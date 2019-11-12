От чего у удаленных бухгалтеров болит голова. И где таблетка вообще?

Опрос показал, что две трети бухгалтеров подрабатывают. И действительно, бухгалтеры вполне могут трудиться удаленно.

И вроде отлично, что работаешь, в основном, из дома. И ощущение, что можешь сам распределить задачи в течение дня. И вообще, современный тип работы — не по звонку в обшарпанной комнатушке в БЦ класса BB-. Но проблем у таких бухгалтеров тоже выше крыши. Что их тревожит и как им помочь?

Первичка

Когда вы присутствуете в офисе в более-менее постоянном режиме, то наладить процесс документооборота гораздо проще. Другое дело, когда бухгалтер работает по удаленке. Хозяйственные процессы своих клиентов он видит только на бумаге, при условии, что эти бумаги оказались таки в руках бухгалтера.

Бухгалтер сводит квартал, вот-вот наступит последний день по НДС, а на 60 счете - дебиторка. То ли товары действительно не получены, ведь клиент клянется, что все документы до одного переданы бухгалтеру. То ли поставки фактически были, но документы просто не дошли до бухгалтера. Надо выяснять.

У нас есть таблетка от проблем удаленных бухгалтеров. Новый сервис. Все о том, как он поможет удаленным бухгалтерам, расскажем на бесплатном вебинаре 14 ноября в 11-00 по мск. Регистрируйтесь.

Время

Чем ближе 25 число каждого первого месяца каждого квартала, тем выше градус беспокойства у бухгалтера. Хорошо, когда все клиенты предоставляют документы заблаговременно, и в полном объеме. И плохо, когда все они, как один, тянут до последнего. В итоге бухгалтеру за 2-3 дня (а то и за один) необходимо сделать несколько деклараций по НДС.

И еще выясняется, что налог намного превышает сумму, которую рассчитывал уплатить директор. Возможно, даже есть резервы для уменьшения налога в виде дебиторки на 60 счете, не закрытой документами. Бумаги могут пылиться в столе у директора или путешествовать ежедневно в кармане менеджера. А время поджимает. Все надо делать быстро-быстро.

Зарегистрируйтесь на презентацию и узнайте все о новом продукте от создателей сервиса «Моё дело Профбухгалтер». Всех участников ждут приятные бонусы и подарки.

Выгрузка

Клиент выгружает из своей базы файл с реализацией и покупками, бухгалтер загружает этот файл в свою базу. Просто? Если бы...

Во-первых, надо проверить, что там набили менеджеры клиента. Часто приходится видеть оборотку по 41 счету, где половина номенклатуры имеет красное сальдо. Возможно, по 60 и 62 счетам сальдо не свернуто, и одни и те же суммы по одним и тем же контрагентам отражены как по дебету, так и по кредиту.

Во-вторых, при перегрузке файла в базе бухгалтера могут слететь настройки, задвоиться контрагенты и т.д. Решить проблему постоянных выгрузок — загрузок можно. Не обязательно вести учет на стационарной программе, установленной на компьютере. Выручит интернет-сервис.

Сервис специально для удаленных бухгалтеров разработали в «Моем деле». Сервис «Профбухгалтер» хорош тем, что удаленный бухгалтер не только сам единолично может вести там учет. Доступ к личному кабинету можно давать клиенту. У каждого из них будет свой кабинет.

Таким образом, клиенты сами смогут выставлять счета, формировать закрывающие документы, готовить договоры.

Все это в режиме онлайн будет видно бухгалтеру. Все вопросы можно будет решать оперативно без авралов и нервоза.

Вот-вот отчет, а при загрузке базы Бухгалтер снова получил «сюрприз». Доколь? Купите себе доступ в «Профбухгалтер». Он облегчит бухгалтерскую боль.

Иногда на бухгалтерских форумах всплывают истории про плохую работу удаленных бухгалтеров. Мол, мы ей верили, не контролировали, а она и отчеты не все сдала, и в базе бардак.

Доверие это конечно хорошо, но формулу «доверяй, но проверяй» никто не отменял. Как доказать клиентам, что в учете у вас все в полном порядке? Опять выгружать — загружать базу, попутно сталкиваясь с программными глюками?

На этот случай, в том числе, в сервисе «Профбухгалтер» предусмотрена функция доступа для клиентов бухгалтера-аутсорсера. Через личный кабинет они смогут увидеть состояние учета и убедиться в вашей честности и профессионализме.

О том, как работает специальный сервис для удаленных бухгалтеров, мы писали здесь.

В сервисе втоматизированы 80 % операций, которые приходится «делать руками». Таким образом «Профбухгалтер» выполнит 80% вашей работы. Вам остается только контролировать работу и подтверждать операции.