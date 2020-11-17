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Патентная система налогообложения в 2021 году: обзор изменений

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В связи с отменой ЕНВД многим предпринимателям придётся перейти на патентную систему налогообложения. Власти обещали смягчить переход и сделать патентную систему выгоднее, и сдержали слово. Рассказываем, что изменится со следующего года.

На прошлой неделе в третьем чтении был принят законопроект об изменениях в Налоговый кодекс. Они касаются патентной системы налогообложения (ПСН). Вот что изменилось.

Больше видов деятельности и меньше ограничений

Сейчас в Налоговом кодексе перечислены 63 вида деятельности, по которым можно применять патент. В новой редакции их будет 80. В список, например, добавили деятельность стоянок, уход за домашними животными, изготовление визитных карточек.

Все добавленные виды деятельности также освободили от применения онлайн-касс, кроме деятельности стоянок — законопроект вносит изменения и в закон 54-ФЗ о применении контрольно-кассовой техники.

Список видов деятельности на патенте будет уже не закрытый. Субъекты РФ теперь сами смогут устанавливать виды деятельности для патента, даже если они не перечислены в НК. Главное, чтобы эти виды не подпадали под ограничения.

  1. Деятельность по договорам простого товарищества или договорам доверительного управления имуществом.
  2. Производство подакцизных товаров, добыча и реализация полезных ископаемых.
  3. Оптовая торговля и торговля по договорам поставки.
  4. Грузовые и пассажирские перевозки, если в собственности или аренде больше 20 автомобилей.
  5. Сделки с ценными бумагами, кредитные и финансовые услуги.

Для розничной торговли и общественного питания максимальная площадь будет уже не 50, а 150 квадратных метров — по аналогии с ЕНВД.

Размер максимального потенциального дохода теперь тоже не ограничен. Если раньше потенциальный доход не мог быть больше одного миллиона рублей в год с учетом коэффициента-дефлятора, то теперь это ограничение отменили. Соответственно, некоторые патенты могут стать дороже, если местные власти установят потенциальный доход выше нынешних лимитов.

Не путайте потенциальный доход с фактическим. Потенциальный доход используют для расчёта стоимости налога. Для фактических доходов ИП на ПСН по-прежнему есть ограничение в 60 миллионов рублей в год. Это максимум, но местные власти могут сделать его и меньше.

Можно уменьшать стоимость патента на страховые взносы

Самый существенный минус патентной системы теперь устранят. ПСН была единственной системой налогообложения, при которой страховые взносы никак не влияли на стоимость патента.

В новой редакции стоимость патента можно будет уменьшать на страховые взносы по аналогии с ЕНВД или УСН 6%.

Предприниматели с работниками будут уменьшать плату за патент на взносы за себя и сотрудников, на сумму пособий и на взносы по договорам добровольного страхования, но не более, чем на 50%. ИП без сотрудников могут уменьшать плату на взносы за себя вплоть до 100%.

Процедура будет выглядеть так:

  • предприниматель отправляет уведомление об уменьшении налога по патентной системе на сумму уплаченных взносов, в бумажном или электронном виде, в ту налоговую, где покупал патент;
  • если ИП уже оплатил патент, то за счёт взносов у него возникнет переплата. Он сможет вернуть или зачесть её в обычном порядке. Для этого также нужно будет отправить уведомление об уменьшении и заявление о возврате или зачёте переплаты.

Налоговики уменьшат патент только на те взносы, которые предприниматель заплатил в соответствующем периоде.

Если предприниматель в течение года взял несколько патентов, и по одному из них стоимость за патент оказалась меньше, чем взносы за этот период, на остаток он сможет уменьшить и другой патент, купленный в этом году.

Пример.

ИП взял патент на 6 месяцев стоимостью в 25 тысяч рублей. Пока действовал патент, предприниматель заплатил взносы за себя в сумме 40 тысяч рублей. Первый патент обойдется ему в 0 рублей, т.к. стоимость на 100% уменьшится за счёт взносов, и еще на 15 тысяч рублей ИП сможет уменьшить стоимость следующего патента в этом же году.

Временные патенты для переходящих с ЕНВД

Поскольку список видов деятельности для патента будет расширен и некоторые ограничения сняты, местным властям теперь предстоит принять новые законы с размерами потенциального дохода для таких видов деятельности.

В тех субъектах РФ, где власти не успеют утвердить законы до начала года, предприниматели смогут купить временные патенты, если в IV квартале 2020 года они применяли ЕНВД по таким видам деятельности:

  • общепит или розничная торговля на площади от 50 до 150 квадратов;
  • ремонт и техобслуживание автотранспорта, мойка, полировка и т. д.;
  • автостоянки.

Потенциальный годовой доход для расчёта стоимости таких патентов будут считать по формуле:

При этом базовая доходность будет такая:

  • для общепита на площади от 50 до 150 квадратных метров — 1 000 рублей на каждый квадратный метр площади обслуживания зала;
  • для розничной торговли на площади от 50 до 150 квадратных метров — 1 800 рублей за каждый квадратный метр площади торгового зала;
  • для ремонта и техобслуживания автотранспорта, мойки, полировки и т.д. — 12 000 рублей за каждого работника, включая самого ИП;
  • для автостоянок — 50 рублей за каждый квадратный метр стоянки.

Такой патент можно будет взять на срок от одного до трёх месяцев со сроком действия не позже 31 марта 2021 года.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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