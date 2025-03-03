Екатерина Мартыненко стала генеральным директором Модульбухгалтерии

Операционный директор Модульбухгалтерии Екатерина Мартыненко назначена на должность генерального директора компании. Она стоит у истоков первой банковской аутсорс-бухгалтерии для бизнеса в составе Модульбанка.

Карьера Екатерины в компании началась с руководства направлением «Бесплатный бухгалтер» — автоматизированного учета для ИП на УСН 6% в b2b-сегменте. Это направление стало важным этапом в развитии Модульбанка как финтех-холдинга.

Далее она возглавила направление «Бухгалтер для ИП», которое предлагает платные бухгалтерские услуги предпринимателям с дополнительными нагрузками, такими как наличие сотрудников, использование онлайн-кассы, эквайринга и работы с маркетплейсами.

На позиции операционного директора Модульбухгалтерии Екатерина организовала работу быстро растущих бухгалтерских продуктов банка. Под ее руководством были запущены такие важные сервисы, как подача налоговой отчетности через МЧД, кадровый электронный документооборот, премиум-модуль с личным менеджером и внутренний виджет Единого налогового счета.

«Знаю, как важно для бизнеса иметь надежного бухгалтерского партнера. Мы создали систему аутсорсинга, где каждый процесс проработан до мелочей — от первички до отчетности. Наши специалисты понимают специфику разных отраслей и умеют находить оптимальные решения. Мы продолжим развивать технологии и сервис, чтобы наши клиенты получали максимум удобства и экономии времени. Ценю доверие команды и клиентов, вместе мы сделаем бухгалтерию проще», — говорит Екатерина Мартыненко, генеральный директор Модульбухгалтерии.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore. С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

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