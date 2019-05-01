Как применять ФСБУ 5/2019 «Запасы» и что ещё бухгалтеру ждать от Минфина в 2021 году

Рассказываем о новациях стандарта и приглашаем на бесплатный вебинар.

Всем привет! С вами Алексей Иванов— директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Обычно по пятницам в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю об азах бухгалтерии. Но сегодня речь пойдёт о более сложных материях.

С 2021 года вступает в силу ФСБУ 5/2019 «Запасы», утверждённый Приказом Минфина России № 180н от 15.11.2019. Он заменит ПБУ 5/01 «Учёт материально-производственных запасов», к которому мы сильно привыкли за 20 лет. Это первый стандарт нового поколения, разработанный не государством, а профсообществом. Как сейчас разрабатываются и принимаются документы в области регулирования бухгалтерского учёта, я писал здесь.

Правда, на финише в него внесли коррективы, и был принят не тот документ, который совет по стандартам бухгалтерского учёта рекомендовал к утверждению Минфину. Клерк писал об этом. Я активно участвовал в работе над этим и другими проектами ФСБУ, поэтому такое поведение Минфина меня расстроило. Но стандарт принят, времени до 2021 года осталось немного — пора разбираться что изменится в учёте запасов.

Там много новаций. Вот некоторые:

новый порядок оценки незавершённого производства;

проценты по кредитам в фактической себестоимости запасов с интересной оговоркой об инвестиционных активах;

почти безальтернативное списание управленческих расходов на себестоимость продаж;

обязательное создание оценочного обязательства по демонтажу, утилизации запасов и восстановлению окружающей среды на занимаемом ими участке;

хорошо забытые резервы под обесценение подсвечены так, что сложно будет их игнорировать.

О некоторых новациях я уже рассказывал на «Клерке». Об оценочных обязательствах даже подробный гайд написал. Эта информация осталась актуальной.