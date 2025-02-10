В России появился первый лайфстайл банк без тарифов и комиссий

Банк для предпринимателей «Хайс» стал первым в России лайфстайл банком без тарифов.

Банк «Хайс» стартовал в феврале 2021 года как первый банк для индивидуальных предпринимателей в диджитал-сфере, который объединил функции счета ИП и карты физлица в одном приложении. Спустя четыре года банк полностью обновил стратегию, команду и перезапускает линейку услуг.

Теперь «Хайс» — первый в России банк нового поколения: без тарифов, комиссий, условий и звездочек, и с family office для каждого клиента, вместо обычной банковской поддержки.

При этом банк выдвигает ряд требований к предпринимателям, которые хотят стать частью клуба. Стать клиентом «Хайса» может только предприниматель, который работает на рынке больше года, честно и порядочно ведет бизнес, и находится в зеленой группе риска с точки зрения «банковского светофора» Центробанка.

Уже с февраля 2025 года пользоваться сервисами «Хайс» для ИП и личной Хайс-картой можно бесплатно. Больше никаких комиссий и лишних трат. Переводы по реквизитам, снятие наличных в любом банкомате, пополнение карт и счетов, ВЭД, бухгалтерия, переводы за границу — все привычные для предпринимателей банковские услуги предоставляются бесплатно.

«Хайс» анонсирует в ближайшие месяцы три большие группы совершенно новых продуктов:

В первую группу входят новые бесплатные финансовые и транзакционные инструменты

Вторую группу составляют услуги family office. Команда переосмыслила формат банковской поддержки, и теперь у каждого клиента в «Хайс» будет свой персональный family office, который закрывает не только банковские вопросы (включая экспертные темы по комплаенс), но и выполняет любые другие персональные поручения — как доставить кофе на рабочее место лучшему сотруднику, заказать билеты на самолет, помочь с выбором платья, и т.д.

В третью группу входят лайфстайл сервисы, которые будут анонсированы позже.

Новым СЕО «Хайс» стал Павел Семенов, который для этого оставил должность председателя правления Модульбанка. Семенов пришел в Модульбанк в 2015 году как специалист поддержки клиентов и в 2023 году в возрасте 32 лет возглавил банк, став самым молодым председателем правления в российской банковской индустрии. В 2019 году он основал компанию «Черная бухгалтерия» — бухгалтерский онлайн-сервис для малого бизнеса.

«Десять лет назад мы запустили Модульбанк и фундаментально изменили подходы жирных котов к обслуживанию предпринимателей. Сегодня мы перезапускаем “Хайс”, и поднимаем банковский сервис для бизнеса на качественно новый уровень», — поясняет Павел Семенов, СЕО банка «Хайс».

О банке «Хайс»

Банк «Хайс» — первый лайфстайл банк для предпринимателей. В 2021 году «Хайс» впервые на российском рынке объединил функции счета ИП и карты физлица в одном приложении. В 2025 году — стал первым банком без тарифов, комиссий, условий и звездочек, но с рядом требований к предпринимателям, которые хотят стать частью клуба.

Ключевой фокус «Хайс» — на развитии нового поколения финансовых продуктов и беспрецедентного на банковском рынке уровня персонального сервиса.

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