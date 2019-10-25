Удаленные бухгалтеры раскрыли, что им надо. Спойлер: не только уйти в закат

Текучка, постоянный рост объемов работы приводит к тому, что бухгалтеры работают в постоянном аврале. Есть способ им помочь?

Раз работа, два работа, будет денежка

Многие не ограничиваются одним местом работы. Почему бы не заработать дополнительную копейку, занимаясь любимым делом?

Работать на нескольких работах теперь можно, не выходя из дома. Удаленная работа в среде бухгалтеров все более популярна.

Мы провели опрос среди бухгалтеров на тему подработок.

Как показали его результаты, большинство коллег — 47,5 % хотели бы подрабатывать еще больше, но найти дополнительных клиентов на свои услуги не так-то просто.

24,1 % опрошенных в деле увеличения числа подработок сдерживает нехватка времени. И хотели бы обслуживать больше клиентов, увеличивая тем самым свое благосостояние, да в сутках только 24 часа. Как все успеть?

Почти треть бухгалтеров — 32,4 % довольствуются одной работой, в которой их все устраивает. Подработки их не интересуют.

Большинству представителей нашей счетной профессии подработки нужны.

Более того, если бы не сдерживающие факторы, бухгалтеры бы еще больше расширили число своих клиентов-работодателей.

Ваша работа — наша забота

Как бухгалтеру все успеть, когда клиентов много, а хочется еще больше?

Сберечь время, безусловно, помогает автоматизация. Специально для удаленных бухгалтеров с множеством клиентов мы разработали сервис.

Все о том, как новый сервис поможет удаленным бухгалтерам, расскажем на бесплатном вебинаре 14 ноября в 11-00 по мск. Особенное внимание уделим: зарплатному проекту, управленческому учету, возможностям управления торговлей, лизингу, производству, займам, а также – работе с валютой. Регистрируйтесь.

Чем хорош сервис:

Автоматизированы 80 % операций, которые приходится «делать руками»

Доступ для ваших клиентов, чтобы доказать вашу честность и профессионализм

Аудит бухгалтерских ошибок, больше их не будет в зарплате, учете и отчетности

ЭДО для быстрого документооборота с клиентами и поставщиками

Распознание банковских выписок

Консультации экспертов

Доступ из любой точки мира

Большую часть вашей работы сервис возьмет на себя.

Имея кучу подработок, Главбух устал и занемог. Но «Профбухгалтер Моё дело» Помог.

Что интересно бухгалтерам

Мы создали специальный сайт и на основе выбора наших посетителей провели исследование: 72 % посетителей ведут до 5 клиентов, 11% — до 10, 17% — до 30 одновременно.

63% участников указали, что для них важно видеть сводную информацию по всем своим клиентам в одном месте. Нетрудно догадаться, почему это важно. Бухгалтерам надоела куча гугл-доксов, чатов, куда клиент шлет все попало, Excel-табличек и прочих радостей. Хочется уже, наконец, порядка.

63% отметили, что им важно иметь под рукой справочно-правовую систему, а также консультироваться с экспертами. Возник вопрос в расчете налога — сразу хочется спросить. Потом забудется.

Вести электронный документооборот важно для 57% участников эксперимента. Электронные фичи — требование времени, а еще налоговиков и контрагентов...

54% опрошенных отметили проверку контрагентов. Бухгалтерам приходится собирать на контрагентов чуть ли не справки из наркодиспансера. И все надо хранить, подшивать в паспорт контрагента. Ну, такого хотят налоговики. А еще над бухгалтером довлеет ст. 54.1 НК РФ, которая заработала с августа 2017 года. Должная осмотрительность — сейчас важнее, чем была когда-либо раньше.

92% указали на важность распознавания банковских выписок и автоматическое занесение данных в сервис. Бухгалтерам надоело подрабатывать секретарями, пора автоматизировать процессы.

49% сказали, что им важно иметь возможность дать клиенту ограниченные права. Почти половине бухгалтеров важно «впустить» в систему кого-то, кому-то что-то показать. Да еще так, чтобы этот кто-то там ничего не напортил.

Зарегистрируйтесь на презентацию и узнайте все о новом продукте от создателей сервиса «Моё дело Профбухгалтер». Всех участников ждут приятные бонусы и подарки.

Мы также выяснили, какие сферы деятельности чаще обслуживают удаленные бухгалтеры:

оптовая торговля — 48,5 %;

розничная торговля — 45,7 %;

оказание услуг — 35 %;

строительные работы — 20 %;

производство — 20 %;

онлайн-магазины — 17 %.