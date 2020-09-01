Как правильно внедрить управленческий учёт в действующем бизнесе: 10 шагов собственника

Если обязанность ведения бухгалтерского и налогового учётов закреплена законодательством, то организация управленческого учёта полностью зависит от желания собственника.
Управленческий учёт позволяет принимать РЕШЕНИЯ, основанные на ЦИФРАХ.
Управленческий учёт в компании необходим, если вы положительно ответите хотя бы на три из этих пятнадцати вопросов.
- Ваш бизнес состоит из нескольких юридических лиц?
- У вас 30 сотрудников и большая их часть на окладе?
- Количество собственников в компании больше одного?
- Вы используете больше одного режима налогообложения?
- У вас несколько направлений деятельности?
- У вас широкая товарная номенклатура?
- Вы сталкивались с кассовым разрывом?
- У вас есть действующие кредиты, лизинги, займы?
- Ваши обороты более 10 млн в год?
- У вашего бизнеса есть сезонность?
- Вы не знаете, сколько компания сможет просуществовать без поступлений денежных средств?
- Вы не знаете сколько зарабатываете в месяц, квартал, год?
- Вы не знаете себестоимость единицы товара (работ, услуг), какой из ваших товаров самый маржинальный, какие клиенты приносят наибольшую выручку?
- Вы не знаете сколько денег можно извлечь из бизнеса без риска для него?
- Вы не знаете сколько собственных и заёмных средств в бизнесе и какова отдача с них?
Собственнику важно помнить: управленческий учёт в компании часто нужен только вам. Поэтому будьте готовы столкнуться с сопротивлением со стороны своих сотрудников при внедрении управленческого учёта.
Я уже пятнадцать лет занимаюсь постановкой управленческого учёта в российских компаниях. Накопленный опыт позволил сформулировать десять шагов для правильного внедрения управленческого учёта в действующем бизнесе.
- Аудит текущего состояния учёта и оценка финансового положения компании, определение основных проблем и поиск зон роста. Результат: понимание текущего состояния компании, осознание куда необходимо двигаться, определение слабых мест в бизнес-процессах.
- Разработка и внедрение платёжной дисциплины, планирование денежных потоков и реинвестирование свободных денежных средств, либо покрытие кассового разрыва. Результат: прозрачность денежных потоков и отсутствие кассовых разрывов.
- Подготовка трёх форм ежемесячной консолидированной отчетности: отчёта о доходах и расходах, отчёта о движении денежных средств, управленческого баланса. Результат: понимание, сколько зарабатывает бизнес и где ваши деньги.
- Расчёт точки безубыточности по каждому направлению деятельности. Результат:определение допустимых границ риска.
- Определение маржинальной и полной себестоимости товаров, работ, услуг. Результат: способность гибко управлять ценой.
- АВС и XYZ анализ ассортимента продукции и покупателей. Результат: повышение эффективности продаж и увеличение прибыли компании без расширения бизнеса.
- Расчет системы KPI для сотрудников. Результат: увеличение эффективности работы команды.
- Автоматизация управленческого учёта «малой кровью». Результат: ускорение получения актуальной информации для принятия управленческих решений.
- Расчёт финансовой модели бизнеса для оперативного управления рисками. Результат: понимание как изменение внутренних и рыночных факторов влияет на прибыль компании
- Внедрение системы бюджетирования. Результат: планомерный рост компании без стрессовых ситуаций.
А постичь премудрости управленческого учёта поможет совместный курс «Моё дело Финансы» и Центра обучения «Клерка», автор которого Ольга Головина — финансовый директор и консультант с 15-летним стажем. Просто и понятно с примерами Ольга расскажет о внедрении в организации управленческого учёта. После окончания обучения вы получите именной сертификат.
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