Как перестать терять деньги в операционке

Продолжаем разбирать причины потери денег бизнесом. Сегодня разберёмся как при помощи управленческого учёта избавиться от неэффективных операционных затрат и повысить прибыль.

Затраты бизнеса делятся на операционные и инвестиционные. Сегодня поговорим о первых. Операционные затраты компания несёт ежедневно. Они могут быть постоянными или переменными.

Часто предприниматели под постоянными затратами понимают регулярно осуществляемые покупки, а под переменными — то, на что приходится тратиться от случая к случаю. Но это неправильное понимание терминологии. Разница кроется не в регулярности, а в связи с объемом производства и продаж.

Постоянные затраты не зависят от того, сколько вы производите, продаете, оказываете услуг. Переменные затраты, напротив, растут или уменьшаются при изменении объемов деятельности компании.

Например, чтобы произвести и продать дополнительную единицу продукции нужно потратить сырье, материалы, электроэнергию, заплатить сотруднику зарплату. Это переменные затраты. А аренда цеха, его освещение, заработная плата бухгалтера, сотрудника отдела кадров не изменятся от того, продадите вы 100 единиц товара или 200. Это постоянные затраты.

Любые затраты необходимо оценивать с точки зрения их влияния на увеличение прибыли компании. Чем меньше затрат, тем выше прибыль. Общую величину постоянных затрат необходимо снижать. Переменные затраты тоже нуждаются в снижении, но их нужно рассматривать не в совокупности, а на единицу товара, работы или услуги. Так как они увеличиваются или уменьшаются в зависимости от объема производства и продаж.

В таблице произведён анализ влияния постоянных и переменных затрат компании на величину её прибыли.

Обратите внимание на последний столбец. Именно эти совокупные скупые данные вы можете получить из бухгалтерской отчетности, если она у вас совпадает с реальностью. Они говорят только о том, что компания зарабатывает мало. Рентабельность в 6% сопоставима с банковским депозитом. Очевидно, что таким бизнесом стоит заниматься.

Почему так происходит даст понять управленческая отчётность: столбцы 2-7. Из анализа разбивки по товарам видно, что товар 1 приносит компании убытки. Даже переменные затраты на единицу товара превышают его цену. Это означает, что дальнейшее его производство целесообразно только при увеличении цены. Либо нужно отказаться от его продвижения.

Рентабельность товара 3 ниже, чем товара 2. Следовательно, при одинаковой стоимости привлечения стоит наращивать продажи товара 2. Это повысит общую прибыль компании. Разумеется, на практике имеют значение и рыночные факторы, а не только величина затрат.

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