В курсе ли ваш бухгалтер, как меняется бухучет? Или о неотвратимости новых стандартов

Прошлой осенью я уже писал о том, как реформируется российский бухгалтерский учет и зачем это нужно. Пришло время подвести промежуточные итоги реформы, которая за последний год существенно ускорилась. Сразу оговорюсь, что буду рассматривать только документы, относящиеся к регулированию бухучета в коммерческих организациях. Для госсектора реформа тоже движется, но со своей спецификой.

Руководителю можно статью не читать, а сразу переслать своему бухгалтеру. Содержательная часть предназначена в основном для него. Если бухгалтер, прочитав этот текст, скажет, что все это не коснется его работы – поздравляю, #тетямаша работает именно у вас! Если же расстроится и сделает вывод, что работы прибавится – переходите к заключению.

Краткая справка: кто разрабатывает бухгалтерскую «нормативку» и осуществляет ее экспертизу?

Новый виток реформы начался с принятия Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Согласно ст. 21 этого закона бухгалтерские нормативные документы подразделяются на:

1) федеральные стандарты;

2) отраслевые стандарты;

3) рекомендации в области бухгалтерского учета;

4) стандарты экономического субъекта.

При этом впервые в новейшей российской истории субъекты регулирования бухгалтерского учета были разделены на государственные (Министерство финансов и Центральный банк Российской Федерации) и негосударственные (некоммерческие организации, преследующие цели развития бухгалтерского учета). Существенную часть бухгалтерских стандартов теперь разрабатывают негосударственные регуляторы.

Взаимодействие между негосударственными и государственными регуляторами осуществляется через совет по стандартам бухгалтерского учета. Для реализации этой нормы закона был выпущен приказ Минфина России от 14.11.2012 № 145н «О совете по стандартам бухгалтерского учета», утвердивший положение о совете по стандартам бухгалтерского учета.

Основной функцией совета является проведение экспертизы проектов бухгалтерских стандартов. Протоколом № 1 от 18.02.2016 был утвержден регламент Совета по стандартам бухгалтерского учета, в соответствии с которым организуется работа Совета. Таким образом, была создана инфраструктура реализации завершающего этапа реформы бухгалтерского учета в России. С 2016 г. началась, собственно, реализация.

Федеральные стандарты: быстро движемся в сторону МСФО

Перечень федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ), разрабатываемых в ближайшие 3 календарных года, определяется программой их разработки. Правила подготовки и уточнения программы установлены приказом Минфина России от 11.03.2013 № 26н.

ФСБУ разрабатываются субъектами негосударственного регулирования бухгалтерского учета и направляются на экспертизу в совет по стандартам бухгалтерского учета. Если совет одобряет проект стандарта, то Минфин утверждает его к применению. Минфин может разрабатывать ФСБУ самостоятельно, но только если ни один негосударственный регулятор не принял на себя обязательства по его разработке.

За 2019–2021 гг. должны быть приняты 14 ФСБУ. Еще 4 действующих ПБУ будут существенно изменены. Половина новых ФСБУ заменят существующие ПБУ, остальных стандартов в российском нормативном поле раньше не было. Принципиально новой для российского бухгалтерского учета является степень вовлеченности профессионального сообщества в разработку бухгалтерских стандартов. Лишь 3 из 14 проектов новых ФСБУ разрабатываются самим Минфином России. Разработчиками оставшихся проектов назначены 4 негосударственных регулятора.

Федеральные стандарты бухгалтерского учета, планируемые к принятию в 2019–2021 гг.

ФСБУ Предполагаемый год вступления в силу для обязательного применения Разработчик проекта Запасы 2019 Фонд «НРБУ «БМЦ» Нематериальные активы 2019 Фонд «НРБУ «БМЦ» Аренда 2020 Минфин России Основные средства 2020 Фонд «НРБУ «БМЦ» Незавершенные капитальные вложения 2020 Фонд «НРБУ «БМЦ» Дебиторская и кредиторская задолженности (включая долговые затраты) 2020 Фонд «НРБУ «БМЦ» Документы и документооборот в бухгалтерском учете 2020 Минфин России Бухгалтерская отчетность 2020 СРО «Российский Союз аудиторов» Некоммерческая деятельность 2020 Фонд «НРБУ «БМЦ» Доходы 2020 НП «ИПБ России» Расходы 2020 НП «ИПБ России» Финансовые инструменты 2021 Фонд «НРБУ «БМЦ» Добыча полезных ископаемых 2021 Фонд «НСФО» Участие в зависимых организациях и совместная деятельность 2021 Минфин России

Из негосударственных разработчиков в срок работу выполнил только Национальный негосударственный регулятор бухгалтерского учета «Бухгалтерский методологический центр» (Фонд «НРБУ «БМЦ»). Остальные по состоянию на 01.05.2018 не представили в Минфин России уведомления о разработке ФСБУ и не начали процедуру публичного обсуждения текстов проектов.

В проекте программы разработки ФСБУ на 2018-2020 гг. негосударственных регуляторов осталось уже трое – Российский союз аудиторов там не фигурирует.

Состояние работы над проектами ФСБУ, разрабатываемыми Фондом НРБУ «БМЦ» на 01.05.2018

ФСБУ Стадия разработки Запасы Совет по стандартам бухгалтерского учета:рекомендован к утверждению Минфином России 05.02.2018 Нематериальные активы Совет по стандартам бухгалтерского учета:передан для рассмотрения Основные средства Совет по стандартам бухгалтерского учета:исправлен по замечаниям Совета Незавершенные капитальные вложения Совет по стандартам бухгалтерского учета:передан для рассмотрения Дебиторская и кредиторская задолженности (включая долговые затраты) Общественное обсуждение Некоммерческая деятельность Общественное обсуждение Финансовые инструменты Разработка не начата

Таким образом, новый порядок разработки и утверждения ФСБУ в 2016–2017 гг. начал применяться на практике. При этом весьма вероятно вступление в силу нового ФСБУ «Запасы» с 01.01.2019, о чем я уже писал подробно.

Отраслевые стандарты: Центробанк там правит бал

Отраслевые стандарты разрабатываются Центральным банком Российской Федерации и утверждаются им же (в пределах его компетенции) либо Минфином России. До 2016 г. Центральным банком Российской Федерации разработано 20 отраслевых стандартов, которые утверждены в сентябре — декабре 2015 г.. Еще 1 отраслевой стандарт был принят в начале 2016 г. без рассмотрения советом по стандартам бухгалтерского учета. В 2016–2018 гг. советом по стандартам бухгалтерского учета рассмотрено 4 проекта отраслевых стандартов, 2 из которых были одобрены.

Результаты работы над проектами отраслевых стандартов за 2016–2018 гг.

Отраслевой стандарт Результат рассмотрения Бухгалтерский учет кредитными организациями операций, связанных с выполнением обязательных резервных требований Одобрен Советом по бухгалтерскому учету (протокол № 4 от 26.08.2016), утвержден Банком России 20.10.2016 № 554-П Учетная политика некредитных финансовых организаций Отклонен Советом по бухгалтерскому учету (протокол № 5 от 21.09.2016) Порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности микрофинансовых компаний, кредитных потребительских кооперативов, кредитных потребительских кооперативов второго уровня, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов последующего уровня, жилищных накопительных кооперативов Одобрен Советом по бухгалтерскому учету (протокол № 16 от 09.06.2017), утвержден Банком России 25.10.2017 № 614-П Бухгалтерский учет в отдельных некредитных финансовых организациях Прекращено проведение экспертизы проекта по инициативе Банка России (протокол № 19 от 21.09.2017)

Отсутствие других разработчиков отраслевых стандартов делает финансовый сектор экономики фактически единственной отраслью, которая имеет свои стандарты. Это очень странно, но это факт. Таким образом, все документы, содержащие отраслевую специфику применения ФСБУ, не относящуюся к финансовому сектору, теперь спущены на уровень рекомендаций.

Рекомендации в области бухгалтерского учета: суждение профсообщества на смену методическим указаниям министерств и ведомств

Согласно ст. 21 Федерального закона «О бухгалтерском учете», рекомендации в области бухгалтерского учета принимаются в отношении порядка применения федеральных и отраслевых стандартов, форм документов бухгалтерского учета, форм ведения учета, организации бухгалтерских служб предприятий, технологии ведения бухгалтерского учета, порядка организации и осуществления внутреннего контроля, а также порядка разработки стандартов экономических субъектов.

Рекомендации в области бухгалтерского учета разрабатываются и принимаются субъектами негосударственными регуляторами. В отличие от федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета, они не являются обязательными к применению. Но еще раз подчеркну: ни Минпромторг, ни Минтранс, ни Минсельхоз и никакое иное государственное ведомство больше не является регулятором бухгалтерского учета. А значит, все специфичные для отрасли решения предприятию придется разрабатывать самому или пользоваться существующими рекомендациями.

Лидером в области разработки рекомендаций является Фонд НРБУ «БМЦ», начавший работу над ними еще в 2008 г. По состоянию на 01.05.2018 Фондом НРБУ «БМЦ» принято 88 рекомендаций (из них 22 за 2016–2017 гг.), 62 из которых посвящены порядку применения ФСБУ и ПБУ безотносительно отрасли деятельности, а 26 – порядку их применения в специфичных для конкретных отраслей ситуациях. Таким образом, крупный бизнес (а членами Фонда НРБУ «БМЦ» являются преимущественно крупные корпорации) понял необходимость стандартизации учетных практик как по специфическим внутриотраслевым вопросам, так и в сфере применения ФСБУ и ПБУ.

Распределение рекомендаций Фонда НРБУ «БМЦ» в области бухгалтерского учета по отраслям применения

Отрасль Количество рекомендаций Любая 63 Нефтегазовая промышленность 9 Машиностроение 6 Связь 4 Торговля 2 Горнодобывающая промышленность 1 Сельское хозяйство 1 Лизинг 1 Деятельность некоммерческих организаций 1

Еще 2 рекомендации в области бухгалтерского учета были разработаны и утверждены в 2013 г. Институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов России («Рекомендации для субъектов малого предпринимательства по применению упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» и «Альбом форм первичных учетных и иных документов, рекомендуемых ИПБ России для применения экономическими субъектами»). Итого по состоянию на 01.05.2018 в России действуют 90 рекомендаций в области бухгалтерского учета, которые уже можно применять в практической работе.

Еще 2 рекомендации в области бухгалтерского учета были разработаны и утверждены в 2013 г. Институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов России («Рекомендации для субъектов малого предпринимательства по применению упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности» и «Альбом форм первичных учетных и иных документов, рекомендуемых ИПБ России для применения экономическими субъектами»). Итого по состоянию на 01.05.2018 в России действуют 90 рекомендаций в области бухгалтерского учета, которые уже можно применять в практической работе.

Зачем это мне?

Бухгалтеру.

Готовимся к изменениям, коллеги. Новые стандарты неотвратимы. Лето – лучшее время, чтобы изучить хотя бы те проектов ФСБУ, которые вступят в силу в ближайшие годы. Да, есть вероятность, что ФСБУ «Запасы» вступит в силу не с 2019, а с 2020 года. Но, я бы не стал на это сильно рассчитывать. И, в любом случае, содержательная часть стандарта уже не изменится – могут поменяться только отдельные термины. А 2020 год обещает быть очень напряженным, если хотя бы половина запланированных ФСБУ будет введена в срок.

При этом каждый из вас может попытаться улучшить будущую «нормативку». Мы сотрудничаем с Фондом «НРБУ «БМЦ» и участвовали в процедуре общественного обсуждения проектов ФСБУ с обеих сторон: как критики и как участники рабочих групп Фонда, которые рассматривают поступившие замечания. Эта процедура является абсолютно прозрачной. Замечания и предложения по текстам проектов ФСБУ принимаются Фондом по электронной почте. Протоколы заседаний рабочих групп по разработке ФСБУ с результатами обсуждения замечаний и предложений доступны на сайте Фонда.

То есть любой критик проектов ФСБУ видит реакцию разработчика на свою критику. Та же история с рекомендациями. Конечно, можно абстрагироваться от этой общественной работы — стандарты в любом случае будут разработаны и утверждены. Но тогда не нужно жаловаться, что стандарты плохие. Вы имели шанс их улучшить.

Директору.

В обучение бухгалтера придется вкладывать деньги. Смиритесь с этой мыслью. Новые стандарты гораздо сложнее существующих. Если он не будет учиться, проблемы возникнут у вас.

Возможно, придется расширять штат бухгалтерии или даже менять существующих специалистов. Многие бухгалтеры, которые справляются со своей работой сейчас, к сожалению, новые стандарты не «вывезут». Думаю, что в ближайшее время крупные бухгалтерские и аудиторские фирмы откроют курсы по обучению бухгалтеров работе с новыми стандартами.

Источник: Гениальный штаб - аутсорсинг бухгалтерии, по материалам статьи Алексея Иванова в №2/2018 журнала «Учет. Анализ. Аудит», актуализированным по состоянию на 01.05.2018.