они платеж. Если есть сомнения или они не уверены, лучше не рисковать.
Сейчас предприниматели все чаще отправляют за границу рубли. Ранее рублевые расчеты в международной торговле использовались в основном для выплат иностранным работникам. Например, когда в организации трудится сотрудник с паспортом Белоруссии, и ему выплачивается заработная плата в рублях. Теперь многие компании перешли к оплате зарубежных поставок рублями.
Так, в октябре 2024 года доля транзакций в российских рублях при оплате за импорт товаров и услуг в Россию составила 49,5%. При этом расчеты в рублях за импорт из азиатских стран достигли 47,1%, из стран Америки — 32,1%, а из Европы — 56,7%.
Рубли можно использовать для расчетов со странами, которые готовы их принимать. Например, с Турцией, Китаем, государствами СНГ, в том числе Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Молдовой, Таджикистаном, Узбекистаном. Чтобы отправлять рубли за границу, нужно, чтобы контрагент имел рублевый счет в своем банке за пределами России.
В Модульбанке нет ограничений на рублевые переводы. Главное — выяснить у контрагента, поддерживает ли его банк такие операции.
Партнеры и контрагенты из других стран могут также отправлять рубли российским предпринимателям. Чтобы совершить такой перевод, контрагенту нужно:
Открыть рублевый счет в своем зарубежном банке.
Обменять свою национальную валюту на рубли и зачислить их на рублевый счет.
Перевести рубли российскому предпринимателю, используя предоставленные реквизиты.
После выполнения этих шагов ИП или юрлицо в России получит средства на свой счет и сможет сразу ими воспользоваться.
Также несколько российских банков поддерживают работу с системой SWIFT. При этом список таких кредитных организаций постоянно сужается. Например, на прошлой неделе появилась новость, что еще около 15 российских банков могут отключить от международной системы SWIFT в рамках 16 пакета санкций ЕС.
Система SWIFT позволяет получать и отправлять денежные средства, в том числе доллары и евро, за границу. Но у этого способа свои ограничения. Банки предъявляют строгие требования: для международного перевода обычно требуется значительная сумма. Перед оплатой стоит уточнять у банка, пройдет ли транзакция. Также не всем новым клиентам предоставляют доступ к системе SWIFT, это нужно проверить при открытии счета.
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Через посредников
Из-за ограничений на международные платежи появились посредники, помогающие бизнесу с переводами денег. Схема их работы примерно такова:
Компания заключает договор с агентом. Вся процедура импорта товаров проходит в соответствии с условиями договора. Юрлицо — платежный агент — получает деньги за товары от российской организации.
Агент использует свои каналы для перечисления денег иностранным контрагентам. В самом переводе не видно, что деньги поступают от фирмы из России.
Компания платит агенту комиссию за услуги. Ее величина зависит от суммы перевода.
Этот способ оплаты несет в себе риски. В интернете есть много компаний, предлагающих посреднические услуги в переводах, и не все из них надежны. Чтобы снизить риски, важно проверить агента на юридическую чистоту и заключить договор, который будет защищать права компании в случае разногласий. Изучите отзывы о посреднике на разных площадках, чтобы не потерять время и деньги.
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Через открытие расчетного счета в иностранном банке
Еще один вариант принимать платежи от зарубежных партнеров и оплачивать счета поставщиков — открыть счет в иностранном банке. Это требует финансовых и временных затрат. Зарегистрированная за границей компания не должна быть фиктивным юрлицом, которое используется для вывода средств. Зарубежные банки проверяют реальность деятельности: есть ли офис, активы, сотрудники, уплачиваются ли вовремя налоги.
Учредитель компании не должен находиться в санкционном списке. К тому же нередко иностранные банки не открывают счета недавно созданным компаниям с владельцами-нерезидентами, так как у этих фирм нет финансовой истории — это высокие риски для кредитной организации.
Как правило, открытие счета в иностранном банке требует личного визита в другую страну. В ряде банков потребуют участия в бизнесе местного партнера. И даже при выполнении этих условий возможны отказы из-за сложностей с документацией, процессом идентификации личности или из-за санкций и ограничений, связанных с гражданством России.
Наличными
Согласно закону от 10.12.2003 № 173-ФЗ, валютные операции, к которым относятся взаиморасчеты с иностранными субъектами, должны проводиться через счета в уполномоченных банках или, в некоторых случаях, через счета за границей. При этом статья 14 этого закона разрешает некоторые операции с наличными деньгами с нерезидентами. Если валютные операции соответствуют условиям ст. 14, можно использовать при расчетах наличные.
Также по указу президента от 08.08.2022 № 529, резиденты могут использовать наличную валюту для расчетов по внешнеторговым договорам при условии, что эти наличные были получены от нерезидентов ранее. Например, за экспорт или как возврат аванса по импорту. ПП от 26.12.2022 № 2433 регулирует порядок таких расчетов.
Нужно ли проходить валютный контроль при расчетах с иностранным контрагентом
Все валютные операции подлежат валютному контролю, который отличается в зависимости от импорта или экспорта, но включает и общие процессы.
Когда сумма контракта меньше 1 миллиона рублей, документы в банк подавать не требуется. Нужно лишь сообщить код вида операции и подтвердить, что стоимость контракта не превышает этого порога. Эта информация подается одновременно с распоряжением о списании валюты или платежным документом.
Если сумма контракта превышает 1 миллион рублей, нужно отправить в банк код операции и документы. Например, если валюта зачисляется на транзитный счет, документами, которые подтверждают законность сделки, будут инвойс и контракт, а также акты, товарные накладные.
Нужно поставить контракт на учет, если сумма обязательств превышает определенные пороги — 3 миллиона рублей по импортному и 10 миллионов по экспортному контракту. В этом случае потребуется предоставить справку о подтверждающих документах, которую ИП или руководитель юрлица может заполнить самостоятельно. Укажите данные по сделке, сроки, суммы, коды валют, номер паспорта сделки и информацию о банке и резиденте.
После проверки законности сделки деньги будут зачислены с транзитного счета на ваш валютный счет, и вы сможете распоряжаться ими на свое усмотрение.
Валютному контролю подлежат все платежи, связанные с валютой и международными сделками — то есть он распространяется и на некоторые рублевые операции, такие как:
переводы в рублях между резидентами и нерезидентами РФ;
рублевые транзакции между нерезидентами на территории РФ;
перевод рублей за границу.
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Сроки валютного контроля
ИП и юрлица обязаны пройти валютный контроль в течение 15 дней после зачисления валюты на транзитный счет или получения рублей от нерезидентов на расчетный счет: в этот период нужно подать документы. Обычно банк выполняет валютный контроль за 1 рабочий день, но лучше отправить документацию как можно раньше. Несоблюдение сроков валютного контроля может повлечь за собой штраф до 50 000 рублей при первичном нарушении, до 150 000 рублей — при повторном (ч. 6 ст. 15.25 КоАП).
Важно быстро подать документы, так как банк может запросить дополнительную документацию или потребовать исправить недочеты. Также из-за нарушений закона платеж могут отклонить. Например, резиденты РФ не могут осуществлять валютные платежи другим резидентам за границей.
Если вы получили наличные от зарубежного партнера или передали их иностранцу, отчитайтесь перед банком за 45 рабочих дней с момента получения или передачи средств. Исключение — когда контракт учтен в одном банке, а наличные деньги вносятся в иной банк. В таких ситуациях сведения нужно передать в кредитную организацию, где зарегистрировали контракт, за 15 рабочих дней. При этом укажите номер контракта, код вида операции, приложите выписку или иное подтверждение перевода денег.
Если вы не уверены в соблюдении нюансов законодательства, связанного с приемом и отправкой платежей зарубежному контрагенту, эксперты Модульбанка проверят договор с иностранной компанией, за сутки подготовят необходимые справки и распоряжения, чтобы вы прошли валютный контроль быстро и без сложностей. Также специалисты проконсультируют по вопросам документов, которые могут потребоваться в будущем.
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