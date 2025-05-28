Модульбанк защитит предпринимателей от новой волны мошенничества

О новой схеме сообщает МВД. Теперь злоумышленники анализируют открытые данные на сайтах судов, получая доступ к персональной информации. Затем они связываются с жертвами под видом представителей судебных или государственных органов, пытаясь выманить коды подтверждения из СМС.

Модульбанк настойчиво рекомендует не сообщать по телефону коды из СМС, даже если звонящий представляется официальным лицом, проверять любые запросы через официальные каналы связи, и в случае сомнений обращаться напрямую в соответствующие инстанции.

Сервис Модульюрист от Модульбанка поможет безопасно работать с судебной информацией. Сотрудники сервиса предоставляют проверенные данные из официальных источников, юридическую экспертизу документов, консультации по защите от мошеннических схем, а также полное сопровождение судебных разбирательств, включая переговоры с госорганами.

Если предприниматель уже столкнулся с подозрительными запросами, юристы Модульбанка помогут разобраться в ситуации.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore. С 2021 года Модульбанк входит в топ–3 самых рентабельных российских банков.

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