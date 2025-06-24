Банк Хайс стал доступен в веб-версии

Банк для предпринимателей Хайс запустил веб-версию личного кабинета, расширив возможности предпринимателей, теперь клиенты банка могут пользоваться сервисами и услугами персонального фэмили-офиса Хайса с любого устройства — мобильного телефона, планшета или компьютера.

В феврале 2025 года банк для предпринимателей «Хайс» стал первым в России клубным лайфстайл банком без тарифов и комиссий. Все виды переводов: по реквизитам и номеру телефона, снятие наличных в банкомате, пополнение карт и счетов, ВЭД, бухгалтерия, переводы за границу — все привычные для предпринимателей банковские услуги, предоставляются бесплатно.

Основной фокус «Хайса» — на развитие беспрецедентного на банковском рынке уровня персонального сервиса. Для этого «Хайс» запустил полноценный бесплатный family-офис для клиентов.

Теперь у каждого клиента есть команда личных ассистентов, которые ответят на любые вопросы, связанные с банковским обслуживанием, подскажут, как прозрачно вести дела, какие операции могут вызвать вопросы регулятора, защитят предпринимателя от сомнительных контрагентов и финансовых рисков.

Кроме того, личные ассистенты возьмут на себя и другие вопросы, чтобы помочь предпринимателю сэкономить время: подберут студию для фотосессии, найдут юриста, запишут к нотариусу, проверят, какие отели подойдут для отдыха с маленькими детьми, закажут доставку цветов маме в другом городе и не только. Это тоже абсолютно бесплатно для клиентов банка, но предприниматель всегда сможет отблагодарить своего менеджера донатом.

Стать клиентом «Хайса» может только предприниматель, который работает на рынке не меньше года и честно ведет бизнес.

О банке «Хайс»

Банк «Хайс» — первый клубный лайфстайл банк для предпринимателей. В 2021 году «Хайс» впервые на российском рынке объединил функции счета ИП и карты физлица в одном приложении. В 2025 году — стал первым банком без тарифов и комиссий. Ключевой фокус «Хайс» — на развитии беспрецедентного на банковском рынке уровня персонального сервиса.

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