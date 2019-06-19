Правильная автоматизация интернет-торговли с пошаговой инструкцией и примерами

Автоматизация интернет-торговли это не только выбора платформы для интернет-магазина, для эффективной работы необходимо автоматизировать все возможные этапы бизнес-взаимодействия с контрагентами: клиентами, производителями товаров, поставщиками услуг. Это позволит максимально избавиться от ручных операций, которые повышают риск возникновения ошибок и замедляют процессы.

Об этом мало кто задумывается при открытии интернет-магазина, сначала разрабатывают концепцию, ищут поставщиков, планируют лидген-кампании и выбирают CMS платформу.

По началу можно управляться с заказами в ручном режиме. Будет у вас получаться или нет, вы приедете к необходимости оптимизации при:

Увеличении количества ошибок во учете товаров или обработке заказов

Возникновении несоответствия складских остатков из-за ручного сведения данных в Эксель

Росте числа заказов, с которым менеджеры не смогут справиться

Увеличением входящего трафика, что затруднит отслеживание спроса на определенные товарные позиции

С чего начать автоматизацию интернет-магазина? Предлагаем следовать пошаговой инструкции по автоматизации интернет-магазина, чтобы не быть голословными мы приведем примеры:

1. Проведите технический аудит маркетплейса.

Если клиенты сообщают или вы сами замечаете, что сайт начал тормозить, вероятно потребуется увеличение мощностей на хостинге или исправление ошибок в коде сайта.

2. Анализируйте вашу бизнес-модель

Если вы сталкиваетесь с регулярными сбоями в поставках от поставщика или низкой скоростью документооборота, возможно стоит пересмотреть партнерские условия или найти новых поставщиков, с которыми у вас не будет возникать просрочек и кассовых разрывов.

3 . Детализируйте описание бизнес-процессов

По возможности раздробите этапы на максимальное количество и установите обязательные события и временные рамки для ответственных сотрудников

4. Назначьте ответственные роли

Определите ответственных за каждый этап: планирование, контроль исполнения и фактические результаты. Это может быть 1 ваш сотрудник, но выполняющий 2 роли. Будет правильно строить мотивацию по каждой роли.

5. Найдите узкие места на стыке этапов

Их не может не быть, начинайте оптимизацию с самых проблемных мест. Вносите изменения, тестируйте, снимайте показания и снова вносите изменения.

6. Решите критические проблемы локально

Автоматизирует узкие места соответствующими решениями, это даст быстрый онлайн-сервисами, но каждый раз, выбирая решение, думайте о готовых методах обмена данными между системами.

7. Минимизируйте риски

Если нет возможности автоматизировать: отсутствует готовое решение, а разработка и интеграция выходят за допустимые рамки бюджета решения, отдайте процесс на аутсорсинг, вам не нужны: бухгалтер, охранник, штат операторов и курьеров, дешевле будет заключить договор на фиксированные условия с показателями эффективности и обязательствами поставщика, чем нанимать персонал, которым нужно управлять, которым нужны рабочие места, за них нужно платить взносы и они болеют и ходят отпуск.

Продумайте и всегда держите в голове оптимальную схему автоматизированного процесса с минимальным участием человека. Если сквозной автоматизации процессов невозможно реализовать в текущих условиях, нарисуйте схему комплексной автоматизации с описанными правилами обмена данными и между интегрируемыми решениями. Пусть даже не всего процесса, но большей его части

Схема и порядок автоматизации Ecom

Далее блок "автоматизация процессов в интернет торговле"

Ecom платформа

N0 - то, без чего изначально не обойтись при торговле онлайн

Вокруг этой платформы будет долго существовать ваш бизнес. Приведу пример, где в центре вашего e-commerce находится CMS платформа для интернет-магазина. Допустим, одно из популярных решений востребованных у малого и среднего бизнеса по стоимостному критерию, при этом обладающее обширной функциональностью и готовыми интеграциями: InSales.

Онлайн-касса

Если вы начинаете торговать первым делом решите вопрос с 54-ФЗ, который вступил в силу с 1.07.2017. 54-ФЗ определяет взаимодействие с налоговой: фискальные чеки должны передаваться в ФНС и покупателю в режиме онлайн. Пример правильной автоматизации: CloudKassir интегрирован с Insales.

Автоматизация товарного учета

Товарный учет — это первое, с чего следует начать автоматизацию. Получайте точную информацию о наличии товаров на складе и и актуализируйте остатки. Интеграция Insales с товароучетной системы Моё дело интернет-бухгалтерией Моё дело закроет вопрос Автоматизации бухучета вы сможете в автоматическом режиме формировать налоговую отчетность, платить налоги, зарплату и взносы.

Автоматизация документооборота

Наличие шаблонов документов с автозаполнением печатных форм избавит вас от лишних трат рабочего времени ваших сотрудников на рутинной ежедневной волокиты с цифрами и обеспечит 100% гарантию исключения ошибок в документах. Такая реализация есть в описанных выше примерах.

Автовыгрузка прайс-листа и товаров

Если при поступлении новых товаров или целых партий продукции небольшие интернет-магазины еще могут себе позволить вручную заносить данные по каждой единице, то как заполнить интернет-магазин при тысячных поступлениях? Встроенный шаблон позволяет загружаться в корень сайта прайс+листы и обновлять товарные позиции,.

Блок "Лидогенерация"

N1 - то, что нужно в первую запустить очередь после создания интернет-магазина

Из выбранных вами рекламных сетей Яндекс, Гугл, CPA, SMM, рефералов и др. каналов на вашу площадку онлайн торговли льется трафик, который конвертируется в заявки/заказы. Блок "Лидогенерация" может быть отдан на аутсорсинг. Но на вашей стороне должна быть роль управляющая процессом. Пусть даже вы сами.

Учет заказов и сбор данных о клиентах N2

N2 - то, что лучше использовать сразу после получения первых 100 заявок.

База клиентов и управление заказами как часть взаимодействия с клиентами реализуется в Битрикс24, который интегрирован с Insales и Моё дело по умолчанию. CRM программа существенно упростят процесс учёта работы с клиентами и позволят реализовать назначения задач сотрудникам .При ведении клиентского учета особо полезной будет возможность регистрации на вашем сайте. Это позволит внедрить систему накопления бонусов для клиентов, что, в свою очередь, увеличит вероятность повторного совершения покупки в вашем интернет-магазине.

Массовые email рассылки

До сих пор отправляете письма каждому партнеру или клиенту по-отдельности? Не надо так. Мир уже давно придумал MailChimp, Unisender и другие прекрасные сервисы для email-рассылок. Коннектором станет CRM Битрикс 24

Обработка телефонных звонков

Клиенты будут рады оповещению о моментальном принятии заказа. Современная а ip-телефония встроенная в Битрикс24 прекрасно с этим справится и безо всякого Call-центра.

Онлайн-консультанты и чат-боты

Увеличить конверсию и сократить время обработки заказа позволят решения типа Jivosite и чат-боты для WhatsApp, Telegram, которые вы можете запрограммировать под определенные запросы клиентов самостоятельно.

Блок "Парсинг"

N3- то, что сэкономить человеческие ресурсы

Это технологичная часть вашего электронной коммерции. Если вы не настроили парсинг, значит вы не в рынке: Ситуация #1 не поймёте почему провалились продажи определенных позиций, будите сливать маркетинговый бюджет впустую пока конкурент проводит акцию. Ситуация #2 тратите кучу времени на работу по обновлению контента и сбору семантики по сотням товаров это еще не так страшно, как перезалить 10000 товарных карточек с описаниями, фотографиями и разметкой страниц. Ситуация #3 вы будете месяц собирать таргетинговую кампанию в рекламных сетях и платить за лида в 4 раза дороже.

Блок "Логистика/доставка"

N4 то, что может подождать до последнего

Доставка день в день определенное преимущество, которое повышает конверсию и ускоряет оборот денежных средств. Тут возможна частичная автоматизация, на уровне приема заявки с автозаполнением документов, что в целом является основным объектом оптимизации (избавляет от необходимости нанимать сотрудника на работу с документами, сокращает время на оформление документов, исключает ошибки). Можно реализовать на уровне сервиса Моё дело или InSales.

Фронт автоматизации всеобъемлющий и кажется совсем не простым, но важно понимать, что погрузившись однажды в эти вопросы, вы наведете порядок, опишите правила и установите сроки прохождения по процессам, определите ответственных запустите систему, которая избавит вас от лишних трат и обеспечит увеличение выручки. Если вы хотите достичь больших результатов, то автоматизация представляет собой обязательный этап построения бизнеса в интернете и будет требовать развития в дальнейшем.