Как правильно внедрить управленческий учёт в действующем бизнесе: 10 шагов собственника

Если обязанность ведения бухгалтерского и налогового учётов закреплена законодательством, то организация управленческого учёта полностью зависит от желания собственника.

Управленческий учёт позволяет принимать РЕШЕНИЯ, основанные на ЦИФРАХ.

Управленческий учёт в компании необходим, если вы положительно ответите хотя бы на три из этих пятнадцати вопросов.

Ваш бизнес состоит из нескольких юридических лиц? У вас 30 сотрудников и большая их часть на окладе? Количество собственников в компании больше одного? Вы используете больше одного режима налогообложения? У вас несколько направлений деятельности? У вас широкая товарная номенклатура? Вы сталкивались с кассовым разрывом? У вас есть действующие кредиты, лизинги, займы? Ваши обороты более 10 млн в год? У вашего бизнеса есть сезонность? Вы не знаете, сколько компания сможет просуществовать без поступлений денежных средств? Вы не знаете сколько зарабатываете в месяц, квартал, год? Вы не знаете себестоимость единицы товара (работ, услуг), какой из ваших товаров самый маржинальный, какие клиенты приносят наибольшую выручку? Вы не знаете сколько денег можно извлечь из бизнеса без риска для него? Вы не знаете сколько собственных и заёмных средств в бизнесе и какова отдача с них?

Собственнику важно помнить: управленческий учёт в компании часто нужен только вам. Поэтому будьте готовы столкнуться с сопротивлением со стороны своих сотрудников при внедрении управленческого учёта.

Я уже пятнадцать лет занимаюсь постановкой управленческого учёта в российских компаниях. Накопленный опыт позволил сформулировать десять шагов для правильного внедрения управленческого учёта в действующем бизнесе.

Аудит текущего состояния учёта и оценка финансового положения компании, определение основных проблем и поиск зон роста. Результат: понимание текущего состояния компании, осознание куда необходимо двигаться, определение слабых мест в бизнес-процессах. Разработка и внедрение платёжной дисциплины, планирование денежных потоков и реинвестирование свободных денежных средств, либо покрытие кассового разрыва. Результат: прозрачность денежных потоков и отсутствие кассовых разрывов. Подготовка трёх форм ежемесячной консолидированной отчетности: отчёта о доходах и расходах, отчёта о движении денежных средств, управленческого баланса. Результат: понимание, сколько зарабатывает бизнес и где ваши деньги. Расчёт точки безубыточности по каждому направлению деятельности. Результат:определение допустимых границ риска. Определение маржинальной и полной себестоимости товаров, работ, услуг. Результат: способность гибко управлять ценой. АВС и XYZ анализ ассортимента продукции и покупателей. Результат: повышение эффективности продаж и увеличение прибыли компании без расширения бизнеса. Расчет системы KPI для сотрудников. Результат: увеличение эффективности работы команды. Автоматизация управленческого учёта «малой кровью». Результат : ускорение получения актуальной информации для принятия управленческих решений. Расчёт финансовой модели бизнеса для оперативного управления рисками. Результат: понимание как изменение внутренних и рыночных факторов влияет на прибыль компании Внедрение системы бюджетирования. Результат: планомерный рост компании без стрессовых ситуаций.

А постичь премудрости управленческого учёта поможет совместный курс «Моё дело Финансы» и Центра обучения «Клерка», автор которого Ольга Головина — финансовый директор и консультант с 15-летним стажем. Просто и понятно с примерами Ольга расскажет о внедрении в организации управленческого учёта. После окончания обучения вы получите именной сертификат.

Курс бесплатный, так что пройти его можно прямо сегодня — скорее регистрируйтесь и делитесь с коллегами!