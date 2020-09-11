Как работает налог на добавленную стоимость

Просто и с примерами о том, почему НДС — это не расход бизнеса, с чего вдруг налог в балансе показывают в составе активов и как считать сколько нужно отдать государству.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость регулирует глава 21 Налогового кодекса. Объект налогообложения НДС — реализация товаров, работ или услуг на территории России. Обязанность заплатить налог у компаний и предпринимателей возникает при продаже. К ней приравнивают безвозмездную передачу активов, оказание работ и услуг для собственного потребления внутри организации. Ставка налога может быть 20, 10 или 0 процентов — в зависимости от того, что и кому плательщик НДС продаёт.

НДС — это второй по сложности исчисления налог в России. Сложнее только налог на прибыль. Но базовый механизм его довольно прост. На любую продажу продавец обязан накрутить налог, после чего покупатель платит ему цену плюс НДС. Когда покупатель сам выступает в роли продавца — он делает точно так же. Но продавец не оставляет налог себе — это государственные деньги, которые ему доверено собрать. До 25 числа каждого месяца НДС перечисляется в бюджет. То есть предприниматель выступает в роли кондуктора в автобусе, который ведёт Мишустин.

Пример 1. Компания «Уральские баристы» покупает кофейные зёрна и делает из них кофе. Поставщик продаёт зёрна за 100 руб. Но из-за 20% НДС традиционным уральским ремесленникам придётся заплатить ему 120 руб. (100 руб. цена 20 руб. налог) Кофе они продают уже по 300 руб. Однако, конечному покупателю он обойдется в 360 руб. Ибо 60 руб. — государевы деньги, их нужно отдать хозяину.

А дальше начинается магия. Когда продавец был покупателем, он платил НДС с покупки зёрен. В нашем примере — 20 руб. Эти деньги в бюджет перечислил предыдущий продавец. Государству лишнего не надо — всего оно хочет получить 20% от конечной цены товара. Поэтому в бюджет перечисляется разница между полученным и уплаченным НДС. Точнее, между НДС, который должен уплатить конечный покупатель и НДС, который предъявил к оплате предыдущий продавец. Это принципиальное уточнение. К нему ещё вернусь.

Вся тяжесть налога ложится на последнего в цепочке покупателя, который платит полную сумму налога и ничего не может возместить. Обычно это физлица. Так что НДС на самом деле — налог с населения, а не с бизнеса. Организация не имеет права на вычет входящего НДС, только если сама не является его плательщиком. Например, если применяет специальные налоговые режимы.

Пример 2. Баристы из предыдущего примера должны заплатить 60 руб. НДС государству и 20 руб. — поставщику зёрен. Итого 80 руб. Откуда берутся эти деньги? Следите за руками: 60 руб. налога заплатит баристам покупатель кофе;

20 руб. налога заплатят баристы продавцу зёрен;

40 руб. заплатят баристы в бюджет (60 руб. — 20 руб.). Итого баристы заплятят 60 руб. НДС и столько же они получат от покупателя.

Налоги, которые финансируют одни, а перечисляют в бюджет другие, называются косвенными. В России, кроме НДС, так работают акцизы.

Почему же бизнес не любит НДС? Есть две причины.

Берёшь чужие и на время. Отдаёшь свои и насовсем. Профинансировав государственными деньгами операционку, к дате уплаты НДС понимаешь, что денег нет. Хотя, фактически, это беспроцентный кредит от государства, который тебе несут его граждане. То самое уточнение. Если наложить на долги денежный поток, выяснится, что уплата НДС приводит к упущенной выгоде. За время, прошедшее с момента уплаты НДС государству до момента получения его от покупателя, эта сумма могла быть вложена в производство или хотя бы полежать на депозите. И бизнес получил бы дополнительный доход.

Пример 3. Кофе покупателю баристы отдали под честное слово. А продавец зёрен уверен, что доверие к клиенту лучше всего повышает стопроцентная предоплата. Поэтому 20 руб. НДС уже уплачено продавцу, а 60 руб. ещё не получены от покупателя. С налоговиками договариваться об отсрочке бессмысленно: в положенный срок ударники капиталистического труда платят в бюджет 40 руб. своих кровных за того парня (с учётом вычета). Тоже беспроцентный кредит — только покупателю. А ведь эти деньги могли работать.

В завершение о том, почему НДС фигурирует в бухгалтерском балансе как актив. Актив — это не весь НДС, а только та его часть, которую компания должна заплатить продавцу. Его называют «НДС по приобретенным ценностям» или «входящий НДС». В нашем примере — 20 руб. Фактически, это дебиторская задолженность государства. Её не получить деньгами, но на неё можно будет уменьшить долг перед бюджетом. Потому и актив. А сумма НДС, которую нужно уплатить в бюджет, отражается в пассиве баланса по статье «Кредиторская задолженность».