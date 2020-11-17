Патентная система налогообложения в 2021 году: обзор изменений

В связи с отменой ЕНВД многим предпринимателям придётся перейти на патентную систему налогообложения. Власти обещали смягчить переход и сделать патентную систему выгоднее, и сдержали слово. Рассказываем, что изменится со следующего года.

На прошлой неделе в третьем чтении был принят законопроект об изменениях в Налоговый кодекс. Они касаются патентной системы налогообложения (ПСН). Вот что изменилось.

Больше видов деятельности и меньше ограничений

Сейчас в Налоговом кодексе перечислены 63 вида деятельности, по которым можно применять патент. В новой редакции их будет 80. В список, например, добавили деятельность стоянок, уход за домашними животными, изготовление визитных карточек.

Все добавленные виды деятельности также освободили от применения онлайн-касс, кроме деятельности стоянок — законопроект вносит изменения и в закон 54-ФЗ о применении контрольно-кассовой техники.

Список видов деятельности на патенте будет уже не закрытый. Субъекты РФ теперь сами смогут устанавливать виды деятельности для патента, даже если они не перечислены в НК. Главное, чтобы эти виды не подпадали под ограничения.

Деятельность по договорам простого товарищества или договорам доверительного управления имуществом. Производство подакцизных товаров, добыча и реализация полезных ископаемых. Оптовая торговля и торговля по договорам поставки. Грузовые и пассажирские перевозки, если в собственности или аренде больше 20 автомобилей. Сделки с ценными бумагами, кредитные и финансовые услуги.

Для розничной торговли и общественного питания максимальная площадь будет уже не 50, а 150 квадратных метров — по аналогии с ЕНВД.

Размер максимального потенциального дохода теперь тоже не ограничен. Если раньше потенциальный доход не мог быть больше одного миллиона рублей в год с учетом коэффициента-дефлятора, то теперь это ограничение отменили. Соответственно, некоторые патенты могут стать дороже, если местные власти установят потенциальный доход выше нынешних лимитов.

Не путайте потенциальный доход с фактическим. Потенциальный доход используют для расчёта стоимости налога. Для фактических доходов ИП на ПСН по-прежнему есть ограничение в 60 миллионов рублей в год. Это максимум, но местные власти могут сделать его и меньше.

Можно уменьшать стоимость патента на страховые взносы

Самый существенный минус патентной системы теперь устранят. ПСН была единственной системой налогообложения, при которой страховые взносы никак не влияли на стоимость патента.

В новой редакции стоимость патента можно будет уменьшать на страховые взносы по аналогии с ЕНВД или УСН 6%.

Предприниматели с работниками будут уменьшать плату за патент на взносы за себя и сотрудников, на сумму пособий и на взносы по договорам добровольного страхования, но не более, чем на 50%. ИП без сотрудников могут уменьшать плату на взносы за себя вплоть до 100%.

Процедура будет выглядеть так:

предприниматель отправляет уведомление об уменьшении налога по патентной системе на сумму уплаченных взносов, в бумажном или электронном виде, в ту налоговую, где покупал патент;

если ИП уже оплатил патент, то за счёт взносов у него возникнет переплата. Он сможет вернуть или зачесть её в обычном порядке. Для этого также нужно будет отправить уведомление об уменьшении и заявление о возврате или зачёте переплаты.

Налоговики уменьшат патент только на те взносы, которые предприниматель заплатил в соответствующем периоде.

Если предприниматель в течение года взял несколько патентов, и по одному из них стоимость за патент оказалась меньше, чем взносы за этот период, на остаток он сможет уменьшить и другой патент, купленный в этом году.

Пример.

ИП взял патент на 6 месяцев стоимостью в 25 тысяч рублей. Пока действовал патент, предприниматель заплатил взносы за себя в сумме 40 тысяч рублей. Первый патент обойдется ему в 0 рублей, т.к. стоимость на 100% уменьшится за счёт взносов, и еще на 15 тысяч рублей ИП сможет уменьшить стоимость следующего патента в этом же году.

Временные патенты для переходящих с ЕНВД

Поскольку список видов деятельности для патента будет расширен и некоторые ограничения сняты, местным властям теперь предстоит принять новые законы с размерами потенциального дохода для таких видов деятельности.

В тех субъектах РФ, где власти не успеют утвердить законы до начала года, предприниматели смогут купить временные патенты, если в IV квартале 2020 года они применяли ЕНВД по таким видам деятельности: общепит или розничная торговля на площади от 50 до 150 квадратов;

ремонт и техобслуживание автотранспорта, мойка, полировка и т. д.;

автостоянки.

Потенциальный годовой доход для расчёта стоимости таких патентов будут считать по формуле:

При этом базовая доходность будет такая:

для общепита на площади от 50 до 150 квадратных метров — 1 000 рублей на каждый квадратный метр площади обслуживания зала;

для розничной торговли на площади от 50 до 150 квадратных метров — 1 800 рублей за каждый квадратный метр площади торгового зала;

для ремонта и техобслуживания автотранспорта, мойки, полировки и т.д. — 12 000 рублей за каждого работника, включая самого ИП;

для автостоянок — 50 рублей за каждый квадратный метр стоянки.

Такой патент можно будет взять на срок от одного до трёх месяцев со сроком действия не позже 31 марта 2021 года.