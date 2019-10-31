Как удаленному бухгалтеру легко справиться с множеством клиентов

Соберите всех своих клиентов в одном месте, чтобы максимально автоматизировать работу. Профит — полный порядок, меньше валерьянки в отчетный период и пару лишних часов для себя и родных в день.
Мы уже обсуждали, что все больше бухгалтеров уходят на удаленку и ведут сразу несколько (бывает, сразу пару-тройку десятков) клиентов.
В помощь именно таким бухгалтерам мы разработали сервис Профбухгалтер.
Рассказываем, как работает волшебная таблетка.
Регистрация
Демо-доступ к сервису с тестовыми реквизитами вы можете получить совершенно бесплатно. Заходите, тестируйте. При регистрации Обязательно укажите, что вы бухгалтер.
Затем заполните необходимые данные для входа, придумайте пароль. В общем, все — начинайте работать.
Фишки нашего сервиса для бухгалтеров
Зарегистрировавшись в сервисе как бухгалтер, вы получаете расширенный доступ и возможность добавлять в сервис обслуживаемые вами организации и ИП.
Делается это через ссылку «Управление организацией».
Вы можете создать до 30 личных кабинетов клиентов с легким переключением между ними.
Кроме того, можно дать клиентам доступ в личный кабинет, и они самостоятельно смогут выставлять счета, формировать закрывающие документы, готовить договоры, убедиться в вашей честности и профессионализме.
Все о том, как новый сервис поможет удаленным бухгалтерам, расскажем на бесплатном вебинаре 14 ноября в 11-00 по мск.
Особенное внимание уделим: зарплатному проекту, управленческому учету, возможностям управления торговлей, лизингу, производству, займам, а также — работе с валютой.
Начало работы
Работа в сервисе начинается заполнения реквизитов: «Реквизиты (шестерёнка в правом верхнем углу)» → «Реквизиты организации».
Переключайтесь в сервисе между климентами, чтобы заполнить реквизиты каждого из них.
Вы заполняете ИНН, остальные данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП подгружаются автоматически.
Затем отразите систему налогообложения («Реквизиты» → «Учетная политика»).
Подключите электронную отчетность, чтобы сдавать все отчеты не выходя из дома.
Внесите остатки по бухгалтерским счетам в разделе «Реквизитов» → «Остатки». Можете отразить остатки даже с любого квартала, чтобы не восстанавливать весь год. Кроме того, можно воспользоваться конвектором из 1С, если ранее вели там учет.
Настройте зарплату в разделе «Реквизитов» → «Зарплата» и «Отделы и должности».
Добавьте данные о сотрудниках в сервис. На вкладке «Зарплата» заполните данные вручную или примите из файлов отчета 2-НДФЛ или РСВ.
Что умеет сервис
С помощью сервиса вы можете выставлять счета, а если они ежемесячные, то просто настройте автовыставление счета и сервис его будет создавать и отправлять клиенту в назначенную дату.
В разделе «Деньги» вы можете легко и просто отразить операции по вашему банковскому счету.
Включите интеграцию с банком и данные о банковских операциях сами будут импортироваться в сервис, останется только нажать ОК. Не придется у клиентов постоянно просить выписки, чтобы свериться. Для этого вы просто нажимаете на «автосверку».
В сервисе есть зарплатный блок. Расчет взносов и НДФЛ происходит автоматически.
Надо отправить сотрудника в отпуск и начислить отпускные? Сервис с этим легко справится — произведет расчет и сформирует необходимые документы, которые останется только распечатать.
Сервис умеет рассчитывать налоги, заполнять декларации.
Вся отчетность отправляется в режиме онлайн, в том числе бухгалтерская и по сотрудникам.
Важная фича сервиса: вы сможете проверить, правильно ли ведется учет. Сервис покажет ошибки по зарплате, учёту и отчётности.
Сервис «Профбухгалтер» выполнит 80% вашей работы.
Вам остаётся только контролировать работу и подтверждать операции.
Главбух один, клиентов много,
Работы тьма — ни виден край.
Придет на помощь «Профбухгалтер», а бух отправится
пить чай.
Зарегистрируйтесь на презентацию и узнайте все о новом продукте от создателей сервиса «Моё дело Профбухгалтер».
Всех участников ждут приятные бонусы и подарки.