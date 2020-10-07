Как законно вернуть НДС из бюджета

Иногда плательщики НДС получают право на его возврат. Это бывает, когда вычеты по НДС оказываются больше начисленного налога. Расскажем, как вернуть НДС из бюджета, и с какими подводными камнями при этом может столкнуться бизнесмен.

В каких случаях можно вернуть НДС из бюджета

НДС к уплате — это разница между входящим и исходящим налогом. То есть между НДС, который вы начислили на свои товары и услуги, и НДС, который сами заплатили своим поставщикам. Более подробно почитать о механизме работы НДС можно здесь.

В большинстве случаев начисленный налог будет больше, чем входящий. Но в некоторых случаях может быть и наоборот.

Вы купили дорогое основное средство или большую партию товаров. При этом вы можете сразу взять к вычету НДС со всей суммы покупки. А если в этом квартале продаж было мало, то начисленный НДС окажется меньше, чем вычеты. Вы работаете по льготным ставкам 0% или 10%. При этом если поставщики предъявляют вам входной НДС по обычной ставке 20%, вычеты могут оказаться больше.

В таких ситуациях вы заплатите поставщикам больше НДС, чем получите от покупателей. Это значит, что вы можете вернуть из бюджета разницу между входящим и начисленным НДС.

Что сделать, чтобы вернуть НДС

В первую очередь заполните декларацию и сдайте ее в ИФНС.

Если вычеты получились больше, чем начисления, то направьте вместе с декларацией заявление на возврат НДС. Заявление можно отправить и позже, но тогда и деньги вы получите позже. Бланк заявления на возврат можно скачать на портале ФНС.

Прежде чем налоговики примут решение о возврате, они проведут камеральную проверку декларации. И будьте готовы к тому, что декларацию с налогом к возмещению будут проверять особенно тщательно.

Камеральная проверка декларации по НДС в общем случае длится до 2 месяцев, но инспекторы имеют право продлить срок до 3 месяцев (п. 2 ст. 88 НК РФ).

Если в это время вы сдадите уточнённую декларацию, срок начнёт идти заново. Уточнёнку обязательно сдавать только если в ней нет необходимых сведений, или ошибки привели к занижению суммы налога. Поэтому при незначительных нарушениях, например, опечатке в номере счёта-фактуры, лучше просто предоставьте пояснения.

Обычно камеральные проверки проводят в помещении инспекции, но если в отчёте заявлена сумма к возмещению, или в ходе проверки выявлены несоответствия, проверяющие имеют право провести осмотр ваших помещений (п. 1 ст. 92 НК РФ).

Скорее всего, во время проверки у инспекторов возникнут вопросы и они запросят у вас пояснения и дополнительные документы. Весь обмен информацией при проверке декларации по НДС нужно вести в электронном виде. Если вы направите ответ налоговикам на бумаге, он будет считаться непредставленным.

При получении запроса от ИФНС в течение 6 дней направьте квитанцию о приеме документов, и в течение 5 дней ответьте на сам запрос.

Если нарушите сроки, будут штрафы:

при нарушении срока отправки квитанции более, чем на 10 дней, налоговики могут заблокировать ваши счета (пп. 1.1 п. 3 ст. 76 НК РФ);

если нарушите срок ответа на запрос, то вас оштрафуют на 5 000 рублей (п. 1 ст. 129.1 НК РФ).

И самое главное: если налоговики не получат пояснения, которые их устроят, они откажут в возмещении НДС.

Во время камеральной проверки вас могут вызвать на так называемую «комиссию по легализации налоговой базы». Общая цель таких мероприятий — убедить налогоплательщика увеличить выплаты в бюджет, а применительно к нашему случаю — отказаться от возмещения НДС.

Помните, что если декларация заполнена без ошибок и все подтверждающие документы в порядке, у налоговиков нет законных оснований для отказа в возмещении НДС. Но руководитель или сотрудник компании, который пойдет на комиссию, должен обладать психологической устойчивостью, чтобы противостоять давлению.

Если вы не хотите излишнего внимания налоговиков, можете изменить декларацию так, чтобы суммы к возмещению в ней не было. Для этого перенесите крупный вычет на следующие периоды или разбейте его на части. У вас есть право использовать вычет в течение трёх лет после принятия на учёт материальных ценностей или услуг (п. 1.1 ст. 172 НК РФ).

Но переносить или дробить вычеты можно не всегда. Если вы купили основное средство или нематериальный актив, то вычет нужно в полном объеме заявить в том периоде, когда вы поставили объект на учёт. Также нельзя переносить вычеты по выданным авансам или по суммам, уплаченным в качестве налогового агента. На это указывает Минфин РФ в своих письмах от 09.04.2015 № 03-07-11/20290 и 03-07-11/20293.

В какие сроки вернут НДС

Если налоговики не найдут нарушений, камеральная проверка будет длиться не более 2 месяцев. Затем в течение 7 дней руководитель ИФНС должен принять решение о возмещении налога. Еще 5 дней закон даёт казначейству на перечисление средств.

Чтобы получить деньги в эти сроки, вы должны заранее, лучше всего вместе с декларацией, сдать заявление на возврат НДС. Если в день принятия решения о возмещении такого заявления у налоговиков не будет, то вы получите деньги через месяц после того, как сдадите заявление (п. 11.1 ст. 176 НК РФ).

Если у вас есть недоимка по НДС или другим федеральным налогам, то инспекторы сначала погасят этот долг. На расчётный счет вы получите сумму, оставшуюся после закрытия задолженности (п. 4 ст. 176 НК РФ).

Если проверяющие найдут нарушения при заполнении декларации, срок возврата НДС удлинится более, чем в два раза. В таблице ниже указаны максимальные сроки, предусмотренные НК РФ. Теоретически каждый этап может проходить и быстрее. Но обычно при возврате средств из бюджета налоговики полностью используют все установленные законом лимиты времени.

в какие сроки вернут НДС

Если у вас найдут нарушения и сумма к возмещению изменится, не забудьте написать новое заявление на возврат. Его удобно сдать вместе с возражениями по акту.

Особенности возмещения НДС для экспортёров

Для многих экспортёров процедура возврата НДС будет ещё сложнее. Речь идет о тех, кто продает за границу сырьевые товары, перечень которых утверждён постановлением Правительства от 18.04.2018 № 466. Это нефть и нефтепродукты, металлы, древесина и т.п.

Экспортёры сырьевых товаров не могут включить в декларацию входной налог на основании одних счетов-фактур, как все остальные плательщики НДС. Они должны приложить к декларации по НДС документы, подтверждающие экспорт: контракты, таможенные декларации, накладные и т.п. (ст. 165 НК РФ). Поэтому для них срок возврата НДС увеличится на время, необходимое для сбора всех документов.

Кто и как может вернуть НДС в ускоренном порядке

Некоторые бизнесмены могут вернуть НДС из бюджета намного быстрее, чем описано выше (ст. 176.1 НК РФ). Право на ускоренный возврат имеют следующие налогоплательщики.

Крупные налогоплательщики-организации. Речь идет о юридических лицах, которые за три предыдущих года заплатили налог на прибыль, акцизы, НДС и НДПИ на общую сумму не менее 2 млрд руб. Резиденты территории опережающего социально-экономического развития или свободного порта Владивосток. За бизнесмена должна поручиться управляющая компания территории или порта. Любые налогоплательщики, которые предоставили поручительство или банковскую гарантию, если соблюдены требований закона к поручителю или гаранту. Поручитель, в частности, должен перечислить в бюджет не менее 2 млрд налогов за последние три года, а банк-гарант — иметь уставный капитал в размере не менее 1 млрд руб.

Вернуть НДС из бюджета в ускоренном порядке можно за 15 дней, то есть не нужно ждать результатов камеральной проверки. Процесс выглядит так. В течение пяти дней после сдачи декларации налогоплательщик направляет заявление об ускоренном возврате. За пять дней налоговики принимают решение. В течение пяти дней казначейство перечисляет деньги.

Но декларацию проверять все равно будут. Если выяснят, что налог был возмещён необоснованно, его придется вернуть в бюджет. За время пользования бюджетными средствами нужно будет заплатить пени по двойной ставке рефинансирования ЦБ РФ (п. 17 ст. 176.1 НК РФ).

Что делать, если налоговики нарушают сроки возврата

Если всё сделали как надо, а денег все нет, обратитесь к инспектору, который вёл проверку. Возможно, что была техническая ошибка и деньги поступят в ближайшее время.

Если решить вопрос с инспектором не удалось, направьте письмо руководителю ИФНС. Ну а если и это не помогло, напишите в вышестоящий налоговый орган. Если же не удалось договориться с налоговиками на всех уровнях — остаётся только обратиться в суд.

Если срок возврата НДС был нарушен необоснованно, вы имеете право получить не только основную сумму, но и проценты за время задержки, исходя из ставки рефинансирования ЦБ (п. 10 ст. 176 НК РФ).

Вывод

Если сумма вычетов по НДС за квартал превышает начисленный налог — вы можете вернуть разницу из бюджета. Это непростая процедура, которая в лучшем случае займёт больше двух месяцев, а в худшем — до пяти месяцев.