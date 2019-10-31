Как удаленному бухгалтеру легко справиться с множеством клиентов

Соберите всех своих клиентов в одном месте, чтобы максимально автоматизировать работу. Профит — полный порядок, меньше валерьянки в отчетный период и пару лишних часов для себя и родных в день.

Мы уже обсуждали, что все больше бухгалтеров уходят на удаленку и ведут сразу несколько (бывает, сразу пару-тройку десятков) клиентов.

В помощь именно таким бухгалтерам мы разработали сервис Профбухгалтер.

Рассказываем, как работает волшебная таблетка.

Регистрация

Демо-доступ к сервису с тестовыми реквизитами вы можете получить совершенно бесплатно. Заходите, тестируйте. При регистрации Обязательно укажите, что вы бухгалтер.

Затем заполните необходимые данные для входа, придумайте пароль. В общем, все — начинайте работать.

Фишки нашего сервиса для бухгалтеров

Зарегистрировавшись в сервисе как бухгалтер, вы получаете расширенный доступ и возможность добавлять в сервис обслуживаемые вами организации и ИП.

Делается это через ссылку «Управление организацией».

Вы можете создать до 30 личных кабинетов клиентов с легким переключением между ними.

Кроме того, можно дать клиентам доступ в личный кабинет, и они самостоятельно смогут выставлять счета, формировать закрывающие документы, готовить договоры, убедиться в вашей честности и профессионализме.

Все о том, как новый сервис поможет удаленным бухгалтерам, расскажем на бесплатном вебинаре 14 ноября в 11-00 по мск. Особенное внимание уделим: зарплатному проекту, управленческому учету, возможностям управления торговлей, лизингу, производству, займам, а также — работе с валютой. Регистрируйтесь.

Начало работы

Работа в сервисе начинается заполнения реквизитов: «Реквизиты (шестерёнка в правом верхнем углу)» → «Реквизиты организации».

Переключайтесь в сервисе между климентами, чтобы заполнить реквизиты каждого из них.

Вы заполняете ИНН, остальные данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП подгружаются автоматически.

Затем отразите систему налогообложения («Реквизиты» → «Учетная политика»).

Подключите электронную отчетность, чтобы сдавать все отчеты не выходя из дома.

Внесите остатки по бухгалтерским счетам в разделе «Реквизитов» → «Остатки». Можете отразить остатки даже с любого квартала, чтобы не восстанавливать весь год. Кроме того, можно воспользоваться конвектором из 1С, если ранее вели там учет.

Настройте зарплату в разделе «Реквизитов» → «Зарплата» и «Отделы и должности».

Добавьте данные о сотрудниках в сервис. На вкладке «Зарплата» заполните данные вручную или примите из файлов отчета 2-НДФЛ или РСВ.

Сервис готов к работе!

Что умеет сервис

С помощью сервиса вы можете выставлять счета, а если они ежемесячные, то просто настройте автовыставление счета и сервис его будет создавать и отправлять клиенту в назначенную дату.

В разделе «Деньги» вы можете легко и просто отразить операции по вашему банковскому счету.

Включите интеграцию с банком и данные о банковских операциях сами будут импортироваться в сервис, останется только нажать ОК. Не придется у клиентов постоянно просить выписки, чтобы свериться. Для этого вы просто нажимаете на «автосверку».

В сервисе есть зарплатный блок. Расчет взносов и НДФЛ происходит автоматически.

Надо отправить сотрудника в отпуск и начислить отпускные? Сервис с этим легко справится — произведет расчет и сформирует необходимые документы, которые останется только распечатать.

Сервис умеет рассчитывать налоги, заполнять декларации.

Вся отчетность отправляется в режиме онлайн, в том числе бухгалтерская и по сотрудникам.

Важная фича сервиса: вы сможете проверить, правильно ли ведется учет. Сервис покажет ошибки по зарплате, учёту и отчётности.

Сервис «Профбухгалтер» выполнит 80% вашей работы.

Вам остаётся только контролировать работу и подтверждать операции.

Главбух один, клиентов много, Работы тьма — ни виден край. Придет на помощь «Профбухгалтер», а бух отправится пить чай.

Зарегистрируйтесь на презентацию и узнайте все о новом продукте от создателей сервиса «Моё дело Профбухгалтер».

Всех участников ждут приятные бонусы и подарки.