Что такое заёмные средства и оценочные обязательства

В свежем выпуске бухгалтерского ликбеза Алексей Иванов рассказывает о двух видах пассивов. Первый хорошо знаком российским бухгалтером. Второй они предпочитают не замечать или называют резервами предстоящих расходов, хотя их экономическая сущность сильно отличается. В новых ФСБУ оценочных обязательств становится все больше, поэтому разбираться с ними все равно придется.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке.ру я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Заканчиваем разбирать пассивы, сегодня познакомимся с заёмными средствами и оценочными обязательствами.

Заёмные средства

Заёмные средства — это обязательства по полученным займам и кредитам. Для справки: займы и кредиты — это не одно и то же, хотя с точки зрения учета большой разницы нет. Кредит может выдавать только финансовая организация с соответствующей лицензией на строго определенный срок. Кредит выдаётся и возвращается только деньгами. За пользование кредитными средствами всегда берется плата. Займ может выдать кто угодно на определенный или неопределенный срок. Взаймы могут даваться любые активы — хоть продукты питания. Займ бывает беспроцентным, то есть бесплатным для заемщика.

В международной финансовой отчетности заёмные средства представлены несколькими статьями:

Bank Indebtedness — задолженность перед банками;

Interest Payable — проценты к уплате;

Bonds Payable — облигации выпущенные;

Notes Payable — векселя к уплате.

Возможно и другое разделение. Предпринимателю важно разграничить составляющие заёмных средств по экономической сущности, а не по юридической форме.

Обязательство по полученному займу или кредиту. Проценты, начисленные за пользование займом или кредитом. Дополнительные расходы по займам.

Первая составляющая — так называемое тело займа или кредита. Это сумма, которая взята в долг. Для заёмщика это не доход и не расход, а просто денежные средства, которые одолжены на время. Возникшая сумма денег уравновешена точно таким же обязательством перед кредитором.

Вторая — плата за пользование чужими деньгами. Это обязательство, которое влечёт расход. Когда компания берет в долг, нужно понимать за счет чего это обязательство будет погашаться. Для этого нужно планировать свои продажи и считать рентабельность собственного капитала.

Третья — плата за получение возможности пользоваться чужими деньгами. Например, это стоимость консультационных услуг по подбору займа или кредита. И это тоже расход.

В бухучёте тело кредита отражается сразу при получении, а расходы обычно — равномерно в течение действия договора. Так гласит ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам». То есть обязательство по займам и кредитам с течением времени растет. Глядя в баланс, нужно понимать, что даже если кредит погашается вовремя, вы видите не всю сумму, которую предстоит заплатить.

Пример 1. ООО «Рога и копыта» взяло кредит 100 000 руб. на 2 года под 12% годовых. В момент получения кредита обязательство составляет 100 000 руб. Через год — 112 000 руб. К концу срока действия договора — 124 000 руб. Итого за два года расходы составят 24 000 руб.

Есть исключение. Если заём или кредит берётся на приобретение основных средств или нематериальных активов, то проценты, начисленные до начала их использования, включаются в стоимость таких активов. То есть они сначала увеличивают стоимость активов, и в моменте расхода нет. Но важно понимать, что эти суммы все равно станут расходами, когда будет начисляться амортизация.

Пример 2. ООО «Рога и копыта» взяло кредит 100 000 руб. на 2 года под 12% годовых для строительства сарая. В момент получения кредита обязательство составляет 100 000 руб. Через год сарай был построен. Его стоимость составила 112 000 руб. (тело кредита проценты, начисленные за год). К концу срока действия договора начислено еще 12 000 руб., которые сразу отнесены на расходы. Сарай планируется использовать 6 лет. Поэтому каждый год 1/6 его стоимости будет списываться на расходы. В этой сумме будет сидеть 2000 руб. процентов.

И последнее. В бухгалтерской отчетности заёмные средства подразделяются на долгосрочные и краткосрочные. До срока возврата первых осталось больше года, вторых — меньше. Когда до срока возврата долгосрочных заемных средств остается меньше года, они становятся краткосрочными.

Оценочные обязательства

Оценочные обязательства (Provisions) — это обязательства с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения. Так гласит Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». То есть мы точно должны денег, но пока не знаем сумму долга. Или когда его нужно будет погасить. Или и то и другое. Но гасить придется.

Например, такое может случаться, когда:

стороны сделки не согласны в оценке обязательства, и окончательную сумму определит суд или соглашение сторон;

заключен заведомо убыточный договор, за расторжение которого предусмотрена неустойка;

построен объект основных средств, который необходимо ликвидировать и вернуть земельный участок в исходное состояние после завершения эксплуатации.

Пример 3. ООО «Рога и копыта» производит тортики. Клиент заказал сложный свадебный торт. Директор радостно подписал договор на изготовление. Позже посчитал себестоимость и понял, что она больше цены продажи. Договор не предусматривает санкций за его расторжение. Оценочное обязательство не признаётся, потому что договор можно расторгнуть без финансовых последствий. Пример 4. Та же ситуация, но договор предусматривает неустойку за расторжение. Оценочное обязательство признается, потому что расходов избежать не удастся. Придётся либо производить торт с убытком, либо платить неустойку.

Чтобы определить величину оценочного обязательства, нужно вычислить наиболее вероятную величину расходов на его погашение. Для этого определяется средневзвешенное или среднеарифметическое значение. Выбор метода оценки зависит от того, как мы можем оценить вероятные величины: набором или интервалом значений.

Пример 5. ООО «Рога и копыта» заключило договор на поставку партии тортиков. Договор предусматривает неустойку 100 000 руб. за каждый день просрочки поставки. Что-то пошло не так, и тортики уехали к покупателю на неделю позже оговоренного срока. Покупатель требует заплатить 700 000 руб. неустойки. Продавец считает, что по его вине просрочка составила лишь два дня, а остальные пять вызваны обстоятельствами непреодолимой силы — ураган разрушил склад готовой продукции, из-за чего партию пришлось делать заново. Поэтому готов заплатить только 200 000 руб. Покупатель не согласен с такой оценкой и обратился в суд. Юрист «Рогов и копыт» оценивает шанс того, что дело решится в пользу истца в 20%, в пользу ответчика — в 80%. Считаем методом средневзвешенного. Величина оценочного обязательства составит: 200 000 руб. * 80% 700 000 руб. * 20% = 300 000 руб. Пример 6. Та же ситуация, но юрист предполагает, что суд может посчитать форс-мажором любое количество дней из пяти спорных и принять решение о присуждении любой суммы неустойки в интервале от 200 000 руб. до 700 000 руб. Считаем методом среднего арифметического. Величина оценочного обязательства составит: (200 000 руб. 700 000 руб.) / 2 = 450 000 руб.

Важно помнить, что оценочное обязательство — это совершенно реальный долг. И ближе к дате погашения о нем становится известно все больше точно определенных фактов. Из-за этого он может стать больше, чем его прошлая оценка в балансе.