Прибыль есть, а денег нет! Почему так?

В свежем выпуске бухгалтерского ликбеза Алексей Иванов разбирает главный бухгалтерский мем, которым директора и собственники бизнеса часто терзают главбухов, и рассказывает как в бухгалтерском учёте определяются прибыли и убытки. На десерт — инструкция зачем нужно считать разные виды прибыли.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке.ру я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. В прошлый раз разобрались с видами доходов и расходов, сегодня будем сопоставлять их и определять финансовые результаты.

Прибыль есть, а денег нет

Недавно я писал о том, что такое доходы и расходы и почему их важно определять в момент передачи ценностей, а не в момент их оплаты. Одновременная фиксация дохода и расхода не дает принять желаемое за действительное. Из бухучёта сразу по завершению операции виден её финансовый результат. При этом понятно кто из сторон сделки сколько должен контрагенту. Предприниматель, который учитывает и планирует доходы и расходы отдельно от денежных потоков, понимает экономику своей компании и не тратит незаработанные деньги. Тот же, кто валит все в одну кучу, приближает себя к банкротству и достает главбуха главным бухгалтерским мемом: «Почему прибыль есть, а денег нет?».

Чтобы научиться отвечать на этот вопрос, сначала нужно разобраться с терминологией.

Прибыли и убытки (Profit and Loss) — это финансовые результаты деятельности компании. Чтобы их определить нужно из доходов вычесть расходы. Если разница положительная — компания получила прибыль. Если отрицательная — убыток.

Финансовый результат можно определить когда известны доходы и расходы за период. В бухучете прибыли и убытки определяют за месяц. Но никто не мешает определять финансовый результат по каждой операции. Важно только правильно определить доходы и расходы по ней. Поясню на примере.

Пример 1. Вчера руководитель компании договорился о продаже товаров покупателю за 100 руб. Вчера же на расчетный счет компании поступила предоплата 50 руб. Оставшиеся 50 руб. покупатель обещает заплатить завтра — такой порядок оплаты зафиксирован в договоре купли-продажи. Руководитель тут же купил на оптовке всю партию товара, обещанную покупателю, за 40 руб. Сегодня покупатель забрал её со склада. Когда компания получила прибыль и сколько она составила?

Вчера не было ни дохода, ни расхода. Поступившая предоплата уравновешена обязательством выплатить 50 руб., которое будет гаситься поставкой товара. А истраченные на закуп товара 40 руб. — не расход, потому что в обмен на денежные средства компания получила запасы на ту же сумму. Поэтому вчера прибыли ещё не было.

Сегодня право собственности на товар перешло покупателю. Это значит, что актив выбыл безвозвратно. Экономические выгоды компании уменьшились на 40 руб., в которые обошлось его приобретение. Это — расход.

В то же время обязательство перед покупателем исполнено полностью, а значит он должен продавцу 100 руб. в соответствии с договором. Эта сумма увеличивает активы продавца. 50 руб. уже перечислено вчера, еще 50 руб. пока существует в виде дебиторской задолженности. Поэтому сегодня продавец фиксирует доход 100 руб. Поступившие завтра деньги уменьшат дебиторскую задолженность, но не приведут к увеличению экономических выгод. Это как переложить монетку из одного кармана в другой.

Таким образом, уже сегодня известны доходы (100 руб.) и расходы (40 руб.). Разница между ними (60 руб.) — это прибыль. И она получена сегодня.

Отделение в бухучёте денежных потоков от доходов и расходов важно для понимания реальной экономической ситуации в компании. Если считать все поступившие деньги своим доходом, а все выплаченные деньги — своим расходом, можно твердой рукой вести компанию к закрытию.

Представьте, что в нашем примере предоплата составила 100 руб., а на оптовке удалось купить товар за 120 руб., но с отсрочкой платежа до завтра. Если ориентироваться только на денежный поток, то вчера продавец получил доход 100 руб. Сегодня с деньгами ничего не происходило. Зато завтра расход составит 120 руб. И результатом операции станет убыток 20 руб. Но вчера доход был 100 руб., а расхода не было вовсе. Поэтому продавец предполагал, что все 100 руб. — это его прибыль. И потратил её. А завтра он будет думать чем заплатить поставщику.

Вернемся к главному бухгалтерскому мему. Он возникает когда предприниматель не понимает разницы между:

поступлениями денег и доходами;

выплатами денег и расходами.

В его мире прибыль — это разница между поступлениями и выплатами, а в мире бухгалтера — между доходами и расходами.

Предприниматель живет по кассовому методу. Он знает, что должен в этом месяце заплатить зарплату, налоги, аренду, проценты по кредиту. Чтобы это сделать, нужно получить деньги от покупателей. В мире бухгалтера живет розовый единорог, который не какает. Его зовут Метод Начисления (он же Допущение Определенности Фактов Хозяйственной Жизни). Эти два мира плохо понимают друг друга без переводчика, а главбух со спины единорога не всегда может объяснить предпринимателю почему нельзя ориентироваться только на денежный поток.

В результате в совершенно реальной бухгалтерии поселяется ведьма, которая наводит морок. А в кабинете директора — Винни-Пух, в голове которого опилки! Да-да-да! Чтобы не стать персонажем этой сказки достаточно понимать, что финансовый результат и денежный поток нужно рассматривать в комплексе. Если смотреть на них по отдельности, легко принять желаемое за действительное.

Пример 2 Компания оказывает услуги. За месяц от покупателей поступило 100 руб. Из них 70 руб. ушло на зарплату и аренду. На расчетном счете осталось 30 руб. Это прибыль? Вовсе не обязательно!

За платежами могут скрываться разные варианты формирования финансовых результатов.

Вариант 1.

В этом месяце было оказано услуг на 300 руб. Из них 100 руб. поступили на расчётный счет, еще 200 руб. остались в виде дебиторской задолженности. Она станет деньгами только в следующем месяце, а доходом является уже сейчас — подробно я разбирал это в статье про доходы. Значит, прибыль составила 230 руб. А вот денег в конце месяца осталось только 30 руб. Прибыль есть, а денег нет!

Вариант 2.

Все поступившие 100 руб. — это предоплата. Услуги в счет нее еще предстоит оказать. Пока это не доход: если услуга не будет оказана, деньги придется вернуть. 70 руб. зарплаты выплачивалось за работу, выполненную в прошлом месяце. Это уже не расход — подробно я разбирал это в статье про расходы. Но за этот месяц предстоит выплатить сотрудникам и арендодателю еще 70 руб., а это уже расход — они свои обязательства за месяц выполнили. Значит, убыток составил 70 руб. Деньги есть, а прибыли нет!

Для того, чтобы не принять чужие деньги за прибыль, а кассовый разрыв за убыток в бухучете придуманы два отчета. Отчет о финансовых результатах (он же отчет о прибылях и убытках). Отчет о движении денежных средств. Только глядя в оба этих отчета можно понять сколько из заработанного вы уже получили и сколько из полученного уже заработали. О них как-нибудь напишу ещё.

Какая бывает прибыль и зачем считать её по-разному

Теперь немного классификационных моментов. В бухгалтерском учёте рассчитываются несколько видов прибыли. Это нужно для понимания эффективности различных бизнес-процессов компании. Следите за руками.

Валовая прибыль (Gross Profit) — разница между доходами от продажи продукции (выручкой) и расходами на её производство (себестоимостью). Она показывает эффект от производственной деятельность компании. Кстати, в слове «валовАя» ударение на последний слог — как «дорогАя». И она реально дорога для компании. Если валовая прибыль равна нулю или отрицательна — пора закрываться или всерьез пересматривать производственный процесс. Неэффективное производство не спасет ни грамотное управление, ни отличные маркетинг с продажами.

Прибыль от продаж (Operating Income) — это валовая прибыль минус расходы на хранение и продажу продукции (коммерческие расходы) минус расходы на управление компанией (управленческие расходы). Она показывает эффект от основной деятельности компании — продажи того, что она произвела. Убыток от продаж — неприятная штука, но от него часто получается уйти при наращивании объемов выпуска. Это называется эффект масштаба.

Пример. ООО «Рога и копыта» покупает рога по 8 руб., а продает по 10. В прошлом месяце было продано 50 рогов. Валовая прибыль составила 50 * (10 руб. — 8 руб.) = 100 руб. При этом зарплата продавца — 150 руб. в месяц. То есть прибыль от продаж составила 100 руб. — 150 руб. = - 50 руб. Если в текущем месяце компании удастся продать 100 рогов, то валовая прибыль составит 100 * (10 руб. — 8 руб.) = 200 руб., а прибыль от продаж уже 200 руб. — 150 руб. = 50 руб.

Прибыль до налогообложения (Income Before Tax) — это прибыль от продаж плюс прочие доходы минус прочие расходы. Прочие доходы и расходы не связаны с основной деятельностью компании. Если компания продает рога и копыта, то проценты за размещение свободных денег на депозите — это прочий доход, а стоимость новогоднего корпоратива — прочий расход. Прибыль до налогообложения характеризует эффект от всей деятельности компании, в который вносит свою лепту не только основная, но и прочая деятельность.

Чистая прибыль (Net Income) — прибыль до налогообложения минус налог на прибыль. Это то, что остается компании после Егорова и его команды. Для спецрежимников вместо налога на прибыль вычитается налог по УСН или ЕНВД.

Нераспределенная прибыль (Retained Earnings) — чистая прибыль минус дивиденды учредителям. Часть чистой прибыли надо отдать учредителям за то, что они внесли свои активы в уставный капитал. Эта процедура называется распределением прибыли. С точки зрения учредителей в этом весь смысл существования компании. Но в первые годы учредители могут и не выводить дивиденды себе в карман, оставляя прибыль на развитие компании. Тогда чистая прибыль текущего года увеличивает нераспределённую прибыль, оставшуюся с прошлых лет.

Собственник может увидеть первые четыре вида прибыли с начала года в отчете о финансовых результатах. Нераспределённую прибыль за все время существования компании — в бухгалтерском балансе.