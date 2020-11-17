Патентная система налогообложения в 2021 году: обзор изменений

В связи с отменой ЕНВД многим предпринимателям придётся перейти на патентную систему налогообложения. Власти обещали смягчить переход и сделать патентную систему выгоднее, и сдержали слово. Рассказываем, что изменится со следующего года.
На прошлой неделе в третьем чтении был принят законопроект об изменениях в Налоговый кодекс. Они касаются патентной системы налогообложения (ПСН). Вот что изменилось.
Больше видов деятельности и меньше ограничений
Сейчас в Налоговом кодексе перечислены 63 вида деятельности, по которым можно применять патент. В новой редакции их будет 80. В список, например, добавили деятельность стоянок, уход за домашними животными, изготовление визитных карточек.
Все добавленные виды деятельности также освободили от применения онлайн-касс, кроме деятельности стоянок — законопроект вносит изменения и в закон 54-ФЗ о применении контрольно-кассовой техники.
Список видов деятельности на патенте будет уже не закрытый. Субъекты РФ теперь сами смогут устанавливать виды деятельности для патента, даже если они не перечислены в НК. Главное, чтобы эти виды не подпадали под ограничения.
- Деятельность по договорам простого товарищества или договорам доверительного управления имуществом.
- Производство подакцизных товаров, добыча и реализация полезных ископаемых.
- Оптовая торговля и торговля по договорам поставки.
- Грузовые и пассажирские перевозки, если в собственности или аренде больше 20 автомобилей.
- Сделки с ценными бумагами, кредитные и финансовые услуги.
Для розничной торговли и общественного питания максимальная площадь будет уже не 50, а 150 квадратных метров — по аналогии с ЕНВД.
Размер максимального потенциального дохода теперь тоже не ограничен. Если раньше потенциальный доход не мог быть больше одного миллиона рублей в год с учетом коэффициента-дефлятора, то теперь это ограничение отменили. Соответственно, некоторые патенты могут стать дороже, если местные власти установят потенциальный доход выше нынешних лимитов.
Не путайте потенциальный доход с фактическим. Потенциальный доход используют для расчёта стоимости налога. Для фактических доходов ИП на ПСН по-прежнему есть ограничение в 60 миллионов рублей в год. Это максимум, но местные власти могут сделать его и меньше.
Можно уменьшать стоимость патента на страховые взносы
Самый существенный минус патентной системы теперь устранят. ПСН была единственной системой налогообложения, при которой страховые взносы никак не влияли на стоимость патента.
В новой редакции стоимость патента можно будет уменьшать на страховые взносы по аналогии с ЕНВД или УСН 6%.
Предприниматели с работниками будут уменьшать плату за патент на взносы за себя и сотрудников, на сумму пособий и на взносы по договорам добровольного страхования, но не более, чем на 50%. ИП без сотрудников могут уменьшать плату на взносы за себя вплоть до 100%.
Процедура будет выглядеть так:
- предприниматель отправляет уведомление об уменьшении налога по патентной системе на сумму уплаченных взносов, в бумажном или электронном виде, в ту налоговую, где покупал патент;
- если ИП уже оплатил патент, то за счёт взносов у него возникнет переплата. Он сможет вернуть или зачесть её в обычном порядке. Для этого также нужно будет отправить уведомление об уменьшении и заявление о возврате или зачёте переплаты.
Налоговики уменьшат патент только на те взносы, которые предприниматель заплатил в соответствующем периоде.
Если предприниматель в течение года взял несколько патентов, и по одному из них стоимость за патент оказалась меньше, чем взносы за этот период, на остаток он сможет уменьшить и другой патент, купленный в этом году.
Пример.
ИП взял патент на 6 месяцев стоимостью в 25 тысяч рублей. Пока действовал патент, предприниматель заплатил взносы за себя в сумме 40 тысяч рублей. Первый патент обойдется ему в 0 рублей, т.к. стоимость на 100% уменьшится за счёт взносов, и еще на 15 тысяч рублей ИП сможет уменьшить стоимость следующего патента в этом же году.
Временные патенты для переходящих с ЕНВД
Поскольку список видов деятельности для патента будет расширен и некоторые ограничения сняты, местным властям теперь предстоит принять новые законы с размерами потенциального дохода для таких видов деятельности.
В тех субъектах РФ, где власти не успеют утвердить законы до начала года, предприниматели смогут купить временные патенты, если в IV квартале 2020 года они применяли ЕНВД по таким видам деятельности:
- общепит или розничная торговля на площади от 50 до 150 квадратов;
- ремонт и техобслуживание автотранспорта, мойка, полировка и т. д.;
- автостоянки.
Потенциальный годовой доход для расчёта стоимости таких патентов будут считать по формуле:
При этом базовая доходность будет такая:
- для общепита на площади от 50 до 150 квадратных метров — 1 000 рублей на каждый квадратный метр площади обслуживания зала;
- для розничной торговли на площади от 50 до 150 квадратных метров — 1 800 рублей за каждый квадратный метр площади торгового зала;
- для ремонта и техобслуживания автотранспорта, мойки, полировки и т.д. — 12 000 рублей за каждого работника, включая самого ИП;
- для автостоянок — 50 рублей за каждый квадратный метр стоянки.
Такой патент можно будет взять на срок от одного до трёх месяцев со сроком действия не позже 31 марта 2021 года.