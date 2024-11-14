Как подстраховаться от запросов по 115-ФЗ при работе с физлицами

В чем риск работы с физлицами с точки зрения 115-ФЗ
Основной риск по 115-ФЗ — это приостановка работы систем ДБО, так называемая блокировка, и получение от банка запроса пояснить ситуацию, обстоятельства, подтвердить реальность бизнеса и легальность сделок.
Перевод денег физическому лицу часто прерывает цепочку, по которой государство может отследить цели, на которые эти деньги израсходованы. Поэтому к расчетам с физлицами банки относятся еще более внимательно, как и к расчетам с юрлицами и ИП, чтобы не допускать финансирования терроризма, экстремизма, и легализации доходов, полученных преступным путем.
Например, банк может заподозрить:
Нарушение трудового и налогового законодательства, если перечисление доходов физлицам не будет сопровождаться уплатой налогов и страховых взносов.
Участие в легализации доходов, полученных преступным путем, если сразу после поступления крупных сумм деньги будут перечислены физлицу.
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Как подстраховаться от запросов по 115-ФЗ при переводе денег физлицам
Перевод расчетов с физлицами в безналичную форму — первый шаг к минимизации риска запросов и блокировок. Поэтому избегайте наличных расчетов с физлицами, так как снятие крупных сумм привлекает внимание обслуживающего банка и может спровоцировать запрос. К тому же банковские комиссии за снятие наличных, как правило, больше стоимости безналичных операций.
Другие рекомендации, как подстраховаться при расчетах с физлицами, зависят от статуса физлица по отношению к плательщику:
1. Физическое лицо — работник
Официальное оформление в штат, подключение к зарплатному проекту и выплаты минимум дважды в месяц (ст. 136 ТК) — простые и надежные способы обеспечить прозрачность расчетов с персоналом, исполнение требований трудового законодательства и предостеречься от запросов банка. Плюс зарплатный проект — это удобно:
Работодатель может отправить зарплату большому числу работников одним платежным поручением.
Меньше ошибок за счет того, что минимизируется количество платежных поручений.
Работодатель может контролировать зачисление зарплаты и оперативно исправлять ошибки.
Помните, что работодатель — это налоговый агент и страхователь своих работников. Поэтому все наниматели обязаны перечислять НДФЛ, удержанный из зарплаты персонала, и начисленные на зарплату страховые взносы. Отсутствие этих платежей уменьшает налоговую нагрузку на бизнес.
Если сумма платежей в бюджет меньше 0,9% от всех расходов — банк усомнится в честности бизнеса (рекомендации Центробанка, утвержденные Банком России 21.07.2017 № 18-М). Если перечисляете в бюджет удержанный НДФЛ и начисленные страховые взносы через другой банк, подгрузите выписки из этого банка, которые отражают сведения о зарплате и налогах.
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2. Физическое лицо — исполнитель по договору гражданско-правового характера
Платежное поручение в адрес исполнителя по договору ГПХ заполняйте так же как и любому поставщику с указанием в назначении платежа максимума информации: номер, дату, предмет договора. При этом приобретаемые товары, работы и услуги должны быть характерны для деятельности компании или предпринимателя. Оплата за нетипичные для бизнеса покупки — сигнал банку, что операции клиента нужно проверять тщательнее.
Учитывайте, что физлица по договору ГПХ — исполнители, а не работники. Поэтому в платежке не должно быть упоминаний о зарплате и ссылок на период. Так заказчик услуг фрилансера подстрахует себя еще и от риска переквалификации гражданско-правовых отношений с исполнителем в трудовые.
Если договор ГПХ заключен с физлицом без статуса ИП или самозанятого, то компания-заказчик обязана удерживать НДФЛ из его гонорара, начислять страховые взносы и перечислять это все в бюджет. Следите за этим и не избегайте обязанностей налогового агента и страхователя.
3. Если физическое лицо
Не перечисляйте деньги физлицам, если с ними нет заключенного трудового или гражданско-правового договора.
Если необходимо выдать сотруднику деньги под отчет на небольшие хознужды, можно перечислить средства на его зарплатную карту. Но безопаснее — воспользоваться бизнес-картой, так расходы оплачиваются сразу со счета организации. В качестве подтверждающих документов подотчетник должен предоставить чек, товарную накладную и счет-фактуру.
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Что делать бизнесу, если пришел запрос по 115-ФЗ
Честному бизнесу бояться нечего. Банки не блокируют клиентов по своей прихоти или для галочки. Запрос — это способ разобраться в ситуации, проверить легальность сделки и бизнеса. Поэтому задача клиента, который получил запрос — с максимальной честностью, открытостью и полнотой ответить на запрос вне зависимости от того, какая операция вызвала сомнение: платеж физическому лицу или юридическому. Как правильно отвечать на запросы по 115-ФЗ читайте здесь.
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Обратить внимание на определенные операции — уменьшить объем или исключить полностью.
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