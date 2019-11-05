Что говорят бухгалтеры о новом сервисе «Профбухгалтер» от «Моё дело»

Бухгалтеры — люди занятые. Первичка, текучка, отчеты, требования налоговиков, регулярный мониторинг изменений — все это требует времении энергии.

А еще многие бухгалтеры обслуживают сразу несколько компаний или предпринимателей.

Впрочем, бухгалтерам не привыкать работать в условиях многозадачности. Если все правильно настроить, дела пойдут как по маслу.

«Моё дело» разработало специальный сервис для таких бухгалтеров-«многостаночников». В нем можно вести учет сразу в нескольких хозяйственных субъектах, легко переключаясь между ними.

«Профбухгалтер»

Ранее мы рассказывали, как удаленным бухгалтерам легко справиться с множеством клиентов с помощью сервиса «Профбухгалтер».

Напомним, в сервисе автоматизированы 80 % операций, которые приходится «делать руками». Вам остается только контролировать работу и подтверждать операции.

Сегодня более подробно расскажем о плюсах этого сервиса, а также похвалимся (простите за нескромность) отзывами наших клиентов-бухгалтеров, которые к нам пришли вместе со своими клиентами.

Плюсы сервиса

В чем плюсы «Профбухгалтера» по сравнению с коробочными версиями программ учета и многими другими интернет-версиями?

На наш взгляд, преимущества следующие:

— цена (наш сервис дешевле многих других бухпрограмм);

— есть бесплатное обучение работе с сервисом;

— даже новичку разобраться в сервисе не составит труда, а опытному бухгалтеру и тем паче;

— настройка очень быстрая, главбух со всем справится самостоятельно без помощи программистов;

— все в одном месте. Для разных учетных целей — одно приложение. Здесь и зарплата, и отчетность, и товароучет, и ЭДО, и т.д.;

— есть аудит по ошибкам в бухгалтерском учете, налоговом учете и по зарплате;

— нет ограничений по размеру базы.

Что говорят клиенты

Делимся отзывами, которые оставляют наши клиенты.

Я, можно сказать, начинающий главбух-фрилансер, на вольных хлебах работаю около года. Клиентов у меня пока не так много, есть еще куда расти). «С нуля» только один ИП. Остальные фирмы и предприниматели — с историей и своими привычками. У кого-то учет был в стационарной программе, у кого-то в облаке, у кого-то вообще на коленке. Было не очень удобно метаться между программами с разными интерфейсами. В итоге собрала всех клиентов в одном месте. Купила доступ к «Профбухгатеру» в сервисе «Моё дело». Этот отчетный период был у меня первым в «Моем деле». Все прошло гладко. Интерфейс понятный. Сориентировалась в нем быстро. Дополнительно подключила проверку контрагентов — не жалею. Полезная функция. Вручную сложновато отслеживать, с кем сотрудничают мои бизнесмены.

Поясним, как в вашем сервисе работает проверка контрагентов:

1) покупаете проверку;

2) вводите ИНН (ОГРН или наименование);

3) сервис выдает результат и рейтинг.

Все о том, как новый сервис поможет удаленным бухгалтерам, расскажем на бесплатном вебинаре 14 ноября в 11-00 по мск. Особенное внимание уделим: зарплатному проекту, управленческому учету, возможностям управления торговлей, лизингу, производству, займам, а также — работе с валютой. Регистрируйтесь.

Можно посмотреть финансовые показатели, суды, заблокирован ли счет, паспортные данные контрагентов, связи между другими организациями.

В «Моё дело» мне нравятся разные мелкие полезности. Например, загрузка выписок. Казалось бы мелочь, но время экономит. Удобно. Настроила интеграцию с банками, и выписки автоматически импортируются в сервис. Никаких выгрузок, загрузок, файлов. Просто нажимаю одну кнопку, и процесс идет сам собой.

Добавим, в сервисе можно делать сверку с банком, если вдруг что-то пошло не так и не сходятся остатки по расчетному счете с сальдо по 51 счету.

Я работала в бухгалтерской программе. В малом бизнесе в основном у всех оклады. Из отклонений — максимум отпуск. Но постепенно у моих ОООшек стали появляться то больничные, то декреты, то еще какие-то отклонения от обычных окладов. Считать все это в отдельной программе, синхронизировать, выгружать, выяснять, почему выгруженное не отразилось в расходах по УСН, было не очень удобно. Поэтому перешла на «Моё дело», где и бухгалтерия, и зарплата — все в одном месте без всяких лишних манипуляций. Этим мне сервис нравится. Во-первых, у меня все ООО в одном месте, во-вторых по всем ООО у меня и бухгалтерия, и зарплата в одном месте.

В ближайшее время мы планируем еще более автоматизировать расчет больничных лисов в части автоматической подгрузки электронных больничных в систему, а также в части передачи необходимых сведений в ФСС, если в регионе действует пилотный проект.

Пользуюсь «Профбухгалтером» не так давно. Все устраивает. Очень многое автоматизировано. Например, платежки на налоги. Перед отправкой в банк сверяю сумму и все.

Поясним, по общему принципу все платежки формируются в мастерах, и для каждого налога он свой. Мастера легко найти на главной странице ЛК в «Налоговом календаре». Более того, в каждом мастере есть возможность отправить платежку сразу в банк, если включена интеграция.

Мы признательны нашим клиентам за то, что они выбрали именно наш сервис. Со своей стороны, стараемся сделать сервис еще удобнее, чтобы и бизнесменам, и их бухгалтерам работалось легко и комфортно.

Получите демо-доступ к сервису. Специально для удаленных бухгалтеров.

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