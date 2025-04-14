Банк Хайс запускает family-офис для каждого клиента

Банк для предпринимателей Хайс запустил полноценный family-офис. Теперь у каждого клиента Хайс есть команда личных ассистентов, которые разберутся с рутиной.

«Поддержка Хайса всегда была на высоте — быстро, дружелюбно, компетентно и никаких роботов. Теперь мы сделали то, что в других банках доступно только премиальным клиентам — полноценный family-офис для каждого клиента Хайса, где ассистент не только проконсультирует вас по финансовым вопросам, но и выполнит любые личные поручения», — говорит Павел Семенов, СЕО банка Хайс.

Ассистенты Хайса ответят на любые вопросы, связанные с банковским обслуживанием. Это профессионалы, прошедшие обучение в двух ключевых зонах ответственности банка: финансовые операции и комплаенс. Ассистенты подскажут, как прозрачно вести дела, дадут персональные рекомендации, объяснят, какие операции могут вызвать вопросы регулятора, защитят предпринимателя от сомнительных контрагентов и финансовых рисков.

Кроме того, личные ассистенты возьмут на себя любые другие вопросы, чтобы помочь предпринимателю сэкономить время: подберут студию для фотосессии, найдут юриста, запишут к нотариусу, проверят, какие отели действительно подойдут для отдыха с маленькими детьми, закажут доставку цветов маме в другом городе, и не только.

Family-офис работает по графику, но даже если персональный личный ассистент не на смене, его всегда заменит дежурный, который продолжит диалог и выполнит поручение. Чтобы отдельно поблагодарить ассистента, можно воспользоваться сервисом Хайс.Лайк и оставить чаевые. Ассистент получит всю сумму без комиссии.

О банке Хайс

Банк Хайс — первый лайфстайл-банк для предпринимателей. В 2021 году Хайс впервые на российском рынке объединил функции счета ИП и карты физлица в одном приложении. В 2025 году — стал первым банком без тарифов, комиссий, условий и звездочек, но с рядом требований к предпринимателям, которые хотят стать частью клуба.

Ключевой фокус Хайс — на развитии беспрецедентного на банковском рынке уровня персонального сервиса.

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