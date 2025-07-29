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Модульбанк
Онлайн-кассы

Модульбанк запустил возможностью удаленного контроля за онлайн-кассой — даже в отпуске

Контролируйте продажи, персонал, финансовые ресурсы через личный кабинет пользователя! Модульбанк разработал удаленный доступ за Модулькассой.

Модульбанк запустил возможность удаленного контроля за Модулькассой. Теперь клиенты Модульбанка могут получать всю необходимую информацию о продажах и работе персонала прямо с телефона через удобный личный кабинет.

Это дает возможность держать руку на пульсе бизнеса даже в отпуске, контролировать процессы и работу сотрудников, объем продаж и финансовую эффективность. Для удобства можно работать с аналитикой, в том числе через телеграм-бот.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задачь предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore.

С 2021 года Модульбанк входит в топ–3 самых рентабельных российских банков.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: 2W5zFGUHu1a

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Модульбанк

Модульбанк

Первый банк для предпринимателей

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